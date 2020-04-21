童話法律》白雪公主跟壞皇后，是母女嗎？

民法親屬編把有關係的人分成兩類，一類叫「血親」，另一類叫「姻親」。簡單說是因為血緣才有的親情，另一類則是因為婚姻才有的親情。

◎蔡涵茵

國王有一個漂亮的女兒，皮膚有夠白，因此取名白雪公主。

可是國王目睭去予蜊仔肉糊著，沒有一直惦記心頭的白月光，愛上了一個雖然回家但心腸歹毒的女人，人稱「壞皇后」。

白雪公主故事裡的壞皇后。（截圖自YOUTUBE）

他有一面「能知道世界上最美的女人是誰」的魔鏡，取名為魔鏡公公。

魔鏡公公這輩子只看過壞皇后一個生理女性，所以公公都偏頭痛的說壞皇后最美。但當公公看到白雪之後驚為天人。

「魔鏡啊魔鏡！誰是世界上最美的女人？」壞皇后揚起 45 度角的臉。

「是白雪公主啊！」魔鏡公公露出色色的笑容。

「這個賤人！敢奪走我的頭銜，就要有納命的準備！」皇后瞪著鏡像中的白雪，恨恨地說。

於是皇后找到了世界上最厲害的神槍手，打算幹掉她。沒想到神槍手也為公主的容顏傾倒，帶到森林後，就這樣把她放走了。

「走得越遠越好，記住不要回頭！」神槍手獵人大喊。

沒有收養，算什麼媽媽？

民法親屬編把有關係的人分成兩類，一類叫「血親」，另一類叫「姻親」。簡單說是因為血緣才有的親情，還是因為婚姻才有的親情。

白雪公主跟壞皇后沒有血緣關係，那我們來看看跟姻親有關的規定。

白雪公主跟壞皇后，是母女嗎？（圖片來源：https://dicasdaflorida.com.br/orlando/onde-encontrar-princesa-branca-de-neve-na-disney/）

民法規定了 3 類型的人是法律認證的「有關係」：血親的配偶、配偶的血親、配偶的血親的配偶。

而壞皇后是白雪公主的「血親的配偶」，也就是白學公主的爸爸的老婆，並且依照規定，「血親的配偶」之間認定親系與親等的方法是：「從其配偶之親系及親等」。

白話的說就是國王跟白雪是什麼關係，壞皇后跟白雪就是什麼關係。

所以如果壞皇后一直沒有收養白雪，他們之間就不會被認定是法律上的母女，而是又長且冷冰冰的「一親等直系姻親」。

有沒有收養，有差嗎？

先說一下收養之後會發生什麼事。法律表示：「擬制直系血親。」就是跟親生的沒有不一樣。

並且我們的法律是鼓勵「繼親收養」的，如果是繼親收養，可以不用得到配偶的同意，不然照理來說是要的哦。

這是因為立法者預設一個爹地、一個媽咪可以給孩子比較完整的愛。（當然我們並沒有認為這樣的想法是對的！）

回到我們的問題：有差。如果白雪公主跟壞皇后之間有成立收養關係的話，因為他們對彼此的扶養義務順位都超級前面，所以當壞皇后不扶養白雪公主的時候，或是壞皇后老了以後白雪公主不扶養壞皇后，法律原則上都會出征他。

但壞皇后想殺白雪公主耶！還要扶養這種人渣？因此針對這種情形，法律也是有例外免除白雪公主的扶養義務的。

白雪公主的命運將走向何方呢？讓我們繼續看下去。

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