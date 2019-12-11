胡，怎麼說》18％的韓國瑜與19.7分的林鄭月娥...

國民黨總統候選人韓國瑜的民調屢破底、創新低，甚至挫跌到15%、16%，若排除韓國瑜發動韓粉對民調的騙術干擾，估計目前大約在18%上下。

無獨有偶，香港民研中心昨天也公布民調，香港特首林鄭月娥又破底，53%香港市民直接給林鄭打0分、吃鴨蛋，平均評分19.7分、平低分紀綠。

18%的韓國瑜與19.7分的林鄭月娥，相同的是，背後都是「北京唯一支持」。

18%的韓國瑜與19.7分的林鄭月娥，相同的是，背後都是「北京唯一支持」。（報社合成照）

不同的是，林鄭不是選民普選出來的，只要獲得習近平欽定的1票，她就可繼續幹特首（想下台也要習近平核可），即使過半香港人民給她吃大鴨蛋，仍然照幹特首；韓國瑜即使有北京當局暗挺，但在民主的台灣，總統是1900多萬選民一票、一票選出的，只憑那18%，距離總統大位，要說有多遠就有多遠。

雖然只有18%，韓國瑜仍然「自我感覺良好」，昨天回答「落跑市長」提問時，竟自稱「心中沒有任何覺得對不起高雄市民」，毫無違和感。

雖然只有18%，韓國瑜仍然「自我感覺良好」，昨天回答「落跑市長」提問時，竟自稱「心中沒有任何覺得對不起高雄市民」，毫無違和感。（擷取自《台視新聞》）

他在言談間，更有意無意的曝露「向林鄭看齊」的心態，韓國瑜稱，總統只要做好國防、外交、兩岸三個工作就非常完美了，這句話乍看之下並沒有錯，不過，他宣稱在「九二共識」基礎上...，卻大大的露了餡。

九二共識就是「一個中國」，中共頭子習近平更把「探索一國兩制台灣方案」列入，韓國瑜若當上總統，等同把台灣香港化、把總統特首化，台灣既臣屬中國，那還有什麼國防、外交可言？對韓國瑜而言，這種情況將是「非常完美」了，因為他什麼都不用做，但對台灣2300萬人民而言，這將是淪陷到黑暗的無底深淵！

至於兩岸關係、韓習會什麼的，韓國瑜還有什麼資格嘴？因為，接受九二共識、一個中國，台灣與中國關係就會變成下對上、地方對中央，如港、中關係那樣，當你去見習近平，那不能叫「韓習會」，那只能稱為「晉見」、「被召見」，一旦向中國屈膝，就矮半截，甚至採跪姿求見！

「向林鄭看齊」，韓國瑜還需要做那些呢？就是緊縮自由、鎮壓民主、踐踏人權，台灣人民絕不會接受被「送中」，大家必定起而抗暴，你要做的就是像林鄭那樣，接受北京意旨，對人民用盡殘酷暴力手段鎮壓，還抹黑抗暴的人民是暴民...。

不過，好家在的是，19.7分的林鄭可當香港特首，18%的韓國瑜，除非有不可測的力量使他大躍進，否則當不上總統，以上的夢魘，不會成為真實遭遇。

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