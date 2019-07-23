照護線上》你的痣帶財？還是帶癌？（懶人包）

看痣，千萬別只看痣的位置，奢望財富滾滾而來，務必記得觀察痣的樣貌及變化喔。

◎白映俞 醫師

來來來，今天我們來學看痣。看痣，絕不要只在乎它有沒有「帶財」，而是要看自己身上的痣有沒有「帶癌」。

痣，常常是黑色素細胞群聚而成的深色小點樣，一個人身上平均可能會帶有10-45顆痣，多數都是從小時候或青少年時期就出現了。然而，已存在的痣有可能會發展成皮膚癌，例如惡性黑色素瘤或基底細胞癌。

無堅不摧的金鋼狼日前第五度動刀，移除鼻樑上的基底細胞癌。大家一定想知道，自己身上的「小斑點」是痣還是癌，究竟要如何分辨呢？

首先，要記住ABCDE這個口訣。

A代表Asymmetry B代表Border C代表Color D代表Diameter E代表Evolution

下面我們再一一介紹

首先先看痣的形狀是否對稱。

如果切一半來看，兩邊長得很不像，就是不對稱。愈不對稱愈不OK。

接下來看痣的邊緣是否很不規則，凹凹凸凸，或像貝殼的邊緣一般。有的話是不好的。

顏色是否很不均勻，或一顆痣裡就有黑、紅、淡色等不同顏色，或顏色跟幾年前比較的話變得愈來愈深。

愈大的痣愈需要多加注意。

大小、形狀、顏色、高度等特質是否隨著時間變化。變得愈大及顏色愈來愈黑都不好。

除了ABCDE的特質以外，感覺到痣會痛，有燒灼感，長在腳底，移除後再重新長出來，或是個30歲以後才新長出來的痣，都需要注意，最好可以問問醫師的意見，即決定是否該切片或移除。平時，也要注意防曬！

看痣，千萬別只看痣的位置，奢望財富滾滾而來，務必記得觀察痣的樣貌及變化喔。

本文經授權轉載自照護線上 你的痣帶財？還是帶癌？（懶人包）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法