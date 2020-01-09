自由開講》中火非空污元凶，改善空汙要憑專業

林法正

《聯合新聞網》去年12月27日報導中華文化永續發展基金會董事長、行政院前院長劉兆玄親筆撰寫〈見林的政治領袖〉一文為韓國瑜背書。在該文中，劉前院長除了宣稱「挺韓是因為現在的蔡政府團隊令他心寒」，並提出了包含蔡政府的能源政策是「讓燃煤火力全開、人民用肺發電」等等的爭議點外，也提到了如果蔡英文總統連任，「恐怕會搞垮台灣」。

〈見林的政治領袖〉全文充斥危言聳聽，完全顯出國民黨權貴在失去政權後的恐慌；惟該文章在社群媒體流傳，殺傷力強大，尤其是空汙部分，不知是大選將近故意要誤導民眾，或是完全搞不清楚實情。因此，本人身為電力專業工作者，覺得有必要加以澄清。

台電中火的十部機組都是國民黨時代決定興建的，而中火的用煤量已經從2014年馬政府時的1839萬噸減到了去年的1255萬噸，共已減少近600萬噸年用煤量。但在這種狀況下，上週末台中還是紫爆空污，可見台中空污不能再只歸咎中火。（資料照）

近年的電廠空污排放量和燃煤占比已有改善

首先，電廠並非空汙主要來源。根據環保署資料，空汙有三分之一來自境外汙染源，其他則是境內汙染源，3成為移動汙染源（交通載具）、3成工業汙染源及3成塵土、餐飲業等汙染源，而這當中只有約1成來自火力電廠。

整體汙染源及能源轉型無法一蹴可幾，雖然燃煤發電佔比已從過去馬政府時代的47%降到目前的45%，但蔡政府仍要求台電在2025年前努力降到30%以下。

另外，全台火力電廠空污排放量（NOx、SOx、PM10、PM2.5）在台電改善空污防制設備、提升機組效率、興建室內煤倉等努力下，這個指標已從2015年的9.8萬噸降到去年的5.6萬噸，減少了近40%，相信明眼的國人都看得出來這是相當明顯的改善。

在非核家園之後，台灣也必須靠大量的綠能，以降低CO2與PM2.5排放，而這也很明顯的是用綠能發電，絕對不是所謂「用肺發電」。

用煤發電已經是過去式，目前的政府減煤路徑明確

台灣燃煤發電占比過去多在47%以上，三年多來政府積極減煤、加強污染防治、空污時搭配火力機組降載，成果已經逐漸展現。燃煤發電占比方面，除了去年已降到低於45%，2025年更預計可降至27%。減煤方面，高雄興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空污季時停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量，秋冬季整體減少燃煤量6成；台中火力發電廠，已從2014年的1839萬噸，降至去年1255萬噸，減了584萬噸。

中火並非空汙元凶 只打中火不會改善空汙

有關台中空污，讀者要先知道，台電中火的十部機組都是國民黨時代決定要蓋的，而中火的用煤量已經從2014年馬政府時的1839萬噸減到了去年的1255萬噸，共已減少近600萬噸年用煤量。

但在這種狀況下，上週末台中還是紫爆空污，可見台中空污不能再只歸咎中火。根據資料，1月3日中火實際發電量只有39.8%、1月4日是37.6%、1月5日更是只有36.0%。所以，像是在上週末中火的發電量早已經減少了超過60%，但台中的空氣品質還是很不好的狀況，就是個空污不該只歸責於台電的好例子。

改善空汙要面面俱到，打中火雖然在政治上看起來有用，但如果沒有拿出整套空汙治理規劃，那就只是做秀而非做事。

（國立中央大學電機工程學系講座教授、台電公司常務董事）

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