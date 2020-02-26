童話法律》砍斷豌豆樹讓巨人摔死有罪嗎？

細看傑克與魔豆的故事，其實涉及了諸多罪名，像是侵入住宅、竊盜、殺人，但今天要大家討論的是比較少見的「準強盜罪」。

◎童話法律

傑克決定好好參觀這座天空之城，看能不能順便帶個伴手禮回家孝敬媽媽。

就在他看著城堡裡的金銀財寶嘿嘿嘿笑時，女巨人出現了，於是傑克假裝自己是沒東西吃的受虐兒，女巨人憐憫心爆發，「可憐的孩子！但你不能待在這裡，我老公要回來了，他超愛吃人的。」

就在他看著城堡裡的金銀財寶嘿嘿嘿笑時，女巨人出現了，於是傑克假裝自己是沒東西吃的受虐兒，女巨人憐憫心爆發，「可憐的孩子！但你不能待在這裡，我老公要回來了，他超愛吃人的。」（維基共享）

說這時遲那時快，地板震動了起來，女巨人叫傑克趕緊躲進碗櫥裡，接著男巨人就走了進來，他把肩上的一袋金幣重重甩到角落裡。

「老婆我回來了！等等…有生肉的味道！」上輩子可能是狗的男巨人仔細的聞著。

「還不是我昨天去全聯買的豬肉，很新鮮吼，快點煮啦我想吃蔥爆豬。」

「你這個大吃貨。」

男巨人寵溺的笑著，傑克則趁著兩人在廚房裡忙碌時把裝滿金幣的袋子拿回家，但被男巨人發現ㄌ，Oops。

男巨人暴怒緊追著傑克，傑克爬下豌豆樹後就叫媽媽把豌豆樹砍斷，男巨人直接從樹上摔下來，掛了。

傑克與他媽從此坐擁金銀財寶過著幸福快樂的日子。

才怪，他們必須接受法律的制裁，嗎？



小偷升級成強盜

傑克與魔豆的故事涉及許多罪名，像是侵入住宅、竊盜、殺人，但今天要討論的是比較少見的「準強盜罪」。

什麼是「準強盜罪」？一般的強盜罪，是先動手使受害者不能抗拒，進而獲取財物。

準強盜罪則是犯了竊盜或搶奪罪後，為了防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證才當場動手，使受害者難以抗拒，兩者動手的目的、順序跟使用的情境不相同。

這裡所說的動手，在法律上指的是使用強暴或脅迫的手段，例如用蠻力壓制對方的身體或近距離威嚇「再靠近就開槍」。

傑克偷了豎琴被男巨人發現，為了避免被男巨人抓住而當場砍了豌豆樹，砍樹會讓男巨人從空中墜落，是一種強暴的手段，會使追捕者難以抗拒，乍看之下會構成準強盜罪。

傑克偷了豎琴被男巨人發現，為了避免被男巨人抓住而當場砍了豌豆樹，砍樹會讓男巨人從空中墜落，是一種強暴的手段，會使追捕者難以抗拒，乍看之下會構成準強盜罪。（維基共享）



誰才是犯人？

BUT！偷豎琴的人是傑克，砍了豌豆樹的人卻是傑克媽，這是什麼情形？一個人負責偷，另一人負責阻止追捕，在刑法上共同實行犯罪行為叫作「共同正犯」。

傑克媽早就知道傑克在偷巨人的東西，所以當他看到男巨人緊追抱著豎琴衝下來的傑克，我們可以合理的推測傑克媽知道把豌豆樹砍斷是在分擔準強盜罪的行為。

因此，照理說兩個人都是犯人。



未滿 14 歲，不罰！

不過要記得，我們強大的犯罪高手傑克，其實只有 7 歲。

刑法認為不滿 14 歲的孩子心智不夠成熟，還不能理解刑事處罰的意義，不應該用刑法處罰他，所以傑克前述犯的罪其實都不成立。但是，還是會受到《少年事件處理法》的處分，所以乖孩子不要學喔！

剛剛介紹的準強盜罪，是以先犯的竊盜或搶奪罪成立為前提，如果連這都不成立，就不用繼續討論了，傑克犯的竊盜罪既然不成立，傑克媽當然就沒有強盜罪的問題囉！（不過仍可能有過失致死或殺人罪）

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