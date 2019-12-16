胡，怎麼說》分別藍、綠的「二不四要」

選戰打到今天，政黨、候選人形成大混戰，混戰硝煙滾滾中，藍、綠的分野更見分明，這裡提出「二不四要」，做為檢證的參考指標。

「二不」的第一不，就是不挺「反送中」。不聲援香港人民反送中運動，與中共的立場相合，應歸類為藍軍陣營，國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等屬之。

他們自稱或自認：「我是反送中的受害者！」，但這就好比，妖怪自稱：「我是照妖鏡的受害者！」，細菌也自稱：「我是抗生素的受害者！」，問題就在你，你應該問自己：為何站在錯誤的那一邊？

「二不」的第二不，就是不要「反滲透法」。對台灣有併吞敵意、佔領野心的境外勢力就是中國，中共同路人在台幾乎無所不在、共諜在台諜影幢幢，反滲透法完成立法，其實尚不足以護台自保，必須有配套週詳的國安作為才行，但是，不立反滲透法，根本就是門戶洞開，任中共勢力長驅直入，介入及操控台灣的政、經、社、媒、文教、宗教、社團等。

誰在反對或杯葛反滲透法立法？國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等其候選人屬之。

對台灣有併吞敵意、佔領野心的境外勢力就是中國，中共同路人在台幾乎無所不在、共諜在台諜影幢幢，反滲透法完成立法，其實尚不足以護台自保，必須有配套週詳的國安作為才行。（本報資料照）

政黨推荐的不分區立委候選人夸夸其談，聲稱進入立院後，他的一票不會投給舔共退將吳斯懷當國防召委，但他背後政黨的立場，才能決定他的一票給誰，決定他是否歸屬親中聯盟。

「四要」的第一要，就是要「九二共識」，九二共識是個馬英九與蘇起製造的「假貨」，習近平卻「假貨真做」，把九二共識定義為「一個中國」，更進一步要探索「一國兩制台灣方案」。你要九二共識，那你就不要中華民國的主權及國格了，更讓台灣2300萬人失去自由民主。

誰要九二共識？國民黨、親民黨、新黨等以及其候選人屬之。 四要的第二要，就是要「兩岸一家親」。這句話是由習近平欽定過的對台統戰用語，其實是九二共識、一個中國的另一種表述，台灣民眾黨屬之，國、親、新等黨亦屬之。

四要的第三要，就是要反台獨。國、親、新都配合高唱中共的反台獨調子，民眾黨對反台獨的言論也愈見露骨。

四要的第四要，就是要反民進黨、反蔡英文。國、新、民眾黨，對反民進黨、反蔡英文的態度十分一致，親民黨轉為隱性的反。時代力量則是選擇性的反民進黨，不反蔡英文亦未全面力挺，時力顯然想藉此衝出「小綠」的框限，身在綠營但不當綠軍側翼。

綠營的基進黨及綠黨兩小黨均力挺蔡英文，在政黨票上，則攻擊力旺盛，砲火四射，兩翼競轟。 民、國兩大黨之外，那個政黨能在明年1月11日攻下5%以上得票率，建立在立院的黨團城池？讓我們繼續看下去...。

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