自由開講》國民黨要保衛中華民國，應支持《反滲透法》

◎高玟麟

選舉將屆，民進黨陣營發動了一系列「下架吳斯懷」的活動。國民黨不分區立委候選人吳斯懷日前接受廣播專訪時表示，如果台灣今天與中國大陸開戰，他當然站在中華民國這邊，他是中華民國國民，也是退伍軍人，願粉身碎骨支持中華民國，毫無疑義。

吳斯懷一番話講得義正詞嚴。無獨有偶，國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見會及高雄挺韓遊行上，一上場就高呼三聲「中華民國萬歲」，彷彿急著搶占中華民國的話語權。

其實，吳斯懷和韓國瑜真的不需要急著在中華民國的議題上表忠，因為台灣歷經將近三十年的民主化進程，中華民國的國號和認同早已內化成台灣全體國民的最大公約數。真正的關鍵不在於喊著「中華民國萬歲」，而是如何做，才能確保中華民國「萬歲」？

很可惜地，國民黨口口聲聲喊著「中華民國萬歲」，但實際作為卻是在幫助中共消滅中華民國。何以這麼說？

很可惜地，國民黨口口聲聲喊著「中華民國萬歲」，但實際作為卻是在幫助中共消滅中華民國。圖為韓國瑜（中央社）

早在五月的「國安五法」修法上，就已經證明了國民黨根本不在乎中華民國的國家安全。在所有國安相關法律修法的表決上，國民黨全都站在否決的一邊，甚至和中共的宣傳口徑一致，宛如沆瀣一氣的好兄弟。試問，這種「說一套、做一套」的行徑是在保護中華民國，或在消滅中華民國？

另一個可以檢視國民黨是否要讓中華民國萬歲的標準，就是年底即將表決的《反滲透法》。該法訂立的目的，就是避免中共敵對勢力滲透中華民國，進而顛覆我國。

根據《反滲透法》草案的精神，該法案是針對滲透干預的不法行為，而非針對特定身分或對象，一般正常的兩岸交流並不會觸法，台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學，以及參與政治活動、發表政治言論的權利都不會受到影響。

《反滲透法》規定的是行為人必須有受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，加上從事「不法行為」，才會成為處罰對象。

即便如此，國民黨的態度依舊和當初面對國安五法的態度一致：反對、反對、再反對。中華民國口號喊得再多，國民黨的真實行為卻完全背道而馳。搞這種精神分裂的兩面人，不累嗎？

諷刺地，國民黨的立場又和絕大多數的台灣人民相左。根據兩岸政策協會近日做的民調顯示，台灣有五成七的民眾贊成通過《反滲透法》，僅有25.8%民眾不贊成，等於是兩倍以上的懸殊比數。

該民調數據也顯示，在捍衛國家主權方面，高達59.1%民眾認為總統蔡英文最有能力捍衛台灣主權，國民黨總統候選人韓國瑜僅16.1%，兩者差距達43.0%。

試問，國民黨又想再次和台灣人民的主流民意對抗嗎？

對台灣人民而言，一個政黨是否真正保衛中華民國不是在口號的呼喊，而是要如何落實在現實生活上，但這正是國民黨最大的虛偽：嘴巴喊著中華民國，作法卻順著中國共產黨的主旋律。

若國民黨認為，兩岸的和諧大過中華民國的國家安全，當然可以選擇反對通過《反滲透法》；但國民黨欲想洗刷這種偽善的形象，為《反滲透法》投下贊成票將會是一個很好的機會。

（國會助理）

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