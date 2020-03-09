童話法律》大姊削足適履失敗，誰要負責？

對於重大身體法益，法律還是不允許我們去處分的，我們不能決定要砍掉自己的一隻手，也不能要求別人去砍斷我們的腿。而當有人慫恿你斷自己的手或腳，那個人就會是加工自傷罪要處理的對象。

◎童話法律

這一天，城堡舉辦了舞會，邀請所有年齡在 25 歲以下的女士前往，有去就有機會掉到金龜婿。

灰姑娘雖然全身是灰，但他其實長的特別正，兩個姊姊怕她去了之後，王子就輕易地陷入愛情，因此就不給灰姑娘準備漂亮的蓬蓬裙！

身體灰灰心也灰灰的灰姑娘當晚只好繼續留在家中掃灰。沒想到，神仙教母出現了！他想送灰姑娘一夜春宵，於是送給他一套小粉紅蓬蓬裙，還有一雙高級透明高跟鞋。只是這些東西只給一個晚上，要玩要趁早！

王子果然一見鍾情，邀請了灰姑娘跳了一個晚上的舞，共度了美好的春宵，氣死了兩個姊姊。灰姑娘一個得意忘形，居然就跳到 12 點，完全把教母的話當耳邊風，直到12點鐘聲響起，灰姑娘才急匆匆的逃出城堡，卻掉了一隻鞋。

王子可能是個臉盲，靠臉認不出老婆，非得靠鞋。當來到灰姑娘家中時，後母就要大姊砍掉自己的後腳跟，削足適履，反正嫁成功的話哪還需要腳，想不到計謀卻被識破了，自己還受傷；二姊腳太小直接沒救。

當來到灰姑娘家中時，後母就要大姊砍掉自己的後腳跟，削足適履，反正嫁成功的話哪還需要腳，想不到計謀卻被識破了，自己還受傷。（youtube截圖）

最後的灰姑娘當然放的妥妥貼貼，從此過著恩愛的日子！

這種我們法律人俗稱加工自傷

在別人的傷害行為動手腳（加工）的人，會犯罪嗎？

什麼叫做動手腳？有四種態樣：教唆別人傷害自己；幫助別人傷害自己；受囑託傷害別人；得到別人承諾去傷害別人。

過去的法律認為這四個是一樣的，反正結果都是那個人被傷害了，用什麼方式根本不重要。

但最近的立法者發現這是個 bug，前面兩個的惡性應該比較小啊，畢竟一種是讓他自己殺，一種是自己有動手，介入的比較深，所以後面那兩種的刑也應該要比前面兩種的刑還要重，這樣才有「罪刑相當」。

不過，法律本來就有允許大家可以對自己的身體法益做出決定，只是限於比較輕微的侵害，像是你允許別人幫你剪頭髮，美髮師剪掉你頭髮的時候就不會犯罪，而你的承諾就被稱作是「超法規阻卻違法事由」，是一個完全有用的承諾。

而對於重大身體法益，法律還是不允許我們去處分的，我們不能決定要砍掉自己的一隻手，也不能要求別人去砍斷我們的腿。而當有人慫恿你斷自己的手或腳，那個人就會是加工自傷罪要處理的對象。

那大姊削足的行為，有誰的加工呢？

沒錯！就是他親媽！

大姊本來都沒有想要砍自己後腳跟，都是媽媽一直慫恿，他才燃起自己的自殘欲，我們俗稱「喚起行為人的犯意」，所以媽媽的行為是教唆別人自傷，屬於立法者認為惡性比較輕微的類型，刑期有比較輕。

大姊本來都沒有想要砍自己後腳跟，都是媽媽一直慫恿，他才燃起自己的自殘欲。（youtube截圖）

不愧是親媽，害起自己女兒完全不手軟，來人啊！宅配一台輪椅給他啊！

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