照護線上》強烈撕裂性胸痛 – 主動脈剝離（懶人包）

主動脈剝離是急症，患者可能在幾秒內，從「原來好好的」變「強烈撕裂性胸痛」。更重要的是，主動脈剝離經常很要命。一起來看懶人包！

◎白映俞 醫師

主動脈剝離是急症，患者可能在幾秒內，從「原來好好的」變「強烈撕裂性胸痛」。更重要的是，主動脈剝離經常很要命。一起來看懶人包！

（點我看心臟病發警訊動畫！）

主動脈剝離指的是主動脈結構出問題，血管內膜上有個小型的撕裂處（結構有問題處），使原本在主動脈內流動的血液經過內膜撕裂處時，血液從真腔（血液原本的流動之處）進入主動脈壁受傷後產生的假腔（因為結構受傷而產生的夾層）中。

主動脈壁的結構受到破壞，血液從真腔進入假腔之後，主動脈能送進各器官的血流必受影響，畢竟血液都流到錯誤的位置啦！這下子，我們的大腦、脊椎、腎臟、腸子、雙腳等器官就接收不到主動脈該送來的血液，因而產生缺血性症狀。

所以，主動脈剝離是急重症，常常引發的後遺症包括：

● 死亡：若主動脈破裂，會造成嚴重的內出血，死亡率極高

● 視主動脈剝離位置不同，帶來的併發症不同，但都是起因於主動脈剝離後器官血流不足而引起。例如急性心衰竭、腦中風、腸缺血及壞死、急性腎衰竭、肢體缺血等重大併發症。

主動脈剝離常發生在六十到七十歲的男性。

主動脈剝離的症狀可能與其他心臟病發的症狀非常類似，且隨著血流受阻的位置不同，患者症狀也不同，因此有人說主動脈剝離是「偉大的模仿者」。

然而主動脈剝離最典型的症狀就是胸痛！

患者會抱怨突然感到強烈的、撕裂性的胸痛及上背痛，痛感可能延伸至脖子或下背，這種痛的強度很強，可能在幾秒內就從不痛到變成這輩子從未經歷的痛感。若患者抱怨這是「此生最痛的胸痛」，就要很小心是不是主動脈剝離！

另外，視主動脈剝離發生處不同，患者會受影響的器官不同，也會表現以下可能症狀：

● 喘不過氣

● 肚子痛（腸胃血流受阻）

● 腰痛（腎臟血流受阻）

● 意識不清、昏倒。（腦部血流受阻）

● 突然間說不出話、看不見、半側無力，就像中風的症狀（腦部血流受阻）

● 單側手臂的脈搏很弱

危險因子包括

1. 沒有控制的高血壓，大部分主動脈剝離都發生在罹患高血壓多年的患者身上，因為血壓高會加速血管的老化，破壞血管結構，增加主動脈受傷撕裂的機會。

2. 動脈粥狀硬化

3. 主動脈瓣膜缺陷

4. 主動脈窄縮

5. 某些遺傳性疾病

6. 高強度重量訓練，主動脈血壓會上升太快太多

7. 使用古柯鹼（可卡因），會讓血壓突然變高

想預防主動脈剝離，你應該要

1. 好好控制血壓，超過四十歲後最好在家放個血壓計，每天監測血壓數值。

2. 戒菸，若真有抽菸習慣，趕快戒掉。（成功戒菸有方法，讓醫師來幫助你）

3. 維持適當體重

本文經授權轉載自照護線上 強烈撕裂性胸痛 – 主動脈剝離（懶人包）

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