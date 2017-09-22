紐約地途》不要週末假日去的 Chelsea Market

今年是Chelsea Market成立第20週年，這個集美食餐廳，生鮮市場，時尚品牌和媒體中心於一棟歷史建築內的綜合空間，是這段時間內引領紐約客生活型態非常重要的影響元素之一。但是除非別無選擇，否則不要在週末假日的時間來，會感受到擁擠人潮帶來的窒息感，假裝當個熟門熟路的紐約客，選在週間白天或下班後來逛逛，你會愛上這裡的！

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許多人會問我來紐約有什麼地方是比較屬於當地社區型的景點是觀光客一定要去的地方，十年前我會回答Chelsea Market，十年後的現在，我則會回答：Chelsea Market，但千萬別週末假日去！

Chelsea Market已經成立第二十週年。（圖：Wikimedia Commons）

今年是Chelsea Market成立第20週年，這個集美食餐廳，生鮮市場，時尚品牌和媒體中心於一棟歷史建築內的綜合空間，是這段時間內引領紐約客生活型態非常重要的影響元素之一。剛開始的Chelsea Market內店家不多，會喜歡去逛的原因是每次一進市場大門就會聞到撲鼻而來的出爐麵包香味！

紐約相當知名的Amy’s Bread是這裡最早的店家之一，每次來的時候總會先在他們透明的落地窗前看麵包師傅們從揉麵團開始到成形後入烤箱，再到出爐時一顆顆碩大法國麵包裝籃完成的過程。還沒開始逛，就先做一次心靈療癒課程。喜歡自己下廚的我也會到Bowery Kitchen Supply，就像小朋友逛玩具反斗城一樣，把玩裡面琳瑯滿目的鍋碗瓢盆，中西廚具。如果突然想犒賞自己，來供應許多紐約海鮮餐廳食材批發商The Lobster Place便可以體驗不用到緬因州就吃得到的新鮮現煮大龍蝦，而且價位相對親民。或是冬天外面風雪時，喝碗香濃的新英格蘭蛤蠣巧達湯，解救被凍壞的靈魂。最後再到Manhattan Fruit Exchange選購一些在還沒有Whole Foods和Trader Joe’s之前少數超市可以買到的特別蔬果。

Amy’s Bread和The Lobster Place是Chelsea Market成立時就有的店家。（圖：作者提供）

雀兒喜（Chelsea）這個有好聽名字的區一直是曼哈頓屬於比較「另類」的地區。六七零年代紐約同志活動以格林威治村的克利斯多福街（Christopher Street）為主要地區，到了八零年代中期和九零年代，整個紐約同志活動的地區往北延伸到第八大道從14街到23街之間。在八大道上曾經是紐約紅極一時的Big Cup 咖啡館是許多人對同志生活文化不了解感到新鮮而來體驗的熱點。而Highline還沒蓋起前，第八大道以西許多政府公辦低收入住宅，九零年代入夜後有許多毒品交易，娼妓問題，是曼哈頓一個治安死角之一，也是少數入夜後要更特別注意安全的地方。2000年後高線公園的建設，蘋果商店和谷歌紐約總部的進駐，藝廊紛紛在此成立，已故建築大師札哈海蒂在紐約的第一棟建築作品蓋在緊鄰高線公園的西28街上，以及14街以南的肉品包裝區的翻轉，這一切發展可以歸功於1997年位於第九大道西15街與西16街之間的Chelsea Market成立後對這個地區逐漸造成的質變。

九零年代的Chelsea和現在的Chelsea已經有很大的質變。（圖：作者提供）

Chelsea Market建築本身就相當有歷史性，全世界最受歡迎的夾心餅乾Oreo就是1890年工廠設在這裡的National Biscuit Company所發明創造，Highline公園最早的前身West Side Line高架貨運在Chelsea Market這棟建築上有一個裝卸貨物的車站，鐵道部分被高線公園保留，成為公園內最具有代表性景觀之一。隨著周遭地區的改變，這些年來Chelsea Market本身也有很大的轉變，尤其是在高線公園完成開放後，Chelsea Market完全變成遊客休息站，週末假日時整個一樓空間都被人潮擠的水洩不通，原本是曼哈頓西邊可以上廁所的好地方，近幾年來卻連上個廁所也要大排長龍。美食廣場熱門的餐廳都得排隊等候一段時間才能品嚐。

因為高線公園的建設吸引大量觀光客參觀，與高線公園相連的Chelsea Market可以說已經成為觀光客的休息站。（圖：作者提供）

人潮多也不盡然是壞事，因為也吸引更多獨特的店家餐廳來此設點。紐約很受歡迎，走小眾路線集合較不為人知的設計師的Anthropology服飾家飾店變成Chelsea Market的門面。紐約獨立書店Posman Bookstore進駐之後，讓這以美食為主的市集多了書香氣息。Artists & Fleas是來逛手作工藝品和二手服飾的好地方。Cull & Pistol有紐約最棒的1元生蠔happy hours。日本料理鐵人森本正治（Masaharu Morimoto）紐約第一家餐廳也在Chelsea Market內。老店家The Lobster Place 2013年內部重新裝潢後，除了還是有販售海鮮食材和提供龍蝦大餐外，更多了壽司吧的無菜單料理和鮮蠔吧台，可以同時體驗東西方海鮮調理方式。最近還有賣正宗台灣牛肉麵的「新鮮麵條」進駐Chelsea Market。加上墨西哥捲餅（taco）、泰國菜、越南三明治等餐廳，Chelsea Market已經是國際美食廣場。

Posman Bookstore和重新裝修過的The Lobster Place正好展現Chelsea Market的多元內容。（圖：作者提供）

為因應眾多人潮，最近Chelsea Market更是往地下發展，原本在一樓幾家販售生鮮食材的店家如Manhattan Fruit Exchange，義大利雜貨店Buon Italia和Creamline等在地老店都移到地下室更寬廣舒適的空間。

原本在Chelsea Market一樓販賣生鮮蔬果肉品的店家，遷移到新的地下室空間，稍微舒解一樓擁擠的人潮。（圖：作者提供）

20年來，Chelsea Market從一個屬於當地的小型綜合市場，現在已經成為有從多國平民美食到奢華餐廳的料理重鎮，更是逛街休憩的一個熱門景點。

但是除非別無選擇，否則不要在週末假日的時間來，會感受到擁擠人潮帶來的窒息感，假裝當個熟門熟路的紐約客，選在週間白天或下班後來逛逛，你會愛上這裡的！