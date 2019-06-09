照護線上》發生率第一名的癌症 – 大腸直腸癌（懶人包）

多數罹患大腸直腸癌的患者年齡超過50歲，但這裡還是要提醒大家，不是年輕人就不會得到大腸癌喔！

◎劉育志 醫師

大腸直腸癌是台灣發生率第一名的癌症，但你知道嗎？在大腸直腸癌的疾病早期，患者根本沒有什麼症狀呢！



哇！看過大腸癌的真面目後，你一定覺得惡性腫瘤的面貌極為猙獰，那我們該怎麼預防，該做什麼檢查呢？請看以下介紹。

首先，我們來了解大腸直腸癌的分期。（大腸直腸癌怎麼分期？怎麼治療？）



第一期大腸直腸癌代表腫瘤侵犯超過黏膜，但還沒有吃穿腸壁。若是此時就診斷出大腸直腸癌，通常手術切除病灶及周邊腸段即可，不一定需要進一步治療。



第二期大腸直腸癌時腫瘤會穿過腸壁的肌肉層，但沒有淋巴結轉移也沒有遠處轉移。患者接受手術治療後，通常需要加做化學治療及追加其他療法。



第三期大腸直腸癌指的是不論腫瘤本身是否穿過腸壁，已有周邊淋巴結的轉移。



第四期大腸直腸癌代表惡性腫瘤已經轉移到肝臟、肺臟等身體其他器官。



有以下特徵的人罹患大腸直腸癌的機會較高：



1. 年紀大的人：多數罹患大腸直腸癌的患者年齡超過50歲，但這裡還是要提醒大家，不是年輕人就不會得到大腸癌喔！



2. 曾經有腸道息肉的患者：若有息肉就要定期安排大腸鏡追蹤，因為息肉的發生與大腸癌息息相關。



3. 體重過重的人罹患大腸癌的機會較高



4. 久坐不動的生活習慣：你可能是坐辦公桌的上班族，或是個久坐的科技宅，當身體少動的時候，罹患大腸直腸癌的機率就上升了，請記得多動一動啊！

5. 有菸癮的人罹患大腸直腸癌的機率較高，請盡快戒菸。



6. 若某人的父母、手足、或小孩罹患了大腸直腸癌，那這人罹患大腸直腸癌的機率就會變高。



7. 糖尿病患者罹患大腸直腸癌的機率較高。



8. 飲食偏向高脂、低纖維或是吃太多紅肉及加工肉品都會提高罹患大腸直腸癌的機率。

大腸直腸癌是發生率第一名的癌症，通常會以「大腸鏡」加上電腦斷層方式確定診斷。關於大腸鏡的介紹及哪些人需要做檢查，請看這篇。



接下來，我們需要了解一下現行的治療方式。



要制定治療計畫之前，醫師會評估患者的身體狀況、年紀、腫瘤大小、淋巴結轉移與否、有無遠端轉移等因素，主要治療方式包括了手術治療、化學治療、標靶治療、和放射治療。

除了少數小型且淺層的大腸腫瘤可以用內視鏡切除之外，多數大腸直腸癌需要手術切除腸段。



手術會切除「帶有腫瘤的部分腸道」，而不是只切下一顆腫瘤，並再把健康腸道接在一起。



切除腸段的手術可以「直接開腹」或「腹腔鏡」等方式達成，可與醫師詳細了解不同手術方式的利與弊。

有時候患者的腸道因為大腸直腸癌阻塞嚴重，連沒有罹癌的大腸都膨脹許久、並不健康，這時貿然連接兩端腸道是件危險的事，很容易造成腸道接口滲漏，因此醫師會建議做人工肛門。



人工肛門就是把腸道末端製造個開口在肚皮上，之後消化道排泄物就由此排出，等患者做完治療或腸道健康恢復的不錯後，可以考慮再次手術吻合腸段。

想避免大腸直腸癌，建議大家還是要養成良好飲食習慣、控制體重、適量運動不久坐、戒菸，年紀到了或有症狀都要做大腸鏡檢查。祝福大家身體健康！若想進一步認識大腸直腸癌，還可以看這裡喔！

本文經授權轉載自照護線上 發生率第一名的癌症 – 大腸直腸癌（懶人包）

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