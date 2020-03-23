魔幻拉美》 病毒亡國記（上）

十六世紀，美洲原住民的武器為石頭、銅器、斧頭、狼牙棒、彈弓等，與歐洲人的槍砲、刀劍和馬匹相較之下，的確顯得落後許多。然而，歐洲人真正讓美洲原住民無力招架的武器是病毒。

陳小雀

2019年歲末，自中國武漢爆發新型冠狀肺炎以來，至今疫情延燒百餘天，不僅全球一百多國淪為疫區，確診及死亡數字不斷攀高，甚至有政要、菁英、富豪、名媛、影星紛紛染病。疫病當前，不分社會階級、也不論男女老少，病毒的威力勝過槍彈，一旦疫情大流行，在短短數年間即可奪走無計其數的性命，令一個國家的國力現形，更導致亡國。我們就從美洲征服史來看病毒亡國實例。

在哥倫布來到美洲之前，原住民部落不乏遭遇戰爭、天災、瘟疫這大三堪稱人類發展史上的浩劫，但仍發展出阿茲特克、馬雅、印加等高度文明。歐洲人入侵後，這些文明卻相繼殞落。美洲原住民的武器為石頭、銅器、斧頭、狼牙棒、彈弓等，與歐洲人的槍砲、刀劍和馬匹相較之下，的確顯得落後許多。然而，歐洲人真正讓美洲原住民無力招架的武器是天花、麻疹、斑疹傷寒、流行性感冒等疫病。

1519年，西班牙征服者柯爾提斯（Hernán Cortés，1485-1547）覬覦阿茲特克帝國的財富，未經西班牙皇室的允許，即私自招兵買馬，率領六百名遠征軍，以及十六匹戰馬、三十二副石弓、十尊銅砲、刀劍等兵器，自古巴航向墨西哥，意圖征服阿茲特克而揚名立萬。1519年11月8日，柯爾提斯一行人抵達阿茲特克帝國首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlán，即今日的墨西哥城），並受到熱烈歡迎，然而，西班牙士兵恣意掠奪的貪婪行為引發阿茲特克人的不滿，雙方時而產生磨擦，甚至造成阿茲特克國王蒙提蘇瑪二世（Moctezuma II，1466-1520）在雙方對峙中遭亂石擊斃。繼位的新國王奎特拉瓦克（Cuitláhuac，1476-1520）決定於1520年6月30日，利用月黑風高之夜突擊西班牙士兵。西班牙士兵不敵阿茲特克勇士，折損了三分之二人力，主帥柯爾提斯在倉皇中殺出重圍，史稱「悲慘之夜」（Noche Triste）。

奎特拉瓦克於1520年6月30日，利用月黑風高之夜突擊西班牙士兵。西班牙士兵不敵阿茲特克勇士，折損了三分之二人力，主帥柯爾提斯在倉皇中殺出重圍，史稱「悲慘之夜」。（圖：網路）

阿茲特克堪稱當時墨西哥谷地的強權，鄰近部落無不俯首帖耳。西班牙在經過「悲慘之夜」後，連合那些受阿茲特克威脅的部落，意圖攻陷阿茲特克帝國。有精良武器與其他部落的相助，不一定讓西班牙得以反敗為勝，但是，天花病毒意外改寫歷史。

那麼，天花是如何傳播至墨西哥？

雖不是柯爾提斯所帶進來，卻與他脫不了關係。對於柯爾提斯私自前往墨西哥一事，古巴總督委拉茲格斯（Diego Velázquez de Cuéllar，1465-1524）十分不悅，而命令潘費羅．德．納瓦艾斯（Panfilo de Narváez，1470-1528）前往墨西哥逮捕柯爾提斯。1520年3月5日，潘費羅．德．納瓦艾斯一行人從古巴起航。耳聞消息，柯爾提斯急忙於同年5月趕到臨近墨西哥灣的山波亞拉（Cempoala），並在那裡制服了潘費羅．德．納瓦艾斯，令他效忠自己。

潘費羅．德．納瓦艾斯那方有九百名士兵與幾個奴隸同行，以及戰馬、槍砲等歐洲人慣用的武器，但其中一個名叫弗朗西斯哥．艾基亞（Francisco Eguia）的黑奴卻是西班牙人的祕密武器，或者稱之「生化武器」更為貼切。弗朗西斯哥．艾基亞染上了天花，在登陸時發作，不僅發燒而且全身長滿皮疹，成為美洲大陸上的第一個天花病例。山波亞拉當地的一名原住民好心照料艾基亞，並將他帶回家中治療，結果這一家人全染病，接著鄰居也被傳染，十天之後，山波亞拉成為死城。彼時，山波亞拉係托托納卡（Totonaca）部落的首府，人口約三萬人，距阿茲特克都城特諾奇提特蘭約三百七十二公里，是墨西哥灣通向的特諾奇提特蘭的樞紐。

天花發作時不僅發燒而且全身長滿皮疹。（圖：網路）

天花係透過空氣傳染，病毒很快就散播到特諾奇提特蘭。在潘費羅．德．納瓦艾斯登陸墨西哥之際，特諾奇提特蘭及其周圍聚落約計二十五萬人口，到了1520年歲末，有三分之一人口死於天花，僥倖治癒者全身留下疤痕，有人甚至留下不良於行的後遺症。疫病當前，阿茲特克祭司認為那是惡神作亂，要眾人祈禱；醫生則建議洗冷水澡、以瀝青擦拭身體、將黑甲蟲磨成粉末塗在皮疹潰爛處。當然，無論是祭司的建議、抑或醫生的處方均無效。甫登基不久的國王奎特拉瓦克沒機會再擊潰西班牙人即染病身亡。

1521年5月，柯爾提斯捲土重來，集結一支龐大軍隊，以七十五天時間攻下特諾奇提特蘭。西班牙征服者能消滅阿茲特克帝國，天花扮演關鍵性角色。天花病毒並未隨阿茲特克帝國的滅亡而在墨西哥銷聲匿跡，反而不斷播散，再加上其他疫病的肆虐，十六世紀初，墨西哥人口約兩千萬，一百年後驟降到一百六十萬。

同樣，在南美洲的印加帝國亦因病毒而亡國。在人類歷史上，病毒的威力絕對勝過槍砲。

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