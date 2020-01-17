法律歸法律》錢都給小三，我可以搶回來嗎？

為了避免有人把遺產給外面的小三，所以法律有規定遺產的最低底線，就是不管怎麼樣分，一定要給某些人最低的保障。

法律白話文運動

到底什麼是特留分？

還記得上週提到的分遺產的問題嗎？

為了避免有人把遺產給外面的小三，所以法律有規定遺產的最低底線，就是不管怎麼樣分，一定要給某些人最低的保障。

所以，如果有人設立遺囑打算把全部的遺產留給小三小王等外人，因為法律規定必須保留「特留分」給繼承人。

所以有人的繼承人還是可以向小三或小王要「特留分」的部分，繼承人是不會因為被繼承人的冷酷無情或失去理智的遺囑，變成一毛都拿不到。

為了避免有人把遺產給外面的小三，所以法律有規定遺產的最低底線，就是不管怎麼樣分，一定要給某些人最低的保障。情境照（網路）

特留分怎麼算？

還記得上週介紹過的應繼分嗎？特留分的算法很簡單，就是打折後的應繼分，而且依親疏遠近關係，影響折扣數。

如果繼承人是小孩、孫子、父母、配偶，他們的特留分就是應繼分打對折（1/2）。例如某某人一不小心就死掉了，他的小孩的應繼分是 100 萬，特留分就是 50 萬（100/2=50）。

也就是說不管怎麼分，小孩子最少一定要拿 50 萬，不可以低於這個數字。

如果繼承人是兄弟姊妹或是阿公阿嬤，他們的特留分就是應繼分的 1/3。例如某某人一不小心死掉，他的阿公應繼分是 90 萬，特留分就會是 30 萬（90/3=30）

所以，想要「特留分」，就一定要知道自己的「身分」還有「應繼分」喔。

如果繼承人是小孩、孫子、父母、配偶，他們的特留分就是應繼分打對折（1/2）。（https://pixabay.com/）特留分怎麼拿？

如果繼承人完全沒有分配到財產，或是分配的數量不足也就是低於特留分時，那些人就可以向多領的人來請求錢來補足的部分。

不過，取得特留分是繼承人的權利，不是義務，繼承人還是可以說不要就不要，帥氣地拋棄請求「特留分」的權利。

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