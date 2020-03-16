童話法律》不是我的小孩，我愛他有用嗎？

認領有一個很重要的條件，就是他一定要是親生的才有辦法認領，並且認領這件事是專屬於爹地的，只有生父才能認領非婚生子女！

◎童話法律

鴨媽媽有四顆蛋，卻總有一顆孵不熟，隔壁的鴨大姨還以過來人的經驗勸鴨媽媽：「我之前也孵過這種蛋，看他的樣子八成是一隻火雞，連泳都不會游，還是趁早丟掉它的好！」

電光火石之間，蛋熟了。只是，出來的卻不是一隻黃色小鴨，而是灰不拉嘰毛球怪。鴨媽媽心驚膽戰地想：「該不會真的是火雞吧！」於是決定開啟游泳試煉。

電光火石之間，蛋熟了。只是，出來的卻不是一隻黃色小鴨，而是灰不拉嘰毛球怪。《醜小鴨》。（維基共享）

想不到灰不拉嘰毛球怪居然游的比其他黃小鴨都好，媽媽安下心來：「是我兒沒錯啊！從今天起你就叫鴨爾普斯！」

媽媽沒想到的是，鴨爾普斯長得實在太醜，被霸凌的慘不忍睹，名號非但沒有響，綽號「醜小鴨」在鴨界卻是聲名大噪，無鴨不知無鴨不曉。

雖然鴨媽媽還是很愛他，給他吃好的穿好的，好生伺候著，但醜小鴨的心靈還是嚴重受創，後青春期的醜小鴨

決定離開這裡，踏上成為鴨鴨界反霸凌大師的旅程！

媽媽沒想到的是，鴨爾普斯（中）長得實在太醜，被霸凌的慘不忍睹，名號非但沒有響，綽號「醜小鴨」在鴨界卻是聲名大噪，無鴨不知無鴨不曉。（維基共享）

鴨媽媽有辦法認領他嗎？

認領有一個很重要的條件，就是他一定要是親生的才有辦法認領，並且認領這件事是專屬於爹地的，只有生父才能認領非婚生子女！

因為我們國家認為「生者恆母」，所以一個女人就算沒有在婚姻關係中生下小孩，也會直接被民法當作媽媽！

那生父要怎麼認領呢？最簡單就結婚，那不想結婚的話，也可以就說：「我要認領你！」一個簡單粗暴的意思表示解決，也可以就默默的撫育，給他吃給他穿，就 ok！

法院對於認領意思表示的認定是蠻寬容的：只要生父有想認領，然後有「撫育的事實」，就可以當作認領了。

但這裡鴨媽媽真的完全不合格，因為他不是生理男，所以沒辦法「撫育視為認領」，何況鴨媽媽是生理女，除了自己下的蛋之外，別人的蛋他孵化了也是別人家的崽。

但這裡鴨媽媽真的完全不合格，因為他不是生理男，所以沒辦法「撫育視為認領」，何況鴨媽媽是生理女，除了自己下的蛋之外，別人的蛋他孵化了也是別人家的崽。（維基共享）

那收養總可以了吧！

收養，就是指要領走別人的小孩。

可是領走別人的小孩比起生父領回自己的小孩，聽起來需要更高的公權力介入，畢竟我們通常假設大家都會對自己的小孩好，對別人的小孩就不會跟對自己小孩一樣好。

因此，我們是採「收養許可制」。也就是說，收養需要經由法院檢查看看 O 不 OK 。可惜的是，鴨鴨界好像還沒有蓋起一棟法院，鴨媽媽跟醜小鴨沒辦法在法律上展現他們的母子情深。

醜小鴨的旅程又將遇到什麼事呢？讓我們繼續看下去。

相關法條

民法1065條：「非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。」

民法1079條：「收養應以書面為之，並向法院聲請認可。收養有無效、得撤銷之原因或違反其他法律規定者，法院應不予認可。」

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