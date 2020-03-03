童話法律》繼母和姐姐欺負灰姑娘是家暴嗎？

根據《家庭暴力防治法》規定，家庭暴力指「家庭成員間」實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

◎童話法律

從前有個女孩，他媽媽去世後富爸爸又娶了另一個妻子，後母就帶著以前生的兩個女兒住進來，由於富爸爸常常出門掙錢不在家，後母三人便組成童話史上最強小團體，一起欺負他。

「我們家不養沒用的人，要吃飯就給我滾去廚房做女傭！」後母率先發難。女孩立馬躺下在地上滾了幾圈，但廚房有點遠，所以在滾到之前就被姐姐用腳攔了下來。

「唉唷，哪有女傭穿這麼漂亮的，要是弄髒了漂亮衣裳該怎麼辦哪？快點把他的衣服脫下來。」兩個姐姐一邊嘻笑一邊強硬的扯下女孩的衣服。

女孩天亮前就必須起床挑水、生火、做飯、洗衣，還要忍受姐姐的冷眼跟折磨，更可憐的是，他連睡覺的地方都沒有，只能躺在充滿灰燼的爐邊休息，身上總是沾滿灰燼又髒又醜而被戲稱為灰姑娘。

女孩天亮前就必須起床挑水、生火、做飯、洗衣，還要忍受姐姐的冷眼跟折磨，更可憐的是，他連睡覺的地方都沒有，只能躺在充滿灰燼的爐邊休息，身上總是沾滿灰燼又髒又醜而被戲稱為灰姑娘。（維基共享）

這是家暴嗎？

根據《家庭暴力防治法》規定，家庭暴力指「家庭成員間」實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

要注意的是，暴力不只有肢體上的毆打，還包含精神上的虐待，後母和姐姐侮辱、嘲諷及冷漠的行為造成灰姑娘精神上痛苦，也是種暴力。

問題是，後母及姐姐與灰姑娘沒有血緣關係，他們算是家庭成員嗎？

算！這裡的家庭成員並不限於有血緣關係的家人，還包含現有或曾有同居關係、家長家屬關係的人，因此同居人、繼母到住在同個屋簷下的姐姐都算家庭成員。

要注意的是，暴力不只有肢體上的毆打，還包含精神上的虐待，後母和姐姐侮辱、嘲諷及冷漠的行為造成灰姑娘精神上痛苦，也是種暴力。（網路截圖）

不過這邊稍微提醒一下，因為灰姑娘受到的對待如果過於嚴重，家人是有可能觸犯《刑法》當中的「使人為奴隸罪」

（刑法第296條：「使人為奴隸或使人居於類似奴隸之不自由地位者，處一年以上七年以下有期徒刑。」）

結論：這是家暴！

遇到家暴該怎麼辦？

越是親密，關係中的暴力就越是難以啟齒，只希望每個受虐者都能好好被接住。

遇到這種情況，灰姑娘可以撥打 24 小時的 113 家暴保護專線，或是向警政、醫療、學校單位求助，他們會通報各縣市的家庭暴力暨性侵害防治中心，社工再協助處理，進行庇護安置、法律諮詢、親子教育、心理諮商，如有需要還可以申請保護令。

不過，我們的灰姑娘選擇了另一種方式，叫作參加舞會。

後來發生了什麼事情呢？我們下回揭曉。

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