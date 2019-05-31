照護線上》八張圖快速認識糖尿病！

第二型糖尿病的早期症狀不明顯，大約三分之一的患者甚至不知道自己的血糖過高。而最可能讓患者注意到的早期症狀是所謂的「三多」：喝多、吃多、尿多。

白映俞醫師

「糖尿病」名號響亮，現代人幾乎都聽過。雖然這個疾病如此有名，但大家真的認識它的真實模樣嗎？甚至有人會懷疑，「糖尿」的意思是尿裡面含有過高的糖份，那有很嚴重嗎？接下來我們就用幾張圖，迅速但確實地了解第二型糖尿病為何是厲害的健康殺手，增加心臟病發作機會，還會讓腎臟衰竭、神經病變、視力變差、破壞很多器官。

血糖高的早期症狀

第二型糖尿病的早期症狀不明顯，大約三分之一的患者甚至不知道自己的血糖過高。而最可能讓患者注意到的早期症狀是所謂的「三多」：喝多、吃多、尿多。也就是說，糖尿病患者很容易覺得口渴、口乾，一灌就是好大一杯水。同時尿尿也很多，胃口大開吃的更多，不過人看起來還變瘦了！

血糖更高時的症狀

如果血糖愈來愈高卻不自知時，後來患者會容易覺得疲累，看東西時發現視力好像變差。有些人則容易頭痛，或發現傷口（尤其是腿部傷口）不容易癒合。有些患者則是因為反覆的泌尿道感染，尿尿很痛而到醫院求診；有人總覺得皮膚很癢，在皮膚科就診時發現反覆有黴菌感染。

血糖很高也容易影響到患者的性生活。女性患者的表現是陰道乾澀，高達七成的糖尿病男性患者則會不舉。

究竟什麼是糖尿病？

所謂的糖尿，也就是尿裡面含有過高的糖份，是糖尿病其中的一個「症狀」，或說結果。糖尿病最大的問題是，糖尿病患者體內要把碳水化合物轉換成能量的效率很差，導致血液裡面的糖分升高。

我們每天進食是需要讓身體把食物轉換成能量，支撐自己活下去。在正常狀況下，我們進食後消化道能分解碳水化合物，產生的葡萄糖進到血液中。這時胰臟分泌胰島素進到血液，胰島素就能幫助葡萄糖進入細胞，轉換成肌肉或細胞的燃料。

罹患糖尿病時，代表細胞對胰島素的反應不靈敏，即使胰島素出現在血液中，細胞依舊無動於衷，無法讓血液中的糖進到細胞內利用。這時糖分都留在血液裡，因此我們說這種狀況是「高血糖」。剛開始出現這樣問題時。胰臟會更努力分泌胰島素，期盼細胞多多利用，但時間久了之後胰臟也累了，很難再釋放出更多的胰島素，血糖也就更居高不下。



為什麼血糖高是不好的？

高血糖時首當其衝受傷的器官就是全身上下的血管，沒辦法，血管鎮日泡在糖水裡，會導致很大的問題。然而當血管受損，就會帶來更多的器官損壞。

高血糖讓我們的血管裡有愈來愈多斑塊堆積，血流速度變慢，甚至產生血塊，血管逐漸變硬，接下來找上門的就是突然心肌梗塞，狹心症發作。因此糖尿病患者容易因心血管疾病問題而猝死。

常見的高血糖併發症

高血糖常見的併發症是腎臟、眼睛、和神經病變。這幾個器官都內含有豐沛的小血管供應營養與氧氣，因此當血糖高傷害血管後，就容易受傷。

幾乎現在有一半的洗腎患者是因為糖尿病而引起腎臟衰竭的，可惜的是，這點常常被謠傳說「就是吃糖尿病的藥、打胰島素後才會洗腎啦」。其實沒有好好控制血糖，才是讓腎臟惡化的元凶。

眼睛問題也是，視網膜的血管在高血糖的影響下會變得脆弱，反覆出血、膨大，讓患者視力逐漸變差。最容易受傷的神經位在遠端，像手指、腳趾頭這些地方會覺得麻麻的，或有針刺感，有人覺得好像一直有螞蟻大軍爬過，超不舒服。這些血糖高帶來的器官受損都是難以回復的！

糖尿病不是癌症這樣的絕症，但有時真的很難纏，會大幅影響生活品質。

爸媽都糖尿病，那我不就完了？！

年齡、性別、種族、家族史這些是無法改變的危險因子，是老天發的牌，不能改的。雖然說年齡超過45歲，有糖尿病家族史，或身為亞洲人，都是容易罹患糖尿病的危險因子，但我們還是能用健康生活方式降低自己血糖變高的機會。若家人有糖尿病問題，成年後最好接受篩檢。（家人有第二型糖尿病，會遺傳給我嗎？）

如何減少得到糖尿病的機會？

● 體重過重，腰圍太寬

● 久坐不動的生活型態

● 抽菸

● 吃太多紅肉及加工類食物

● 吃太多甜食

以上幾個都是讓人容易罹患糖尿病的危險因子，因此當要控制血糖，我們得控制體重，儘量多活動，戒菸、不要吃加工食物或過多紅肉，並克制甜食攝取。

罹患糖尿病後，該怎麼辦？

記得要從飲食、運動、藥物三分面下手調理！

飲食的部分請別急著吃補品，或買健康食品，你可以先閱讀「必看！15種與死亡最相關的飲食陷阱」，了解多數的飲食問題出在「吃太少健康食物」，趕快想辦法多攝取天然的蔬菜、水果、全穀類、奶類、與魚類吧。

養成規律運動的習慣，不管是肌力訓練或有氧訓練，都能增進細胞對胰島素的敏感性，讓細胞更能使用胰島素，愈能降低血糖。你可以看「練骨質？練平衡？練心肺？運動功效大不同」與「在家運動指南」，開始動起來。

如果醫師建議用藥物控制血糖，該吃藥的時候還是要吃藥。糖尿病藥物機轉很多樣化，有的可以減少腸胃道吸收澱粉，有的能增加細胞的胰島素感受性，有的刺激胰臟分泌更多的胰島素，或減少胰島素分解。如果胰臟已經失能，也得用針劑的胰島素治療。

當然你還得放鬆心情，不然壓力會讓你的血壓和血糖居高不下。在家要依照醫師建議，定期自我檢驗血糖！才能知道血糖控制的好或不好喔！

本文經授權轉載自照護線上 八張圖快速認識糖尿病！

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