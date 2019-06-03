照護線上》停經婦女如何面對骨質疏鬆？醫師圖文解說

大家常常是到了骨折發生的時候，才知道自己的骨質並不夠！那如果想要照護骨質，究竟什麼時候要擔心自己患有骨質疏鬆？什麼時候很有可能會骨折？什麼時候該吃藥？吃什麼藥有用呢？今天我們根據2019年一月出刊的歐洲指引，來看看專家們對「停經後婦女」在「骨質疏鬆的診斷與治療上」有哪些現行建議。

白映俞醫師

「早上我婆婆去公園運動，跌倒後就站不起來了！」心急的媳婦在急診說著。



醫師指著螢幕上的Ｘ光說：「依婆婆目前腳的狀況看來，髖關節這邊斷了喔！」



「怎麼會這樣？」媳婦不解地問：「她都有在吃補品，怎麼會輕輕跌倒一下就骨頭斷了呢？！」



這通常是骨質疏鬆引起的，而很不幸的是，大家常常是到了骨折發生的時候，才知道自己的骨質並不夠！那如果想要照護骨質，究竟什麼時候要擔心自己患有骨質疏鬆？什麼時候很有可能會骨折？什麼時候該吃藥？吃什麼藥有用呢？今天我們根據2019年一月出刊的歐洲指引，來看看專家們對「停經後婦女」在「骨質疏鬆的診斷與治療上」有哪些現行建議。



這裡直接講這篇歐洲指引的結論：

● 骨質疏鬆的診斷：



根據雙能量 X 光吸收儀DXA測量股骨頸或腰椎得到的T值，T值小於或等於-2.5就可被診斷為骨質疏鬆。（認識骨質疏鬆的測量方式，請看：腳跟的骨密度可以診斷骨質疏鬆症嗎？）



根據臨床上狀況不同，如果不適合上述測量方式或測量位置的話，也可以依據其他方式或其他位置得出的結果診斷骨質疏鬆。（例如說患者已經骨折，無法用腰椎或髖部測定，可用非慣用手的前臂橈骨 1/3 處替代。）



如果測出來的結果是T值介於-1到-2.5之間，可以稱為「骨質密度低」，但這還不算上是到疾病的狀態。

● 脆弱性骨折的危險因子



以下均為潛在的骨折危險因子：年齡（變大）、性別（女性）、BMI太低（太瘦）、過去曾骨折、父母曾有髖部骨折、接受類固醇治療、目前有抽菸習慣、每日喝酒喝超過3單位等因素。（了解與骨質疏鬆有關的骨折）



如果身高少了4公分，或開始駝背，就要注意是否有脆弱性骨折。



如果不適合測量骨質密度，也可以抽血驗代表骨頭生成與骨頭吸收的骨頭指數，來預測是否患者容易脆弱性骨折。

● 骨折風險評估



利用「骨折風險評估工具（Fracture Risk Assessment Tool，簡寫為FRAX）」可以用來評估停經後女性的骨折風險。如果算出來是中度骨折風險，要再用雙能量 X 光吸收儀DXA確認骨質密度，並再根據這數值重新估算骨折風險評估工具的結果。



如果真的沒辦法測到骨質密度，還是可以去算「骨折風險評估工具FRAX」的結果。



「骨折風險評估工具FRAX」的結果會受以下幾個因素影響：有沒有使用類固醇、腰椎的骨密度、骨小樑分數、髖部軸長度、跌倒史、是否有第二型糖尿病。



萬一有以下狀況要擔心是否已經有骨折：身高比過去少４公分，人變駝背，最近開始長期使用類固醇，骨質密度Ｔ值小於或等於-2.5。



附註：想自行完成骨折風險工具的評估請進「這裡」，回答所有問題之後計算，則能得出「主要骨鬆性骨折」和「髖骨骨折」的風險值。

● 生活習慣與飲食習慣的建議



請攝取足夠的鈣質，最好是藉由乳類製品攝取鈣質一天介於８００到１２００ｍｇ之間，同時也要吃足夠的蛋白質。



若本身是停經後婦女，且骨折風險高，可以每天補充８００單位的維生素Ｄ。



如果每天真的無法從飲食攝取到８００ｍｇ的鈣，可以考慮補充鈣質營養品。如果有維生素Ｄ缺乏的證據，也可以補充維生素Ｄ。



規則地依個人狀況做負重運動。



過去若曾有跌倒問題者，要審慎評估狀況。





● 給停經後婦女的藥物建議



大部分的停經後婦女骨質疏鬆患者，是可以接受口服雙磷酸鹽類藥物治療的。對無法接受口服藥物的人，可以考慮靜脈注射（針劑類）的雙磷酸鹽類藥物，或單株抗體。另外也可以考慮在婦女停經後補充女性荷爾蒙。針對骨折高風險者，則可使用副甲狀腺的藥物。



使用雙磷酸鹽類藥物三到五年之後，要重新評估患者的狀況。萬一出現任何新的骨折事件，無論何時都得重新評估骨折風險（意思就是說不用等固定的幾個月、幾年後再評估）。一般當患者停止治療的時候，骨折機會就升高了！



一旦停用單株抗體藥物，骨折機會容易反彈升高，若要停用藥物最好要改成雙磷酸鹽類藥物。



至於接受治療超過十年以後的患者接下來要怎麼做？還需不需要繼續吃藥？目前沒有較好的指引，醫師可依照患者狀況做個人化評估。





● 需要藥物治療的時間點



不同地區、國家建議該治療的時間點並不同，但基本上都可根據「骨折風險評估工具」算出的主要脆弱性骨折風險值與髖關節骨折風險值，來決定藥物介入時間點。（根據台灣國健署的資料，若FRAX得出結果主要骨鬆性骨折風險數值小於10%，或髖骨骨折風險小於1.5%，屬於低風險，不需治療。根據台灣骨鬆協會2017年的指引，建議主要骨鬆性骨折風險數值大於15%，或髖骨骨折風險大於7%者需要藥物治療的介入。）



若超過六十五歲以上的女性過去曾有脆弱性骨折，可以直接接受骨質疏鬆的藥物治療。骨質疏鬆的測量較適合剛停經、較年輕一些的女性族群。

看完以上建議，要提醒大家，如果您是停經後的婦女並擔心自己有骨質疏鬆的危險，可以先找醫師測量骨質密度，並計算「骨折風險評估工具FRAX」，了解自己骨折的風險。如果風險已經很高了，就請依照指引補充藥物；若風險還在可接受範圍，就靠著飲食與運動多保護自己的骨質囉。希望大家不要在骨折的時候才意外發現自己患有骨質疏鬆喔。



本文經授權轉載自照護線上 停經婦女如何面對骨質疏鬆？醫師圖文解說

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