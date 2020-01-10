自由開講》戰爭與和平

婆娑三劍客

長期以來台灣社會存在有一種近乎直覺的論點是：既然台灣軍事實力不如中國，也沒人想要經歷戰爭，因此為了獲取寶貴的和平，就只能被迫接受統一。

另一件被刻意忽略或不想提起的事是：不論是中華民國或是台灣共和國，事實都構成了中國「反分裂國家法」裡所謂的「分裂祖國」，甚至主張正統秋海棠的中華民國還要更糟，因為它直接挑戰了大陸地區的主權。直白來說，中華民國、台灣共和國都是「台獨」。

既然現在進行式的中華民國，都已經違反了「反分裂國家法」，那中共為何不直接「執法」宣佈開戰呢（雖然暗中的滲透收買倒是行之有年）？簡單來說，中共的最高施政指導原則只有一個，那就是「維繫共產黨政權」，簡稱「維穩」，中共維穩年度經費可是高於國防預算的。

換句話說，如果攻台會危及中共政權的穩定，那麼對岸就不會輕啟戰端，看看多少中國朝代是被對外征戰所拖垮的。而中共對可能的台海戰局最為擔心的，無非是無法速戰速決，導致國際制裁甚至軍事介入，造成國內動盪進而危及其政權。

沒有勇氣為可能的戰爭做準備，就沒有平和的生活。天下沒有免費的國防，自然也沒有簽一紙協議就會平白掉下來的和平。（資料照）

當然反過來說，另一種極端的情況，就是中共為了轉移內部壓力，而發動對外戰爭（如1979的「懲越戰爭」）。但這就取決於台灣自身的軍事實力、民心以及國際局勢，假使台灣內部團結而有堅強的抵抗實力和決心，那投鼠忌器之勢絕對能嚇阻中共的野心。

另一個更可怕，但多數人沒細想過的誤區則是：統一就能避免戰爭。先不論共產黨殘酷的對內清洗，將如同一場無聲的內戰，甚至比起正規戰爭有過之而無不及。只要參考如文化大革命等各類政治運動造成的生命財產損失，以及後續社會對人性信任的崩解，光是兩岸統一所導致國際局勢失衡的連鎖反應，就會讓成為中國「國防突出部」的台灣，瞬間變成中美日國際衝突熱區字面意義上的最前線。

這絕不是危言聳聽。台灣之於中國，等同是戰略地位遠超過海南島，不可取代的超級軍事基地。擁有台灣島的中國，可以直接突破太平洋第一島鏈，讓攜帶核彈的潛艇甫出港就直入難以追蹤的太平洋深海區，威脅美國本土，並截斷日韓的經濟生命線。在政治上，也極可能是推倒世界民主陣營的第一塊多米諾骨牌──被中國併吞的台灣，將是第一個被極權政權併吞或消滅的現代民主國家。

保持台灣長期和平安全的最有效做法，反而是加強國防與經濟自主性，努力成為美日中的緩衝地帶。自我防衛的意識和力量，永遠是和平最好的藥帖（參考近代瑞士、冷戰時的美蘇，甚至是當下的伊朗）；寄望一紙和平協定，反倒是給戰爭的導火索添油。類似的失敗在古今中外的歷史不勝枚舉，羅馬和衰弱後的迦太基、德蘇互不侵犯條約、日蘇互不侵犯條約、西藏十七條和平協議等，後來都以侵略、戰爭或亡國告終。

其實瑞士最適合台灣借鏡。瑞士男子年滿二十歲需服三到四個月的義務軍事訓練，女子也可志願參加，爾後每二年固定兩到三周服役，熟悉固守的家鄉崗位，訓練又合理扎實，建立有實力的中立國戰力，以此避開兩次世界大戰的兵禍；其實瑞士在歐洲的地理位置也是居高臨下，居於要衝。如今的科技化軍隊，其實更有利於像台灣、瑞士這樣須以小搏大，發展國防的政府。

一個獨立自主的台灣，會是對中國大陸人民最有利的。除了上述可以成為國際間的緩衝區，別忘了，台灣目前是華人古今幾千年下來，唯一可貴的運作中民主社會。

沒有對戰爭的恐懼，就沒有對和平的盼望；沒有勇氣為可能的戰爭做準備，就沒有平和的生活。天下沒有免費的國防，自然也沒有簽一紙協議就會平白掉下來的和平。

（外商生技業）

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