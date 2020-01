照護線上》營養補充足，減少惡病質

大腸直腸癌的治療方式很多樣,包括手術治療、標靶治療、化學治療、放射線治療等,但不同的治療可能遭遇不同的副作用。

高雄市立大同醫院外科鄞子傑醫師表示,手術治療的副作用較即時,會在剛手術後那段時間出現。若有順利通過,除了排便次數增加之外,長期的問題較少。

患者通常很關心化療期間的不舒服,例如疲倦、噁心、嘔吐、拉肚子、便秘、胃口不好、嘴破、口腔潰瘍等,這些在化療期間多少會遇到。

放射線治療是針對直腸的部分。於手術前作放射線治療合併化學治療可以讓直腸癌腫瘤縮小,這段期間其實患者可能會有照射部位皮膚發炎疼痛的狀況。

癌症惡病質,影響存活率

提到營養,我們要注意兩個重點:第一個是癌症患者為何會出現營養不良的狀況,第二個是營養不良對於癌症治療會有什麼影響。

鄞子傑醫師指出,癌症病患出現營養不良狀況的比例超乎我們想像的高,可能有超過八成的癌症病人處於營養不良風險之中。這當然會跟患者年齡、癌症種類、癌症期別有關。例如胰臟癌、胃癌、肝癌這些癌症,出現營養不良的狀況的比例相對其他癌症來的更高。

根據統計,有20-30%的患者最後死亡的原因並非癌症本身,而是由癌症所導致的「惡病質」。

癌症病患會有營養不良的原因部分可能來自於治療過程中的副作用。有些患者會覺得吃東西好像不是印象中的味道,有些病患是因為化療出現噁心、嘔吐、食慾不振、口腔潰瘍、拉肚子,這些都會使病患不想要吃東西。由治療所引起的副作用通常是暫時性的,等治療結束之後狀況就會恢復。

另外一個比較麻煩,是因為癌症本身會引起身體代謝變化,造成「惡病質」。「惡病質」就比較嚴重,可能會造成體弱消瘦,常常會導致無法恢復的情況。

營養不良是癌症病患會面臨的嚴重問題,一個是與治療副作用有關,另外一個是因為癌細胞造成身體機能失衡,身體的分解速度大於合成速度,肌肉量不斷分解,人就不斷消瘦下去,這就叫做惡病質,而這個盛行率其實不低。

「接下來要了解營養不良對於癌症治療會有什麼影響?」鄞子傑醫師道。營養不良對於癌症治療過程中的影響很大,因為患者體重減輕、肌肉持續流失,對化療或放療耐受性就會降低。

統計發現癌症病患如果罹患營養不良情形的話,出現副作用的機會增加,而且副作用的程度也上升。可能因為對化療耐受度不佳而必須調整劑量或甚至終止治療。所以整體治療效果、存活率會下降。

營養不良造成免疫失調、免疫力下降、增加感染的風險;患者可能會有慢性發炎、慢性疲倦、生活品質下降,在治療過程中受到營養不良的影響很大。

攝取均衡營養,增加治療耐受力

鄞子傑醫師強調,癌症病患在療程期間要均衡攝取營養,單補充某一種營養素是不夠的。一般來講水果、蔬菜、五穀雜糧、奶蛋魚肉、豆類、堅果類,都要均衡攝取,才能兼顧各種營養素。

但是病患對熱量以及蛋白質攝取量,可能要比一般人來的多。熱量方面每公斤體重要有30-35大卡,蛋白質方面每公斤體重要達1.5g以上。

經常有人問,「減少攝取碳水化合物是不是可以把癌細胞餓死?」

鄞子傑醫師回答,這樣並沒有效。而且因為碳水化合物減少,反而加劇身體代謝異常,使患者更沒辦法承受化放療期間的副作用。還是要以均衡飲食為主,熱量、蛋白質攝取要比一般人更多。

另外要跟大家分享,由歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN)2017年所制定的「癌症營養指南」提到三種可以補充的免疫營養,分別是ω-3多元不飽和脂肪酸、精胺酸、核苷酸。

ω-3多元不飽和脂肪酸包括EPA、DHA。精胺酸是一種條件式必需胺基酸。雖然人體可以自行製造精胺酸,但是在手術、疾病等情況下,身體的製造量相對不足,可以額外補充。核苷酸本來就是遺傳物質,是體內合成DNA、RNA的原料。

充足的營養幫助身體修復受損的組織,能提高治療耐受度。在癌症治療過程中,營養扮演重要輔助角色,讓患者在這段期間更順利、更有體力、以應付治療相關副作用。

市面上的營養補充品很多,包括麩醯胺酸、深海魚油、褐藻醣膠等等,都是口服劑型營養補充品。對患者來講,口服是最方便方法。

常見的營養補充品很多,該注意什麼?

癌症病患治療過程中,飲食中蛋白質的比例要提高,而蛋白質會分解成多種胺基酸被身體吸收。胺基酸有很多種,像白胺酸是一種必需胺基酸,可以促進蛋白質合成,有助組織修補。麩醯胺酸是條件必須胺基酸,在特殊代謝狀況下,譬如接受手術後,消耗量較大,可以再治療前後額外補充。有研究認為麩醯胺酸對患者有幫助,但也有研究認為可能對促進腫瘤生長有疑慮。鄞子傑醫師道,「我建議患者平常不用補充麩醯胺酸,若化療期間出現嚴重口腔潰瘍的時候再補充。」

至於ω-3多元不飽和脂肪酸、精胺酸、核苷酸等免疫營養,合併補充比單獨補充來的好。營養均衡很重要,單獨補充並不夠,最好有完整補充,會比補充特定的單一營養素來的好。

褐藻醣膠存在於海洋中的褐藻。不同於靈芝、牛樟芝等多醣體,褐藻醣膠屬於海中多醣體,是由硫酸基岩藻醣所構成的一種多醣類。小分子褐藻醣膠於台灣有許多研究,有關於免疫、抗發炎、細胞凋亡、血管新生等。

高雄醫學大學附設醫院的王照元副院長有研究台灣小分子褐藻醣膠的營養支持臨床實驗1,受試者為接受標準療法的轉移性大腸直腸癌患者,該成果也獲得國際間腫瘤醫學的關注。台灣小分子褐藻醣膠另外也有一些關於乳癌、肝癌、肺癌的試驗與研究報告。

此外,葉酸、維生素B12、維生素B1等等,這些都是癌症病患在治療期間,可以考慮去補充的營養素。

