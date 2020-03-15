法操》《黑水風暴》：每一次站上法庭，都是對一位被害者的堅持。

在面對大財團時，一般民眾往往會面臨財力、資源的不平等，這時如果有專業的團體站在自己這一方，能減輕負擔並增加訴訟意願。

◎法操司想傳媒

《黑水風暴（Dark Waters）》是2019年上映的一部美國電影，故事取自2016年紐約時報的專題報導，描述美國知名化學公司杜邦（DuPont），在維吉尼亞州私自排放有毒物質，造成周邊居民及飼養家畜身體危害。由綠巨人浩克馬克·盧法洛（Mark Ruffalo）主演的羅伯律師，基於內心的正義和使命感，展開與杜邦十幾年漫長的訴訟。



黑水風暴（Dark Waters）》是2019年上映的一部美國電影，故事取自2016年紐約時報的專題報導，描述美國知名化學公司杜邦（DuPont），在維吉尼亞州私自排放有毒物質，造成周邊居民及飼養家畜身體危害。（美聯社）

廢物不當排放 揭發大財團醜聞

主角羅伯是知名律師事務所的合夥人，在一次因緣際會下，接獲老家一位農民的委任。根據這位農民陳述，他家中飼養的牛隻接連出現怪異舉動，甚至攻擊人類，他在逼不得已的情況下，只好將牛隻射殺，損失慘重。經過農民的調查和蒐證，他懷疑元兇是附近杜邦的工廠，不當排放有毒物質進到河裡，因而希望羅伯能為他伸張正義。

原本擔任商務律師的羅伯，一向都為公司方辯護，加上他所屬的律師事務所與杜邦關係良好，讓羅伯對這個案子興趣缺缺。然而，當羅伯實地探訪，並向杜邦調閱相關資料後，他發現資料中一個名叫PFOA的化學物質，不僅疑似是造成家畜生病的原因，更可能早已被數以萬計的居民所飲用。

為了替居民討一份公道，羅伯決定起訴杜邦公司，但面對財大氣粗的杜邦，不斷透過各種手段刁難並拖延程序，使羅伯焦頭爛額並賠上他的事業和健康。另一方面，越來越多受害者為了揭發杜邦的惡行並尋求賠償，決定健康檢查以證明有害物質存在體內。然而，耗時多年的檢驗流程，加上杜邦惡意毀約不賠償，羅伯必須拿出過人的毅力，才能堅持打完這場戰役。

PFOA恐致癌 隱瞞半世紀毒物

這部片根據真人真事改編，最早在1950年代杜邦就開始使用PFOA，而PFOA稱為全氟辛酸，具有防水、防油等特性，廣泛用於紡織品、不沾鍋等日常生活用品。當時，各界對PFOA不甚了解，且缺乏對廢棄物處理的完整配套；一直到2000年，農民牛隻染病的這起事件，加上後續大規模居民的身體檢驗和流行病學調查，才使PFOA存在的風險得以揭發。

誠如許多小蝦米對抗大鯨魚的故事，大財團多能極力掩蓋事實。在羅伯調查資料的過程中，他發現杜邦內部早就知道PFOA對人體有所危害，並暗自將已懷孕的女性員工撤職，卻仍裝作不知情。案件最後杜邦選擇與居民和解，雖給予他們高額和解金，但毒害不只影響他們的身體健康，還造成下一代子女先天無法抹滅的損害。

事實上，杜邦也曾在台灣引起爭議。1986年，杜邦曾計畫在彰濱工業區投資生產二氧化鈦，引起彰化鹿港居民不滿，他們認為在二氧化鈦生產過程中，會產生有害物質造成當地污染，且不排除有更多化學物生產可能。經過居民的陳情和抗議，杜邦最終停止投資計畫，更使台灣在隔年催生出環境保護署，可說是別具意義的事件。

1986年，杜邦曾計畫在彰濱工業區投資生產二氧化鈦，引起彰化鹿港居民不滿，他們認為在二氧化鈦生產過程中，會產生有害物質造成當地污染，且不排除有更多化學物生產可能。（圖片來源：台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟）

公害案件求償 訴訟擔當利經濟

諸如PFOA這樣的公害案件，通常涉及的受害者人數眾多，且更多潛在受害者尚未發病，一但這樣的案件進到法院，成千上萬的原告將造成法院審理龐大負擔，並會嚴重拖延訴訟進度。因此，以我國為例，在民事訴訟法就有訴訟擔當的制度，也就是當有多數人為共同利益要上法院時，可以選定一人或數人，代表全體擔任原告角色。

此外，在面對大財團時，一般民眾往往會面臨財力、資源的不平等，這時如果有專業的團體站在自己這一方，能減輕負擔並增加訴訟意願。因此，例如消費者保護法第50條就規定，消保團體能受讓20人以上的損害賠償請求權，以自己名義提起訴訟；民事訴訟法第44-3條亦規定，能由公益法人為多數利益人提起不作為之訴，都是面對公害案件可採的訴訟類型。

綜觀本片，從農民找上羅伯律師開始，以順序時間軸帶觀眾了解事件的脈絡，同時也能體會PFOA帶給居民的痛苦，是如此漫長難耐。《黑水風暴》的畫面像是蓋上一層灰色的霧，縱然賠償金無法彌補身體帶來的損害，但在羅伯律師的堅持和努力下，這起案件也才有撥雲見日的一天。

本文經授權轉載自法操 《黑水風暴》：每一次站上法庭，都是對一位被害者的堅持。

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