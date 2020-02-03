台灣回憶探險團》臺灣民主影武者 李登輝

當年在國民黨裡頭「臥底」了快二十年，李登輝終於接任總統大位，卻要面對滿坑滿谷黨國鷹犬的國家機器及不滿由臺灣人掌權的外省勢力反撲，幾度爆發政爭都被李以政治手腕化解。要「潛伏 」 在黨國機器內撐到擔任大位，我們很難從他表面上的言論判斷其真實想法，但觀其作為，在李上任後，透過各種高超的政治手腕進行了多項改革！

前總統李登輝。（台灣回憶探險團合成）

中華民國政權前總統李登輝先生98歲了！一起來回顧這位「臺灣民主影武者」

李登輝出生於日本時代1923年的臺北三芝，天資聰穎，就讀菁英中菁英的臺北高校，並升學京都帝國大學農學部。二戰期間擔任臺籍日本兵，戰後回臺就讀臺大，1950、1960年代先後前往美國留學取得碩、博士， 論文並獲得美國農學會全美傑出論文獎 。

如此優秀的人物返國後於臺大任教，輾轉被延攬至蔣經國內閣並逐步取得信任，在蔣經國淡化外來統治印象的「吹台青」策略中被派任擔任臺北市長、臺灣省主席等職，最後於1984年擔任副總統。就任副總統沒多久即發生蔣經國政權派黑道至美國境內槍殺異己事件「江南案」。東窗事發後，蔣在美方壓力下只能放棄世襲接班，幾年後在沒有明確安排接班人的情形下死去，身為副總統的李登輝於是依法順勢繼任總統及國民黨黨主席。

在國民黨裡頭「臥底」了快二十年，李登輝終於接任總統大位，卻要面對滿坑滿谷黨國鷹犬的國家機器及不滿由臺灣人掌權的外省勢力反撲，幾度爆發政爭被李以政治手腕化解。要「潛伏 」 在黨國機器內撐到擔任大位，我們很難從他表面上的言論判斷其真實想法，但觀其作為，在李上任後，透過各種高超的政治手腕進行了多項改革 ，終止動員戡亂、修正刑法一百條惡法，解除了海外黑名單回臺的限制、第一次以國家元首的身份向政治受難者道歉，成功促成國會全面改選、推動總統直接民選、軍隊國家化、推動師資培育法改變了教育長期由黨國掌控之師範體系把持對人民洗腦的困境….等等。不難看出其以循序漸進的方式將黨國透過教育、軍隊、白色恐怖等手段全面箝制臺灣意識的機制破解，許多事情並非當場立竿見影，卻會造成長期不可逆的影響，臺灣人也終於能透過人口結構的優勢，逐步取回政權的控制。

這種嘴上不說破的卻實質有效的臺獨策略，許多只能眼睜睜看著寡佔優勢一點一點還回去的黨國份子對其恨之入骨，用盡各種方式羞辱。但現代的各種「覺青 」 或「獨派」回頭去看以前那些手段，大概會先大罵一頓往死裡打吧？ 表面上，李登輝是最高領導者，掌控整個國家機器及國民黨，立法院不要說過半，過七成都不是問題。 現在某些人最愛問的「怎麼不直接宣布獨立？」，也可以想想當年李若直接這樣硬幹會發生什麼事？下場鐵定是整個黨國體系反撲死無葬身之地，外省勢力全面奪權，然後隨著中國崛起而一一投共把臺灣賣了（看今天的國民黨，應該不用再懷疑了吧）。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 臺灣民主影武者 李登輝

而李登輝在這過程中的政治手腕，經典案例是在1990年任用軍事強人郝柏村擔任行政院院長，用以安撫分裂的黨內派系，也引起軍人干政的批判。但此舉最重要的目的，是將郝柏村抽離隨時可能發動政變的軍政體系，以確立他的改革可以穩健地繼續進行。

時光流逝，臺灣人在2000年完成首次政黨輪替、2016年首次完全執政、2020年在看不到希望的逆境中突破重圍再次完全執政。現在的政治環境已非當年黨國虎口環伺的情境，但長期被黨國教育深刻影響的群眾形成的主流民意，臺灣人依然只能穩健不躁進的取得執政權，再透過長期的教育改革逐步處理被黨國扭曲的認同與價值觀，這必然是一條漫長的路程。

李登輝的沉著與耐心，使臺灣挺過重重危機而走上民主化之路。他顯然知道，臺灣要成為一個正常國家，不是幾天幾個月的事，而是百年大計。但現代的臺灣人，有這樣的遠見和耐心嗎？

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