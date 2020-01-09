自由開講》詛咒台灣的人當選，會不會是台灣的噩夢？

陳啟濃

韓國瑜日前對軍機失事事故的闡釋，用了「台灣的國運不昌隆」、「台灣到底是得罪誰了？」、「台灣是中邪了？」這些說法形容台灣現況，相信只要熱愛台灣的國人，應該都不會認同。

人的想法會反映在行為上，他對於人事的對待，也會有反饋到自己身上的作用。

用心理學對人性的探討，來說明韓國瑜這些說法，就是韓國瑜認為台灣目前「並不友善，逞凶好鬥」，呼應到國民黨一直以來的立場，都是認為民進黨政府在「挑釁中共，製造紛爭，疏遠台灣跟中國的感情」。

韓國瑜好不容易藉軍事災難逮到機會，當然要好好借題發揮，再次強調台灣政府「好鬥」的習性。

按照馬克思主義「挑起人民仇恨的情緒來奪取政權」的原則，韓國瑜可說已經學到門道了。（資料照，本報合成）

大部分台灣人相信命運，而且認為善行會帶來好運。所以韓國瑜用「台灣的國運不昌隆」這樣的說法，其實是要欺騙台灣人：我們的政府做的事都是「違背天理」、「泯滅良心」的事情，所以「國運不昌隆」。最後，再用「台灣是中邪了？」來總結他的主張，因為政府沒天良，走錯方向，所以大失人心，幾乎等於是走火入魔「中邪了」。

按照馬克思主義「挑起人民仇恨的情緒來奪取政權」的原則，韓國瑜可說已經有學到門道了。他的「不昌隆」、「中邪」、「得罪」等說辭，正是反映他內心的陰暗面。共產黨的目的就是奪權，當然要把對手講得一無是處。

只是善良的台灣人，三年多來的風調雨順，連日本都推崇台灣人的熱心，有次我在高速公路休息站丟了錢包，幸運有人送到服務站，台灣擁有正直與誠懇的民風。台灣人也都很有福報，因為我們很有善根。

相信三年多來政府做得雖然不夠好，還有許多需要努力的地方，然而卻都是往正確的方向走。

有人情願扮演妖魔鬼怪，為了奪權不惜詛咒台灣，唱衰台灣。這樣的人如果當選，只怕會是台灣噩夢的開始！

（教育人員）

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