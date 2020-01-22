照護線上》搶救心臟 – 認識狹心症與心導管 （懶人包）

了解冠狀動脈疾病的危險因子，有助於我們預防這疾病。健康的生活型態才能讓我們降低狹心症的機會。但若已經出現胸痛等心臟病發警訊，就要趕快就醫！

◎白映俞 醫師

心臟血管疾病是最常見的致死原因，這些健康威脅在平時看似不明顯，卻突然給人來個迎頭痛擊。因此，我們絕對需要好好認識冠狀動脈疾病。

首先要先了解「冠狀動脈」在哪裡？冠狀動脈就是附著在心臟的血管，能夠輸送血液和氧氣到心臟。

當血管的空間正常，心臟就能獲取足夠的血液及氧氣供給。

如果血管空間被粥狀斑塊佔據，動脈空間受到阻塞，冠狀動脈就無法輸送足夠的血液氧氣到心臟。

粥狀斑塊的堆積會讓供應心臟的血流減少，引發心肌缺氧，尤其像是運動的時候，心臟跳動快、做工更強，心臟對血流及氧氣的需求量變高，就容易引發胸痛、喘不過氣等心臟病發徵兆。 我們稱為冠狀動脈疾病，或者也可說是「狹心症」。

若有明顯心臟病發警訊，就該立即就醫。

患者因胸痛緊急就醫時，醫師常會先讓患者做個心電圖。若心電圖顯示異常狀況，讓醫師懷疑供應心臟的冠狀動脈嚴重阻塞，已經引發心臟肌肉壞死，或說心肌梗塞的時候，醫師會建議緊急做心導管檢查。

心導管檢查的目的是要看見供應心臟的冠狀動脈血流分布狀況。



想要看見心臟血管，醫師會先從患者的手或腿部穿刺血管，深入一根又長又細的導管到心臟血管處，打進顯影劑檢查冠狀動脈的狀況。

這個圖裡面的最上層顯示的是醫師從心導管圖裡獲取的資訊，中間血管剖面圖顯示的是箭頭處的血管狀況。讓我們從左圖看起。

當顯影劑進入冠狀動脈後，會顯示出血管狹窄病變的地方（左圖）。這時醫師會讓導管更加深入，通過冠狀動脈狹窄的地方（中圖），再用支架或氣球擴張，撐開狹窄的部分以創造空間，恢復冠狀動脈血流（右圖）。

大家請比較最上層的左圖及右圖。左圖的血管在箭頭處就停止了，經過支架擴張後，右圖的血流就能通過箭頭處，繼續向下了，心肌也就不缺氧囉！

至於支架與氣球擴張的差別在於，氣球擴張是暫時性的，支架則是會繼續放在血管阻塞處，撐開阻塞粥狀斑塊，保持血流暢通，有些支架還會緩慢釋放藥物保持血管不阻塞。

有些冠狀動脈疾病無法以心導管手術處理，而需開刀嫁接血管，我們之後會有專文介紹。

若你有抽菸習慣、體重過重、缺乏運動、或年紀大，都較可能罹患冠狀動脈疾病。

高血壓、高血糖、或壓力大的人也比較容易有冠狀動脈疾病。

了解冠狀動脈疾病的危險因子，有助於我們預防這疾病。簡而言之，健康的生活型態能讓我們降低狹心症的機會。但若已經出現胸痛等心臟病發警訊，就要趕快就醫！

本文經授權轉載自照護線上 搶救心臟 – 認識狹心症與心導管 （懶人包）

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