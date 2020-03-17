法操》野百合學運30周年

1990年3月，來自全臺灣各地的大學生在中正紀念堂廣場聚集、靜坐，表達對現行國政體制的不滿。（《你怎麼不憤怒！野百合學運》紀錄片影展提供）
◎法操司想傳媒
1990年3月，來自全臺灣各地的大學生在中正紀念堂廣場聚集、靜坐，表達對現行國政體制的不滿。這是中華民國政府遷臺後發生的第一次大規模學生抗議運動，這場社會運動推動展現了學生對於政治的影響力，也是臺灣民主政治發展過程一個重要的里程碑。
時空背景
1987年蔣經國總統宣布解除戒嚴後，看似將走向民主自由的懷抱，但臺灣社會其實仍在適用動員戡亂時期臨時條款，政治改革的速度並未跟上人民的期待。而遷台40年以來從未改選過的國民大會，又自行通過「臨時條款修正案」，擅自將增額代表任期延長為9年，引發民眾的不滿。
學生提出四大訴求
在學生團體的串聯加上剛成立的民進黨發起造勢活動的帶領下，參與靜坐的人數已達數千人之多，而在由學運團體所組成的校際會議上，學生們正式發表了野百合學運的四大訴求：
1.解散國民大會，重建一元化的國民大會制度。
2.廢除《動員戡亂時期臨時條款》，憲法不可被架空，要回歸民主憲政、重建憲法秩序。
3.召開國是會議，彙整各方意見。
4.提出民主改革時間表，以上訴求就算不能馬上達成，但仍要給予民眾時程表，不可許下空頭承諾。
野百合學運最後在李登輝總統於總統府接見學運學生代表、形成共識後，校際會議宣布撤離中正紀念堂廣場，為期6天的學運宣告結束。
1990年代的野百合學運。（圖片於「學動、運生運生」特展展出，記者湯佳玲翻攝）
後續影響
李登輝總統依照其對學生的承諾，在不久後召開國是會議，也在1991年廢除「動員戡亂時期臨時條款」，臺灣重歸憲政體制。
國民大會制度也在陳水扁等26位立法委員提案聲請釋憲之下，大法官會議做成司法院釋字第261號解釋，規定資深中央民意代表應於1991年12月31日終止行使職權，正式宣告了「萬年國會」終結的最後期限，臺灣的民主化正式進入全新的階段。
野百合學運在當時仍屬威權社會的氛圍下引發了極大的效應，人民不只是單方面接受政策，而是主動表達訴求，開了臺灣學生社會運動的第一槍，往後包括野草莓學運、同婚遊行……等都深受其影響，野百合學運可說是推動臺灣民主體制前進了一大步，其精神也內化在臺灣人追求自由民主的思想之中。
本文經授權轉載自法操 野百合學運30周年