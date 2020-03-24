童話法律》醜小鴨變天鵝死掉，鴨媽媽可以分遺產嗎？

民法第1148條說，一旦被繼承人死亡，繼承人就會取得被繼承人的權利及義務，因此要討論鴨媽媽可不可以繼承醜小鴨的遺產，必須先看鴨媽媽跟醜小鴨的關係如何，是不是繼承人。

◎童話法律

離開鴨媽媽後，寒冷的冬天降臨，醜小鴨又餓又冷，昏倒在結冰的湖上。

樵夫把醜小鴨救起帶回家裡照顧，但後來樵夫的妻子又把醜小鴨趕出去了，醜小鴨只能在躲在洞穴裡度過寒冬。

樵夫把醜小鴨救起帶回家裡照顧，但後來樵夫的妻子又把醜小鴨趕出去了。（維基共享）

他正好看到白天鵝們在玩耍，眼中是滿滿的羨慕，「世界這麼大，哪裡有我的容身之處呢？要是我也這麼漂亮就好了。」

春天終於來了，湖面的冰融了，醜小鴨也長大了。

當他如往常一樣看著湖中的天鵝時，低頭突然看見了湖面的倒影，細長的脖頸、純白蓬鬆的羽毛，與鴨子不同，但仍舊非常美麗，這不就是一隻白天鵝嗎？

「原‧‧‧‧‧‧原來‧‧‧我是隻天‧‧‧鵝‧‧‧‧‧‧嗎‧‧‧‧‧？」

「原‧‧‧‧‧‧原來‧‧‧我是隻天‧‧‧鵝‧‧‧‧‧‧嗎‧‧‧‧‧？」（youtube截圖）

醜小鴨，不，白天鵝欣喜若狂，他沿著湖邊奔跑，「媽！人家不是醜！人家是天鵝啊！」

「哈哈哈哈！哈哈哈哈！」他拍拍翅膀，想要像天鵝一樣在空中飛翔，但因為從來沒有使用過翅膀，不太熟悉飛翔的技巧，結果一陣強風吹過重心不穩掉了下來。

因為劇情需要而死掉了。

這樣，遠在天邊的鴨媽媽可以分他的遺產嗎？

是繼承人，才可以繼承遺產！

民法第1148條說，一旦被繼承人死亡，繼承人就會取得被繼承人的權利及義務，因此要討論鴨媽媽可不可以繼承醜小鴨的遺產，必須先看鴨媽媽跟醜小鴨的關係如何，是不是繼承人。

上一篇有提到如果認領無效，鴨媽媽跟醜小鴨在法律上就是沒有血緣關係的，這樣就不屬於民法的繼承人，難道不是繼承人就完全拿不到錢了嗎？

鴨媽媽跟醜小鴨在法律上就是沒有血緣關係的，這樣就不屬於民法的繼承人，難道不是繼承人就完全拿不到錢了嗎？（youtube截圖）

錯，還有一個管道。民法第1149條說，如果被繼承人生前一直扶養某個人，那個人就可以請求一部分的遺產，我們叫做「遺產酌給請求權」。

為什麼有這個規定？因為多半人無法預見自己的死亡，死者生前如果一直照顧某個人，但突然死亡而無法繼續照顧他，這個人就可能因此生存困難，死者恐怕也不樂見。

此時，法律代替死者照顧他，好讓這個人可以從遺產拿到一筆錢。

但遺產酌給請求權不是誰都可以拿的喔！

雖然不要求要有親屬關係，但必須是死者生前繼續扶養，不能維持生活且無謀生能力的人才享有這個權利。另外，如果死者已經在遺囑送他財物，就不能再要求酌給遺產。

所以如果醜小鴨離家後，一直有在寄錢回去給鴨媽媽，才能說他有「生前繼續扶養」。

不過鴨媽媽如果有存錢，或有工作賺錢的能力，就不符合請求遺產酌給的資格了，因為他並不會因醜小鴨的死亡、不再寄錢而生存困難。

不過鴨媽媽如果有存錢，或有工作賺錢的能力，就不符合請求遺產酌給的資格了，因為他並不會因醜小鴨的死亡、不再寄錢而生存困難。（http://therenegade.com.au）

當然，實際的狀況還是要個案來認定喔。

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