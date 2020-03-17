法操》野百合學運30周年

野百合學運是中華民國政府遷臺後發生的第一次大規模學生抗議運動，而這場社會運動推動展現了學生對於政治的影響力，也是臺灣民主政治發展過程一個重要的里程碑。

1990年3月，來自全臺灣各地的大學生在中正紀念堂廣場聚集、靜坐，表達對現行國政體制的不滿。（《你怎麼不憤怒！野百合學運》紀錄片影展提供）

◎法操司想傳媒

1990年3月，來自全臺灣各地的大學生在中正紀念堂廣場聚集、靜坐，表達對現行國政體制的不滿。這是中華民國政府遷臺後發生的第一次大規模學生抗議運動，這場社會運動推動展現了學生對於政治的影響力，也是臺灣民主政治發展過程一個重要的里程碑。

時空背景

1987年蔣經國總統宣布解除戒嚴後，看似將走向民主自由的懷抱，但臺灣社會其實仍在適用動員戡亂時期臨時條款，政治改革的速度並未跟上人民的期待。而遷台40年以來從未改選過的國民大會，又自行通過「臨時條款修正案」，擅自將增額代表任期延長為9年，引發民眾的不滿。

學生提出四大訴求

在學生團體的串聯加上剛成立的民進黨發起造勢活動的帶領下，參與靜坐的人數已達數千人之多，而在由學運團體所組成的校際會議上，學生們正式發表了野百合學運的四大訴求：

1.解散國民大會，重建一元化的國民大會制度。

2.廢除《動員戡亂時期臨時條款》，憲法不可被架空，要回歸民主憲政、重建憲法秩序。

3.召開國是會議，彙整各方意見。

4.提出民主改革時間表，以上訴求就算不能馬上達成，但仍要給予民眾時程表，不可許下空頭承諾。

野百合學運最後在李登輝總統於總統府接見學運學生代表、形成共識後，校際會議宣布撤離中正紀念堂廣場，為期6天的學運宣告結束。

1990年代的野百合學運。（圖片於「學動、運生運生」特展展出，記者湯佳玲翻攝）

後續影響

李登輝總統依照其對學生的承諾，在不久後召開國是會議，也在1991年廢除「動員戡亂時期臨時條款」，臺灣重歸憲政體制。

國民大會制度也在陳水扁等26位立法委員提案聲請釋憲之下，大法官會議做成司法院釋字第261號解釋，規定資深中央民意代表應於1991年12月31日終止行使職權，正式宣告了「萬年國會」終結的最後期限，臺灣的民主化正式進入全新的階段。

野百合學運在當時仍屬威權社會的氛圍下引發了極大的效應，人民不只是單方面接受政策，而是主動表達訴求，開了臺灣學生社會運動的第一槍，往後包括野草莓學運、同婚遊行……等都深受其影響，野百合學運可說是推動臺灣民主體制前進了一大步，其精神也內化在臺灣人追求自由民主的思想之中。

本文經授權轉載自法操 野百合學運30周年

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