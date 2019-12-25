自由開講》關掉火力發電廠能解決空污？盧秀燕和楊瓊瓔在打什麼算盤

王信安

今（25）日台中市長盧秀燕廢止台中火力發電廠兩張許可證，參選立委的國民黨籍楊瓊瓔候選人，立刻開記者會表達認同，還說「不要當台中人是塑膠的」。國民黨一行人看似關心台中空氣污染問題，但只要好好考察歷史，就可以發現他們這份關心，其實都充滿算計。

回顧當年，引進中火與核定興建的都是國民黨籍台中市長林柏榕、台中縣長陳庚金、廖了以。而在楊瓊瓔、盧秀燕擔任省議員任內，中火新增3部機組，擔任立委任內，中火又新增兩部機組，且火力全開，在2014年創下中火歷史上燃煤量最多的一次。楊瓊瓔等人當時擔任立法委員，卻沒有對空氣污染有任何的監督與批評。

國民黨看似關心台中空氣污染問題，但只要好好考察歷史，就可以發現他們這份關心，其實都充滿算計。（資料照）

盧秀燕在去年大選前，便是打著市長換人空氣換新的旗幟上任。但上任沒多久，遇到空氣污染問題就全推給中央，並且還時常向民眾表示空氣污染早已改善。但一邊宣稱空氣改善，一邊又認為污染嚴重到唯有關掉中火機組才能解決，這樣的矛盾就說明了盧秀燕市政團隊對空氣污染一無所知。

空氣污染的來源非常多元，惟由針對不同的固定污染、移動污染、逸散污染源對症下藥減量，才能治標治本。僅是將中火作為女巫獵殺，將來中台灣缺電、跳電，造成民生、經濟問題，絕非民眾之福。

因此，將標靶限縮在中火，其實不過只是選舉考量，因為去年已經靠空污的恐懼宣傳賺到聲量，今年想要複製去年的成功。但事實上，民眾已經逐漸發現，中火不是唯一的污染源，並且不該獨自承擔所有空氣污染的污名。

所以，請盧秀燕、楊瓊櫻等人先正視空氣污染與發電的平衡，莫流於於政治操作、話術欺騙，才能讓台中人認同你們的所作所為。

（台中市民，會計師）

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