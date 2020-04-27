照護線上》讓人痛不欲生的胰臟炎！

胰臟雖然不像肝膽腸胃那樣「有名」，不是我們日常生活常聊到的器官。然而胰臟卻負責了很多重要功能。究竟胰臟在哪？負責哪些消化功能？為什麼會發炎？

◎白映俞 醫師

胰臟炎就是胰臟發炎後造成的疾病，可能是急性或慢性的，這個病輕則不需治療，自行會好；但嚴重的時候，胰臟炎甚至會要人命。究竟胰臟在哪？負責哪些消化功能？為什麼會發炎？就讓我們今天來看仔細。

胰臟位於上腹部，是躲在胃後方的一個狹長型器官，胰臟內主要的胰管通道會運送消化液到十二指腸。

胰臟雖然不像肝膽腸胃那樣「有名」，不是我們日常生活常聊到的器官。然而胰臟卻負責了很多重要功能，一個是外分泌，一種是內分泌。

胰臟的外分泌功能就是分泌多種酵素，這些消化酵素會隨著胰管進入十二指腸，幫助腸道內的消化，是不是很重要呢！

再來看看胰臟的內分泌功能，就是要調控血糖！哇！你一定聽過胰島素、升糖素等荷爾蒙，這些可都是胰臟分泌的，若胰臟分泌的胰島素不夠，可是會造成糖尿病呢！（你有糖尿病嗎？）

我們剛剛說過，胰臟會運送消化酵素到十二指腸幫助消化。倘若這些消化酵素還沒去到十二指腸，而是在胰臟裡面就被「活化」的話，胰臟就會承受不了，引起發炎反應，那就是胰臟炎啦。

所以啦，胰臟是「分泌消化酵素的地方」，但不是「消化反應該進行的地方」。弄錯就不行！想想看，生產炸彈的工廠，不應該是讓炸彈爆炸的戰場，一弄錯，工廠本身可是會被炸得體無完膚的。

急性胰臟炎常會讓患者痛不欲生，因為那種上腹痛真的很痛，還會延伸到背部。一碰上腹部也會很痛，患者常無法躺平，只能縮著身子。

常有患者誤以為自己是胃潰瘍造成的胃痛，想說「吃點東西會比較好吧」而進食，不過，胰臟發炎時若再繼續吃東西，患者還會更痛。

除此之外，噁心嘔吐、發燒、心跳加速也是胰臟炎的常見症狀。

那究竟為何胰臟會發炎呢？可以分成兩個原因。一是胰管阻塞或斷裂，另一則是胰臟細胞受傷。

大家再回想一下剛剛的製造炸彈的比喻。為什麼砲彈還沒送到戰場就爆炸了？就是運送的路徑受阻或斷裂（就像胰管阻塞或斷裂），砲彈送不過去，就在工廠爆炸。或是工廠內部出了問題（就像胰臟細胞受傷），砲彈就自爆啦！

至於胰臟管路受阻的原因，最常見的就是被膽道結石阻塞，或者是腹部受到外傷或接受手術，導致胰管斷裂。

再來說到「工廠內部出了問題」這點，代表胰臟細胞受傷，最常見的原因是酒精！喝酒過量很容易引發胰臟炎！

另外高三酸甘油脂、高血鈣、病毒、抽菸等問題也會破壞胰臟細胞，造成胰臟炎。

嚴重的胰臟炎除了讓人感到痛不欲生，還會引發感染、器官衰竭、營養不良、糖尿病、胰臟癌等諸多併發症，甚至可能導致死亡，大家不可不慎！

在胰臟炎急性發作時，醫師會先請患者禁食，並用輸液等維持患者生命徵象，並要找出胰臟發炎原因，看是需要手術處理膽道胰管問題，或要請患者戒酒、治療高血脂等其他疾病。我們之後再詳細說明。

本文經授權轉載自照護線上 讓人痛不欲生的胰臟炎！

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