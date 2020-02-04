照護線上》癌症治療，營養愛注意

在癌症治療的過程，因為化療或放療的副作用沒辦法吃、會吐、會拉，身體狀況愈來愈差，體重往下掉，到後來體力低下、白血球拉不上來，治療可能被迫中斷，導致惡病質現象，會讓患者情況很糟。因此針對癌症病患我們都會非常強調營養補充。

照護線上編輯部

「營養支持對癌症病患非常重要！」黃苡菱營養師強調，「我們很擔心看到的是癌症病患因為營養不夠，所以到後面的治療沒有辦法支撐，有些癌症病友的死因是營養不夠、支持不下去，所以營養支持非常重要。」

可能病患本身體質就比較瘦，或是得癌症之前就體重不夠、營養狀況本來就很差，在癌症治療的過程，因為化療或放療的副作用沒辦法吃、會吐、會拉，身體狀況愈來愈差，體重往下掉，到後來體力低下、白血球拉不上來，治療可能被迫中斷，導致惡病質現象，會讓患者情況很糟。因此針對癌症病患我們都會非常強調營養補充。

抗癌治療前、中、後，營養補充建議

黃苡菱營養師指出，癌症治療前就得注意蛋白質攝取，攝取量要比之前更高一些，譬如每公斤1.2-1.5 公克的蛋白質，同時，熱量攝取也是非常重要，癌友的BMI最好能夠在22以上，盡量在治療前維持自己的體重。

癌症治療中，營養補充就是「能吃就吃」，吃得下就盡量吃。有些患者抱怨聞到什麼味道都食不下嚥，只能吃白飯，這也沒關係，只要能夠吃都鼓勵盡量吃。因為食量有限，有些人會使用濃縮配方，把熱量、蛋白質、營養素都濃縮在一起，對癌友營養補充來說也是有所幫助。

治療過程中可能影響免疫力，要盡量吃熟食，生食多少有些細菌，在抵抗力下降的狀況下，就算是一般的細菌，身體可能都沒辦法抵抗，食物最好煮熟再吃，以減少風險。益生菌、乳酸菌、優酪乳等也建議先暫停。

癌症治療後要維持理想體重，熱量、蛋白質、脂肪、醣類、各種營養素都需要維持，蔬果的攝取是一定不能少。有人會想補充一些特殊營養，像麩醯胺酸、乳清蛋白、褐藻醣膠、多醣體等，其實基礎營養比較重要，因為打底沒有做好，再去補充其他營養品可能效果也不明顯。基礎營養補充做好之後，再來考慮選用特殊營養品。而營養品的成分皆不同，選用的時機不太一樣，建議癌友可以先跟醫療團隊討論，看看自己合不合適。

地基穩固很重要

黃苡菱營養師解釋道，蛋白質就是我們平常吃的奶類、豆、魚肉、蛋等，蛋白質消化分解成胺基酸後會被人體吸收。胺基酸有很多種，例如精胺酸、白胺酸、麩醯胺酸等，我們的細胞會把胺基酸合成為各種蛋白質，以修復組織、維持各種生理機能。平常吃這些食物，就是把身體的地基打好。

癌症治療前、中、後，都需要攝取充足的優質蛋白，甚至沒有生病的人，若蛋白質缺乏身體都會出問題，平時都要注意。

癌症治療期間，病患常詢問的EPA、DHA屬多元不飽和脂肪酸，以及靈芝、冬蟲夏草屬陸地多醣體類；而褐藻醣膠則屬海中多醣體類，是由褐藻中成分所萃取出的水溶性纖維，有助於調節生理機能，相關補充品和營養醫學食品近年愈來愈獲重視，且台灣小分子褐藻醣膠有多項臨床實驗持續進行中。

另外，許多患者接受手術後，會以鱸魚作為術後營養補充，幫助傷口癒合，其實關鍵就是鱸魚含有優質蛋白質、不飽和脂肪酸及胺基酸三大營養要素。現在市面上也有許多鱸魚萃取精華，胃口不好的病患也可考慮。

黃苡菱營養師回憶道，曾經有位40幾歲的肝癌病患，接受手術切除後選擇「斷食療法」，怎麼勸都勸不聽，漸漸就瘦得皮包骨，預後不是很好，因為瘦成那樣體力根本無法支撐，後續自然沒辦法接受任何治療，甚至連原本最基本健康狀況都很難維持。

接受正規治療加上營養支持的預後最好，選擇錯誤也會導致結果發展完全不同。

對於飲食大家經常沒有刻意規劃，想吃什麼就吃什麼、看到什麼就吃什麼，營養可能都沒有均衡。蔬菜、水果是平時大家吃得相對少的食物，其實很多重要營養素都是從這類食物攝取。也有一些人不吃澱粉，精緻澱粉本來就不建議吃，可是如果連全穀類、雜糧、根莖類，這種比較好的澱粉都不吃其實有點可惜。

另外值得注意的是，很多人平時的食物多樣性不足，一餐可能只有三、四種食物，而且可能兩、三餐都吃差不多的東西，攝取到的營養素就不太夠。

黃苡菱營養師提醒道，我們非常建議從生活型態、飲食型態去改變，營養品僅是一個補救方式，「蔬果五七九」是最基本，由於各種蔬菜水果的營養素不盡相同，最好能均衡攝取，一定要吃到這麼多樣會比較好。

本文經授權轉載自照護線上 癌症治療，營養愛注意

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