照護線上》避免身體慢性發炎，要少吃這些食品！（懶人包）

若身體出現長期慢性的發炎，就會變成疾病。影響許多長者生活品質的退化性關節炎、類風濕性關節炎等，都是關節處於慢性發炎的狀況。這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體發炎反應。

◎白映俞 醫師

發炎反應是身體自保的一種方式，當我們面臨疾病侵襲、細菌病毒攻擊，身體會出現發炎反應來對抗外界，所以發炎是身體癒合的自然階段。例如接受手術之後，肚皮和腹腔內都有切口，身體需要啟動自我修復，以發炎反應讓組織癒合。

不過，若身體出現長期慢性的發炎，就會變成疾病了。影響許多長者生活品質的退化性關節炎、類風濕性關節炎等，都是關節處於慢性發炎的狀況。這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體發炎反應。

避免糖、高果玉米糖漿

糖可說是現代最常見的食品添加物，從各種糖果、餅乾、蛋糕、麵包等甜食，或煙燻滷味、醬燒等鹹食，裡面都加了不少糖。炎炎夏日大家更是人手一杯大杯糖飲。然而，愈來愈多的動物實驗和人體實驗結果，讓我們看到糖帶來的壞處。

攝取很多果糖時，無論是人抑或老鼠的實驗裡，都會看到發炎指數升高。當餵食小白鼠高糖飲食，小白鼠會產生嚴重的發炎反應，長出乳癌並轉移到肺部。

目前認為，吃一堆糖與肥胖、胰島素阻抗性、糖尿病、脂肪肝、癌症、慢性腎病變都有關係，可說是健康大敵，而且這種壞處並無法用「另一種好東西」來反制。什麼意思呢？有個實驗讓小白鼠吃「容易發炎」的高糖飲食和「抗發炎」的魚油，而結果發現，這時魚油無法帶來抗發炎的好處！所以別想說平常愛吃甜食沒關係，後來多吃個保健食品就好了…其實，平時吃高糖飲食，還會讓抗發炎的魚油失效呢。

所以請記得，平時如果你想吃個甜甜，吃水果就好了，只要不沾糖粉，僅攝取真實存在水果裡的天然糖份並不會大幅影響健康，但盡量請不要吃額外添加的糖，否則這一點都不療癒，反而很傷身。更多減糖方式，請看「七招減糖大作戰」。

避免人工反式脂肪

烤麵包、吐司時，大家很可能會加上被稱為「瑪琪琳」的「人造奶油」，讓烤完的吐司香味四溢，這可說是麵包店最經典的味道。而這個人造奶油其實是種氫化脂肪的「人造反式脂肪」。業者於不飽和脂肪裡加進液態的氫，用來增加脂肪的穩定性，讓食物保存久一點。

過去曾有人以為，人造奶油屬於植物奶油，應該比動物性奶油還要健康。但現在我們知道，人造反式脂肪其實會帶來更大的健康危害，容易引發全身的發炎反應。

例如，人造反式脂肪會引起發炎反應和增加疾病，發炎指數升高。人造反式脂肪還會減少血液中的好膽固醇，並影響動脈上皮細胞的功能，更容易讓人產生心血管疾病。

薯條等油炸速食、微波爆米花、袋裝的餅乾、蛋糕等都可能含有比較高量的人造反式脂肪，或你注意到加工食物標示著「不完全氫化植物油」，就有人造反式脂肪。目前台灣規定食品中不能使用不完全氫化油，每次買東西之前記得最好看一下標示，注意人造反式脂肪的含量比例。



避免加工肉品

加工肉品指的是香腸、培根、火腿、煙燻滷味、牛肉乾、豬肉乾等。這些美味的食物與新鮮肉品的不同是，在調理過程中會經歷持續的高溫，會讓糖與蛋白質聚合，變成無法還原的物質，蛋白質失去正常功能，也難以被代謝，含有更多的「糖化終產物（Advanced glycation end products）」。

目前與加工肉品最相關的疾病就是許多名人因之死亡的「大腸癌」，ㄧ般認為與加工肉品會刺激大腸細胞，引起發炎有關。根據法國的研究，飲食中加工食品的比例每增加10%，死亡風險增加14%；也就是說，吃太多加工食品，與早死相關。因此，無論加工肉品多美味，還是要注意一下自己吃的份量，盡量也別常常吃啊！

避免精緻碳水化合物

不是所有的碳水化合物都不好。如果是吃高纖維、未經處理的碳水化合物，對身體是必須的，不僅帶來能量，也帶來許多維生素和礦物質。然而如果我們攝取的是精緻碳水化合物，可就沒怎麼好了。

白麵條、白米飯、玉米榖片這類的精緻碳水化合物比較容易升糖，讓人血糖較難控制，並會讓身體某些發炎指數升高。且精緻澱粉會移除大部分的纖維，但纖維可讓我們腸胃更有飽足感，帶來好菌，並幫助控制血糖。假使僅吃移除纖維的精緻澱粉，會讓腸道更容易發炎。

關於這方面的選擇，可看「低GI減肥法真的有效嗎？醫師告訴您」一文。

避免過量的酒精

我們在「喝酒護心，還是傷心？」這篇懶人包中，曾經分析過一些酒精帶來的身體影響，並建議女生每天不要喝超過一份酒精，男生不要喝超過兩份。

這裡再補充一下，喝酒過量的話，會迫使細菌毒素移出大腸，進入體內循環，也有人稱此為「腸漏」，會引發更多身體發炎反應並破壞器官。因此，雖然喝酒讓人放鬆心情舒暢，但還是要有所節制，請不要喝太多。

想要減少身體不必要的發炎，可以用天然、少調味的食物取代餐桌上的糖、反式脂肪、精緻澱粉，並且避免高油高糖高鹽份的加工食物，才能讓身體健健康康。更多飲食陷阱，請看：「必看！15種與死亡最相關的飲食陷阱」。

本文經授權轉載自照護線上 避免身體慢性發炎，要少吃這些食品！（懶人包）

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