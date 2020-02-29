紐約地途》高貴不貴的傳統新市場Essex Market

來紐約逛超市，大型連鎖超市如Trader Joe’s或Whole Foods雖然好逛也好買，但卻缺少了紐約在地元素，如果要既可以滿足逛市場的興奮感，又很有紐約風格的選項，Essex Market完全符合而且還更超乎期待。

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幾年前寫過一篇文章介紹幾家在紐約市的「觀光超市」，全紐約最美，在皇后區大橋下的超市Bridge Market of The Food Emporium 幾年前因為財務困難歇業，至今仍然空盪在那。但是最近有新聞指出美國最受歡迎的連鎖超商Trader Joe’s 計畫進駐那個地方，讓人非常期待。而Eataly和Le District依舊是紐約的貴婦以及觀光客喜歡附庸風雅的地方，事實上，除非買特殊食材如：做pizza和法國麵包專用的義大利或法國進口的麵粉，或真的是過著奢華生活，大部分的人來這兩家超市往往都是因爲這裡還有很不錯的餐廳可以享用美食。一般庶民如筆者其實也就和其他觀光客一樣，偶而來這裡見見世面而已。

大型連鎖超市如Trader Joe’s或Whole Foods雖然真的很好逛也很好買，但卻缺少了紐約在地元素，又想到許多地方小店都因為他們的強勢出現而必須關門，總是希望還是有其他選擇，既可以滿足逛市場的興奮感，又很有紐約風格的地方。Essex Market正是完全符合這兩個要素而且還更超乎期待的「傳統新市場」。

位於曼哈頓下東城Essex Street和Delancey Street交叉口的Essex Market在2019年五月正式開幕。（圖：作者提供）

在曼哈頓下東城的Essex Market是在一個新建案Essex Crossing大樓裡面，去年五月時正式開幕。不過這個市場的歷史其實已經有八十年之久，去年五月之前，市場內主要的商家都還坐落在隔一條Delancey Street北邊舊的Essex Street Market裡面。這個Essex Street Market可說是紐約市一個相當有歷史意義的傳統市場。二十世紀初的曼哈頓下東城是紐約市人口密度最高的地方，也是吸引從歐洲來的移民，不論是義大利人，東歐猶太人或是愛爾蘭人做小生意的地區。下東城街道處處可見小販用小推車（pushcarts）販售各式食物商品或生鮮蔬果。1930年代，當時的紐約市長拉瓜蒂亞為了整頓市容，在紐約市選擇四個地方興建公有室內市場，希望將這些推車小販容納到市場內成為販售的攤位，也方便管理。其中一個便是1940年一月成立的Essex Street Market。

1940年開始營運的Essex Street Market是紐約市最早由政府興建管理的四個市場之一，當時是為了要清除在街道上許多外來移民經營的推車小販。（圖：作者提供）

最初的市場是由四棟建築組成，隨著時代進步，許多店家陸續移出轉換，有些空間後來變成餐廳，有些則是閒置，最後只剩下少於一半的空間還是用來當作市場。裡面的攤商從一開始的475家剩下到去年搬遷前的28家，攤位也因附近地區拉美和亞裔移民變多，變得更多樣化。除了蔬果雜貨攤外，多了紐約知名的波多黎各咖啡進口商，有著老師傅的理髮廳和來自紐約上州的乳酪起司專賣店，日本夫妻開設的雜貨便當店等。而最吸引人的是這裡高品質的蔬果以及新鮮的魚貨肉舖有著非常親民的價格，成為一個當地紐約客才會知道來買好又便宜食材的私房市場。

逛舊的Essex Street Market可以感受到建築本身的老舊，但老紐約客還是很樂於來這裡購買物美價廉的食材。（圖：作者提供）

市場新的地點Essex Crossing是曼哈頓下東城都更造鎮計畫的一部分，面積約37,000平方英尺，比舊市場大兩倍有餘，是由知名建築事務所SHoP Architects所負責設計。一樓有許多在舊市場就有的店家像是Luna Brothers Fruit Plaza，Luis Meat Market，Davidovich Bakery，NI Japanese Deli等都在這裡繼續營業。一走進市場可能會被相當新穎寬廣明亮帶有北歐建築風格的空間誤導，想成又是仕紳化後的另一個貴婦超市。可是如果仔細去看看每個店家物品的價格，雖然是比以前略高一點，但是和Whole Foods或是其他連鎖超市相較之下，是讓人吃驚的平價。像是Whole Foods一磅10.99美金的牛小排，Luis Meat Market只要7元，蔬菜水果等也只比在唐人街的中超略貴一點，波多黎各進口公司的咖啡豆均價都是其他工匠烘焙咖啡豆的一半左右。

走進新的Essex Market會有來到一個高檔貴婦超市的感覺，但是其實這裡的物價算是相對親民的。（圖：作者提供）

除了商店之外，市場一樓裡還有一塊區域是飲食專區，有墨西哥街頭美食，泰式海南雞飯，日本家常小食，義大利料理等。另外還有一家在紐約小有名氣專門販售精釀啤酒的TOP HOPS BEER SHOP也是很合紐約客的胃口。然而，讓來逛市場最為驚豔的地方是二樓的用餐空間。超高斜切的天花板，落地窗的設計不論是坐在面向樓下市場的座位或是旁邊靠窗的部分，會有像是在候機大廳舒適放鬆的感覺。甚至也成為不少學生或蘇活族買杯咖啡在這裡唸書工作的地方。

除了逛市場，Essex Market二樓的用餐區非常舒適，吸引不少學生與蘇活族來這裡唸書工作。（圖：作者提供）

市場裡還有地下一樓，以餐廳為主像是個小型美食廣場，是在去年年底才正式開放。市場管理公司找來幾家深受紐約客歡迎的餐飲界品牌，像是烏克蘭料理的Veselka，Café Grumy，Ample Hills Creamery冰淇淋。也有新的葡萄酒吧和越南粉餐廳，還有專賣火腿香腸熟食的Ends Meat以及下東城醃酸黃瓜名店The Pickle Guys。當然也少不了在每天下班時間提供紐約客最愛的一元生蠔快樂時光。和其他美食街不同的是，這裡沒有企圖塞進太多的餐廳店家，所以用餐環境也很舒適。甚至還有幾個小空間有舒服的沙發可以讓不是用餐的人稍作休憩之用。

Essex Market地下一樓是個小美食廣場，但是沒有像紐約其他相同性質地方擁擠。（圖：作者提供）

許多人來Essex Market很自然的會與在Chelsea的Chelsea Market相提並論，都有精緻美食和生鮮食材。但必須說Chelsea Market早已成為和時報廣場同等級的觀光景點，不論是週末與否，總是擠滿觀光人潮，讓在地的紐約客已經都不會太想去，更不用說那裡的消費就是賺紐約觀光客等級的高。反觀Essex Market去年五月開幕後加上年底地下室部分加入營運，到現在將近十個月的時間主要顧客還是以當地紐約客為主。只有做足功課的觀光客才知道要來這個非常讓人流連忘返的市場。

從Delancey Street入口走進Essex Market會先看到一個介紹這市場歷史的展示，很值得讓初次來此的人花一點時間參觀。（圖：作者提供）

如果是第一次來逛Essex Market，先別急著進去看裡面的店家，從Delancey Street入口進來會先到一個小空間，有展示介紹這個市場歷史的文字與攝影，可以稍微了解曼哈頓下東城的發展歷史。在處處仕紳化紐約市，能有這樣高貴不貴，既有當地民風又具現代設計感的傳統新市場實屬難得。來紐約旅行，把Essex Market排入行程，不會失望的。

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