童話法律》7 歲傑克亂搞，媽媽除了哭還能做什麼？

在童話《傑克與魔豆》故事中，媽媽對7歲傑克說：「你去幫我把莉莉（母牛）賣掉吧！莉莉至少值 10 個金幣！千萬不要少賣了！我們家明天還有沒有飯吃就靠你了！」，但傑克卻沒賣至少 10 個硬幣，媽媽可以怎麼做？

7 歲的傑克跟媽媽很窮，窮到可移動財產只剩一隻老母牛莉莉。這隻母牛甚至老到沒有奶了。可憐哪！貧賤母子百事哀，跟莉莉再有感情都只能把沒有生產力的傢伙趕出去。

「你去幫我把莉莉賣掉吧！莉莉至少值 10 個金幣！千萬不要少賣了！我們家明天還有沒有飯吃就靠你了！」不想擔責任的母親如此交代傑克。

傑克牽著莉莉走在去市場的路上，道阻且長。

「小伙子！您家的牛可真靚！我從沒看過這麼美麗的眼睛！我想給家裡的公牛太郎找個伴，你出多少？」一個老頭攔下傑克。

「媽媽說我得賣 10 個金幣」傑克，佯起一張好騙的臉。

「小伙子，我沒有金幣，但我有一顆魔豆，他可以帶你去神秘的天空之城。」老頭為了給家裡的太郎找伴，使出渾身解數在推銷豆子。

錢買不到冒險！倆人的交易就這麼愉快的說定了！

「小伙子！您家的牛可真靚！我從沒看過這麼美麗的眼睛！我想給家裡的公牛太郎找個伴，你出多少？」一個老頭攔下傑克。「媽媽說我得賣 10 個金幣」傑克，佯起一張好騙的臉。（維基共享）

回家後，媽媽氣爆，窮就算了，孩子這麼傻可怎麼辦！傑克活了 7 年發現自己是個傻子的事實，難過的把豆子往窗外丟，這注定是一個不眠夜。

7 歲的交易，究竟行不行？



7 歲的你，可以代理！

媽媽交代傑克去賣牛，傑克成為了媽媽的代理人。

民法規定，如果你是代理人，即便你才 7 歲，在民法上是不完整的人，也沒關係，因為你只是代理，不會因為你年紀小，就認為你的代理是沒意義的。

還記得我們之前有說過，如果你在民法上不是一個完整的人，所以交易時如果小於 20 歲會有很多限制。

但代理這件事，不會對於自己本身產生法律效果，而是對於故事裡面的「媽媽」才會有法律效果，所以限制行為能力人從事代理行為是OK的，並且被稱為是一個「無損益的中性行為」。



傑克沒賣至少 10 個硬幣，媽媽可以怎麼做？

媽媽「一開始」就說至少要賣 10 個硬幣，這是一種「自始限制」。

民法規定代理權的限制不得對抗善意第三人。也就說因為交易安全超重要，如果以後買個東西都要擔心對方是不是有權在賣，會增加太多社會成本，搞出代理這種東西的人要承擔風險。

所以如果交易對方不知情，你們之間的紛爭，不關他的事。

可是仔細想想！這根本就是「無權代理」！媽媽給傑克的代理權範圍，就是「用至少 10 個硬幣賣牛」，而不是單單「賣牛」這件事！如果傑克沒有完成媽媽的任務，媽媽是可以拒絕承認這次的買賣的！



通往天空之城的道路已經開啟！

回家後，媽媽氣爆，窮就算了，孩子這麼傻可怎麼辦！傑克活了 7 年發現自己是個傻子的事實，難過的把豆子往窗外丟，這注定是一個不眠夜。（維基共享）

不管如何，一夜過去，豆子一飛沖天，傑克順藤而上，來到了神祕的天空之城，為了證明自己不是傻子，傑克誓言要發大財，好給媽媽一點顏色瞧瞧！

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