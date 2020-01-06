自由開講》中國武統台灣未停 國民黨輿論戰先行

王海航

日前，蔡英文連任競選辦公室發言人林靜儀，因接受《德國之聲》專訪，因其用詞有些許不精確之處，確實引發一些風波，故主動在第一時間亦即請辭競選辦公室發言人的職務。但事實上，也因為國民黨及特定媒體的大力擴散與炒作，更加扭曲其應答的原意。

實際上，在刊出林靜儀前發言人接受《德國之音》專訪的原文時，國民黨副總統候選人張善政也才在前兩日接受其專訪，被該訪問記者以犀利的提問，搞得張善政惱羞成怒、頓失風度、且極度自相矛盾。反觀林前發言人，在應答上或許有些用詞的小瑕疵，但在整體的內容，應答堪算得宜、內容亦算得體。

因專訪用詞爭議請辭的蔡英文連任競選辦公室發言人林靜儀。（資料照）

此外，在國民黨及藍媒拿來大做文章「支持統一就是叛國」」的大標題上，林的發言可能有不夠精確之處，但其原意則是「在中共堅持武力併吞台灣，並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。我們了解台灣內部對於統獨爭議與主張或仍存在些許差異。而台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定。這是民主的可貴之處。」這其實也並未偏離目前執政黨在兩岸關係上的一貫立場：

「第一，民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史；而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

第二，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。而中華民國台灣就是我們的最大公約數。我在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

第三，我要重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。」

台灣民眾必須清楚認知，中國對於台灣的影響及滲入已經是無所不在、無孔不入，也無所不用其極。中國政府提供願意附庸他們的統一理念的組織、媒體、政黨、民眾，以任何擾亂、干預台灣法治的社會秩序與自豪的民主自由選舉方式，來達到中國統一台灣的目的。中國對台灣的軟硬兼施，試圖讓台灣人漸漸習慣中國對台灣的「好」，也讓台灣人民習慣中國對於台灣的霸道。

但胡蘿蔔與棍子的交替使用，也讓台灣人民更清楚中國的企圖。台灣人民千萬不要忘記，中國政府從未放棄武力犯台，甚至在去年1月2日的「告台灣同胞書」中，習近平更再次重申這樣的基調，還端出「一國兩制，台灣方案」這樣的實際意圖，一國兩制已從過去的「方式」實際化為「方案」，這就表示中國共產黨對於統一台灣的勢在必行與堅強意志。

而台灣卻仍有特定媒體、特定政黨、特定群眾，願意協助中國來將台灣人民趕入「統一」的牢籠之中。台灣的未來不是應該由台灣的民主機制、台灣人民自己來決定的嗎？怎麼會有特定政黨願意成為五毛黨的走卒呢？實在令人費解！

（資訊工程師）

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