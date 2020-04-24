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法律歸法律》如果我要買東西，不是用「說」的，會怎麼樣？

若只用「訊息」與賣家成立訂單，一旦訊息送達對方是否就生效了？若突然想要反悔而傳訊給賣家，賣家就一定要全盤接受客戶的取消嗎？
作者： 法律歸法律
2020-04-24 11:58
 | 2020-04-24 11:58
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◎陳孟緯

「我也好想玩動物森友會哦！」

買不到 Switch 的阿豹軟爛在床上打著這則限時動態，因為他累豹。

任天堂Switch新遊戲《集合啦！動物森友會》大爆紅。（翻攝網路）

一則 FB 二手拍賣社團的通知吸引了阿豹的目光「二手 Switch ，售 8000 ，急需現金所以割愛」眼明手快的小花立即第一個留言、私訊賣家。

「你好，我要買，拜託賣我！」

「沒問題，蝦皮店到店可以嗎？」

「ok！真是太謝謝你了！」

隔日，正當阿豹欣喜的準備 po 上昨夜遇上的好事時，卻看到許久沒聯絡的堂哥突然回覆動態，有多一台要送給阿豹。

阿豹馬上又私訊賣家表示已無購買必要，對方卻回覆貨品已寄出，且早已向阿豹確認無誤了，請準時付款否則不排除對阿豹提告。

又氣又怒的阿豹不明白，明明已經說不買了，賣家態度怎麼可以這麼強硬？

到底法律上有沒有相關的規定呢？

示意圖，人物與本文無關。（資料照／蝦皮購物提供）

不是用口頭訂約的時候，一旦訊息送達對方時就生效

用訊息一字一句的交換誠意時，我們稱為「非對話意思表示」，在訊息「送達」對方時生效。

「送達」就是指把訊息傳送到對方，讓對方處於隨時可以了解的狀態。在過去用書信往來的時代，把信件送到對方的家裡或信箱就可以了，至於對方如果裝傻，故意不收信件，甚至把信箱給拆了，都不會有任何影響。

對照現代的模式，送達就是指 email 已寄到對方信箱、 留言已上傳、 訊息已送到對方手機的狀態時，都不影響意思表示的生效。

回到阿豹的例子，既然雙方買賣 Switch 的訊息已經讓對方 Messenger 接收了，契約當然就成立了。

反悔的時候，有沒有例外？

原則上一旦話說出口、雙方點頭同意，就沒有任意反悔的機會。但「非對話意思表示」跟當面對話不同，可能存在「送達的時間差」。

所以在原本的訊息送達之前，只要反悔的訊息比較早送給對方，原本的訊息就會失效，比如原本的訊息寄平信，反悔的訊息用快捷的情況。

但是網路的情況，已經很少訊息因為「Lag」而遲延發送，所以也很難發生「後送的訊息比先送的訊息早到」的情況。

因此現代的交易中，「非對話意思表示」也愈來愈不可能容許有反悔的機會。

阿豹雖然不想購買 Switch 了，但對方早就答應他的購買，隔天才發送的訊息也沒有提早讓對方知道，除非對方讓他反悔，否則阿豹還是要履約喔。這樣你懂了嗎？網路留言買東西要小心喔！

這樣你懂了嗎？網路留言買東西要小心喔！。（美聯社）

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