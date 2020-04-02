魔幻拉美》病毒亡國記（下）

1521年，西班牙人征服阿茲特克帝國；1525年，瓜地馬拉的馬雅重要城邦被西班牙人消滅。天花病毒無遠弗屆，已從中美洲悄悄擴散至遠在南美洲的安地斯山區，印加帝王竟然在西班牙人抵達之前染上天花而亡。致命的疫病加上資訊不發達，太陽帝國霎時暮色蒼然……

陳小雀

發祥於安地斯山區的印加帝國有一項特殊的政策，亦即，先王駕崩後，土地不留給繼任的新王，而是分配給其他皇室成員，如此政策旨在迫使繼位新王向外征討，以擴張疆土。第十一代帝王瓦伊那．卡帕克（Huayna Capac，1464- 1527）登基後，即傾全力攻打北方的部落，征服了今日的厄瓜多。此時，印加帝國版圖南起阿根廷，北至厄瓜多，國土長三千兩百公里，人口約一千兩百萬人。

1525年，瓦伊那．卡帕克正在北方國界巡視時，不幸染上天花而病倒。詭異的是，當時西班牙征服者尚未抵達印加帝國。1526年，瓦伊那．卡帕克在基多與死神博鬥之際，西班牙征服者佛朗西斯科．畢薩羅（Francisco Pizarro，1478-1541）來到祕魯的海岸，印加哨兵見到這群白皮膚、蓄著鬍髭的奇異人類，以為創世神（Viracocha）化為人形歸來，於是熱情招待他們，並送了許多黃金給畢薩羅，得到好處的畢薩羅決定日後再度返回這個富庶國度。

1527年，瓦伊那．卡帕克駕崩，王儲尼南．庫優奇（Ninan Cuyochi，1490–1527）不久後也同樣死於天花，進而導致印加帝國分裂。晚近雖有學者提出新論述，認為瓦伊那．卡帕克不是染上天花，而是被大臣下毒，因為瓦伊那．卡帕克身上並未出現皮疹。無論如何，印加帝國分裂是事實。嫡出的瓦斯卡爾（Huascar，1503-1532）順理成章受到貴族擁戴，而在庫斯科即位。庶出的阿塔瓦帕（Atahualpa，1502-1533）因戰績彪炳，不願臣服而在北部稱王。兩個同父異母兄弟展開王位之爭。

瓦斯卡爾在庫斯科即位。庶出的阿塔瓦帕因戰績彪炳，不願臣服而在北部稱王。兩個同父異母兄弟展開王位之爭。（維基共享）

1532年，畢薩羅果然再度回來，不過這次他率領106名步兵及62名騎兵，來到厄瓜多境內的卡哈馬卡（Caxamarca），恰巧阿塔瓦帕擒獲瓦斯卡爾，統領八萬大軍駐防於此。兩軍相遇頗富戲劇性。畢薩羅只有168名士兵，萬一有什麼緊急情況，西班牙援軍遠在巴拿馬，根本來不及支援。至於阿塔瓦帕，統治著安地斯山區最強大的國家，擁有一支龐大軍隊。乍看之下，西班牙人應該沒有贏面，但是事實不是如此。

毋庸置疑，西班牙征服者的軍事科技優於印加帝國。印加士兵不會使用弓箭，僅使用木棒與投石器之類的武器。但若採人海戰術，印加有八萬大軍，阿塔瓦帕應該不至於才與畢薩羅會面短短時間即被降服。然而，畢薩羅設下陷阱，利用會晤帝王之際突擊，從未見過槍彈及馬匹的印加士兵，被槍響、火光與馬匹奔馳的景況嚇得驚慌失措，殘暴的西班牙士兵趁亂砍殺，造成印加士兵死傷慘重，而輕易的虜獲阿塔瓦帕。

事後，西班牙人要求印加人在長6.6公尺、寬5公尺、高2.7公尺的房間內，填滿一次的黃金，再填滿兩次的白銀，才肯釋放帝王。印加帝國實施中央集權，帝王乃至尊無上，為了救回帝王，無數的黃金白銀沿著官道「印加之路」（caminos incas）運送而來，彷彿連綿不盡的金絲銀線，甚為壯觀。

西班牙人擒獲阿塔瓦爾帕。（維基共享）

阿塔瓦帕被囚禁八個月之久，成為一個傀儡皇帝，即便如此，他依舊擔心帝國再度落入瓦斯卡爾手中，為了避免瓦斯卡爾勢力死灰復燃，於是派人暗殺瓦斯卡爾。西班牙征服者終究並未信守承諾，阿塔瓦帕仍被處決。西班牙人以火刑處決異教徒，阿塔瓦帕為了保全屍體以求靈魂不滅，臨刑前皈依天主教，因而被絞死。

處決了阿塔瓦帕之後，畢薩羅立即對印加帝國開戰。印加帝國為了管理各個行政區，而以庫科斯為中心，修建了四通八達的官道「印加之路」。孰知，「印加之路」為西班牙人開了方便之門，得以在1533年長驅直入的攻下首都庫斯科。

印加人一開始認為西班牙人是創世神，而卸下心防；阿塔瓦帕本人則過於天真，誤入西班牙人的陷阱而使自己招致不幸。其實，幾次交鋒之後，印加士兵很快克服對馬匹的恐懼，不僅學會駕馭馬匹，並懂得埋伏於狹路，伺機攻擊騎兵。至於火繩槍，西班牙人僅帶來的十多枝，而且子彈不易裝置，只是虛張聲勢。

儘管學會駕馭馬匹及使用槍枝，印加帝國仍處於劣勢。真正關鍵性的利器是天花、麻疹、斑疹傷寒、流行性感冒等疫病，病毒隨著西班牙人進入印加帝國，藉由印加之路四處散播，不計其數的原住民染病，癱瘓了印加帝國的社會結構，大大削減印加士兵的作戰力。再者，印加帝國沒有文字，面對來勢洶洶的傳染病，無法藉文字迅速提醒人民注意，加上當時資訊不發達，又未能及時從阿茲特克帝國的悲劇吸取教訓，而不重蹈覆轍。

致命的疫病加上資訊不發達，太陽帝國霎時暮色蒼然……

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