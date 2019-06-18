照護線上》這幾種腹痛很要命，千萬不能等！

雖然通常肚子痛時我們都是忍一忍就過去了，但你也一定聽過：「XXX肚子痛，送到醫院醫師說要開刀！」或是「XXX只是說他肚子痛，沒想到過一天後就死掉了！」這樣的情景。究竟哪些樣貌的腹痛要非常小心，並盡快就醫呢？

◎白映俞 醫師

相信每個人都有肚子痛的經驗吧！不管是多做了幾下仰臥起坐，這幾天排便不順，或是被躲避球打到，都可能讓我們感到肚子痛。雖然通常肚子痛時我們都是忍一忍就過去了，但你也一定聽過：「XXX肚子痛，送到醫院醫師說要開刀！」或是「XXX只是說他肚子痛，沒想到過一天後就死掉了！」這樣的情景。



究竟哪些樣貌的腹痛要非常小心，並盡快就醫呢？不囉嗦，先直接告訴大家：

A：肚子非常痛，痛到你連動都不敢動，只要一換姿勢就更痛。

B：一碰到肚皮就大痛。

C：不但腹痛，還伴隨著上吐下瀉。

D：肚子愈來愈脹。

E：腹痛的同時還在發高燒。

F：腹痛的同時感覺到胸痛或胸口緊緊的、像被重物壓住。

G：是因為車禍或事故造成的肚子痛。

H：腹痛之外，伴隨著皮膚顏色變黃。

I：腹痛之外，伴隨著血便。

以上這些狀況代表著需要緊急處理的急性腹痛，可能起因於心臟或腹內器官血液循環不足、血管出血、腹內臟器破裂、腸胃道阻塞、或感染發炎嚴重等需緊急處理的問題。要趕快就醫檢查並接受治療。



幸好，真正嚴重的腹痛也沒那麼多，接下來就讓我們看看平常最易發生的腹痛原因有哪些吧！



消化性潰瘍

代表胃或十二指腸的內層黏膜破損受傷，起因於胃幽門螺旋桿菌的感染，或是長期服用某些止痛藥所引起，而抽菸與喝酒會讓症狀更惡化。患者會上腹疼痛，有燒灼感，嚴重時可能造成出血或腸胃穿孔。



腸胃炎

飲用不乾淨、受汙染的水源或食物之後，受到輪狀病毒或其他細菌、細菌毒素感染而引發的，通常不需特別治療，休息並多補充水分即可。但只要發現自己高燒超過39度，大便中帶血，持續嘔吐，或嚴重脫水就需要尋求醫療協助



便祕

大便變硬、很乾，解便時需要非常出力，就可能是有便秘問題，要注意每天該飲用足量的水，多吃含纖維的食物，並調整生活型態，培養規律的排便習慣。但若伴隨腹脹、發燒、嘔吐、或肛門皮膚裂開，就需就醫檢查。

大便變硬、很乾，解便時需要非常出力，就可能是有便秘問題。（資料照）



闌尾炎

闌尾位於盲腸底部，是段細細長長的管狀構造，容易被糞便或食物殘渣卡住後就發炎、腫脹、潰爛、壞死。闌尾發炎初期患者會覺得肚臍周圍悶悶脹脹的很不舒服，接下來疼痛的位置逐漸轉移到右下腹，甚至可能會痛到讓人直不起身。確診後常需要以手術治療。



膽結石發作及膽囊發炎

膽結石是膽汁長期鬱積於膽囊內爾後結晶形成，其實並不少見。若膽囊收縮時將膽結石擠入細小的膽囊管內，膽結石便可能卡在管子內造成阻塞，膽囊收縮時就會造成腹痛。若膽結石自動排出，就不需處理，但假使膽結石持續卡在膽汁分泌的通道，無法排出的膽汁與分泌物使膽囊愈來愈脹後壓力過大，便會出現膽囊炎。患者通常會感到右上腹痛，甚至有發燒及黃疸等症狀。



胰臟炎

急性胰臟炎最明顯的症狀就是上腹痛，疼痛還會延伸到背部。若在胰臟炎發作時進食，腹痛會加劇。因此醫師常囑咐胰臟炎患者要先禁食幾天，以減少胰臟分泌消化酵素。症狀輕微的患者只要禁食就好，但嚴重者會噁心嘔吐、發燒、心跳加速，甚至休克。慢性胰臟炎的症狀也是以上腹疼痛為主，但通常症狀較輕微。



憩室炎

憩室是從大腸表層突出的囊狀構造，平常不太會造成症狀，但若糞便卡在憩室久了造成發炎後，則會帶來腹痛腹脹，甚至急性腹膜炎及膿瘍等危險。



要提醒大家，不是只有腸胃道的問題會造成腹痛，急性心肌梗塞、腹主動脈瘤、泌尿道結石、骨盆腔感染、疝氣、月經週期、甚至帶狀疱疹等各部位器官都可能會造成腹痛。要鑑別診斷的疾病非常之多啊！所以，看完這篇不是要大家學會分辨自己的肚子痛是哪一種，但一定要記得，若有我們前面提到的「需非常小心的肚子痛特點」，就請趕快就醫檢查吧！



什麼？忘記了嗎？趕快再重頭看一次吧。

本文經授權轉載自照護線上 這幾種腹痛很要命，千萬不能等！

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