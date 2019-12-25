照護線上》癌症營養支持，營養師圖文解說

王馨羚營養師指出，評估癌症病患的營養狀態時，除了營養攝取量之外，還會去了解營養攝取的種類，是否符合患者體態以及體重變化所需要的建議量，為每一位病患進行完整個人化的評估。

◎照護線上編輯部

已有很多研究發現，營養不良的癌症病患接受治療的效果會比較差。高雄市立小港醫院王馨羚營養師表示，營養不良會讓患者的體力變差、降低治療效果及生活品質，以致病情惡化等問題。



王馨羚營養師指出，評估癌症病患的營養狀態時，除了營養攝取量之外，還會去了解營養攝取的種類，是否符合患者體態以及體重變化所需要的建議量，為每一位病患進行完整個人化的評估。

六類營養，缺一不可

營養師提供建議時，會分成六大類食物，包括全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂堅果種子類。要「吃飽」也許很簡單，尤其癌症病患有時會有「早飽」的效應，建議病患能以均衡飲食搭配方式，在正餐中能攝取全穀雜糧類之澱粉食材，配上蛋白質類，即豆（指黃豆、黑豆、毛豆及其製品）、魚、蛋、肉等，再加上蔬菜纖維質類的食材，兩餐中間可以搭配水果，一天可以喝一次乳品。由於部分患者喝乳品會有腹瀉，且為增加病患的營養攝取量，並有體位較輕狀況者，可以考慮把乳品改成不含乳糖的配方營養品。

王馨羚營養師表示，有些患者在治療過程會有食慾不振的情況，以致造成攝取量降低，我們會建議搭配營養補充品，以輔助熱量以及蛋白質的攝取。

抗癌過程，把食物當藥物

治療前期，主要會建議患者均衡營養的概念，首先確認患者體位是否過輕，體位過輕的患者要加強營養輔助，否則將可能在後續的治療中體力透支，這也是治療前的營養補充很重要的原因。

在治療中期，患者可能出現藥物副作用，例如：食慾不振、噁心、嘔吐等狀況，營養師會依照患者狀況給予建議。最常發生的噁心、嘔吐或腹瀉，會建議少量多餐，在最舒服的時候就盡量吃。傳遞「把食物當成藥物」的觀念給患者，食物的重要性不亞於藥物，一定要吃不然身體沒辦法承受後續的狀況，這樣患者比較能夠理解。

關於熱量攝取，有個常見的迷思，很多家屬會燉雞湯、燉魚湯，他們認為營養都在湯裡，所以就多喝湯，不去吃裡面的固體食材。王馨羚營養師強調，固體食材才有足夠的營養，正確方法是先把料吃完，有多餘的空間再來喝湯。

癌症病患如果沒有糖尿病，偶爾可以吃些濃湯、奶昔、蛋糕等高熱量食材，補充熱量。或適時地搭配一些配方營養品，希望患者每一口吃進去的熱量能夠比平常一口進去的熱量多一些。

治療後還是要繼續維持營養攝取，原則一樣秉持均衡飲食的概念，除了每餐裡面能夠均衡攝取之外，也希望能夠「多樣化」。有些病患聽別人說哪一樣東西很營養，就幾乎都吃那一樣，會造成營養不均衡。王馨羚營養師建議要多樣化均衡的攝取，譬如說不同顏色的蔬菜，含有豐富的植化素、營養素、抗氧化劑的種類就不同，能多樣化攝取為佳。

當然，我們也建議少吃不健康的食物，減少紅肉、醃製、煙燻、燒烤等食物的攝取量，有含酒的料理要盡量避免。

很多患者在食慾不振、腹瀉的時候會吃益生菌，但是患者若有白血球較低的狀況，則不建議。同時，白血球較低時也要避免生食。

均衡飲食最優先！

王馨羚營養師解釋道，蛋白質的功用就是建造、修復組織，蛋白質經過分解後會變成胺基酸，胺基酸有很多種，人體細胞會利用胺基酸來合成各種蛋白質，維持生理機能，是非常基本、重要的營養。

海中多醣體褐藻醣膠、胺基酸如麩醯胺酸、不飽和脂肪酸如精氨酸、核苷酸、魚油、乳清蛋白等特殊營養品，皆有助調節生理機能。其中台灣小分子褐藻醣膠萃取褐藻中水溶性纖維，近年在台灣有許多針對免疫相關的研究報告，於醫學上使用備受矚目。

從營養師的角度，最建議均衡攝取各種營養素，在不足夠的情況下，可以適時地用配方營養品補充熱量、蛋白質等。患者、家屬很關心的特殊營養品，其實要在基本熱量、營養足夠的狀態下再來補充。只吃這些特殊營養品，其中的蛋白質、氨基酸也會被身體當成熱量利用掉。我們非常強調基本營養要攝取足夠，再來談其他的營養品。

王馨羚營養師表示，許多患者被診斷癌症後，家人都很緊張，所以會燉魚湯、雞湯，或者買很多蔬菜汁、保健食品等，反而正常的食物不太重視。經過一兩次治療之後，患者便開始發覺肌耐力不太夠。

我們會分析飲食給病患一些正確觀念，建議患者一餐要攝取到至少碗的七八分滿的飯量，搭配蔬菜量，一碗飯配一碗蔬菜，再加份一個手掌大小的蛋白質量。一次進食中沒辦法把一餐吃完沒關係，可以分成兩次的量，少量多餐，這樣的進食方式，大部分患者都會覺得比較有體力，從抽血中也可以看到營養指標逐漸回復。

建立正確的營養觀念，完整攝取，對身體最好！

本文經授權轉載自照護線上 癌症營養支持，營養師圖文解說

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