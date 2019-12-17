自由開講》國家恣意的考選規則

文藍杏

12月16日，多少甫步出大學窄門的法律人們，又要在天堂與地獄間的一線之隔折騰。能成功達到標準者，雖不能說平步青雲，但總是比起還在苦海中掙扎的同學們，多了那麼點資本。

每年的這個時節，律師司法官的第二試迎來放榜。在幾年前，考選部新增了400分門檻，在上路的第一年，確實沒有造成非常大的影響，但是今年，卻成了將許多人擋在門外的巨大門檻，明明分數已經超過及格標準甚多，卻望門興嘆而不可過。

雖不能言突襲，但本次律師考試憲法居然考出近20年沒出現過的權力分立，確實讓許多考生措手不及，從結果觀之，確實可能是本次律師考試連550人都無法錄取的原因所在，然而最根本的原因，難道不是在於所謂的400分門檻嗎？

在台灣，可以說是任何一個從事司法教育，或投身其中的學生，都有感於錄取率過低，而希望能調升這樣的合格門檻。（資料照）

從100年到106年，整體錄取率呈現微降趨勢，饒是如此也在10%左右徘徊，去年新制上路，一口氣掉到8字頭的水準，再到今年，倘若以去年的報名人數計算（雖然實際上，今年的報名人數可能更多），將一口氣腰斬到僅剩5.5％不到的水準，這就是我們國家想要的律師資質嗎？

10％，以「律師」這樣的名稱看來，也許並不是什麼過分的數字，可能在一般民眾眼裡是如此，但果真如此嗎？

舉德國為例，德國的司法考試錄取率，約略在7成左右。不錯，不是7％，是70％。

在美國，錄取率最低的加州，大約是4成，但那是因為加州的應考資格比較不嚴格的關係，以紐約州為例，就會上升至5～6成。

而鄰國日本，2019年的司法考試，4466人報名，1502人合格，合格率大約在34％左右。

即便日本合格率「高達」34％，相當於每三個人就有一個人能通過，在我國，這樣也只能通過第一次考試而已，並且第一次考試的成績還不予保留，接著就要面對既要求1/3的總分分數，又有400分門檻存在的第二試。

更遑論，就連日本都有檢討合格率過低的聲音，在台灣，可以說是任何一個從事司法教育，或投身其中的學生，都有感於錄取率過低，而希望能調升這樣的合格門檻。去年黃國昌委員也針對新訂門檻對時任考選部長的蔡宗珍大法官提出質詢。

奈何，不知究竟是基於如何原因，或是行政體系的麻木不仁，400分，不動就是不動。不動也罷，評分標準亦然，讓今年的律師錄取人數腰斬，考選部說了：「你只可到這裡，不可越過」。

不知已經高升大法官的時任考選部長，能否看向我們這些卑微的考生，至少給出一個合理的解釋，而不是一句「我們沒有運算過」呢？

（台北大學法律系研究所刑法組）

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