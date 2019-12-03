法律白話文小學堂》從選舉制度看香港區議會和立法會的選舉！

從香港選舉制度上來看，可以發現從區議會的職能、立法會的功能界別席次、地區直選的比例代表制，到香港特區行政長官選舉委員會的設計，中共根本還不用控制香港選舉，也不用關燈作票，因為中共早就可以從制度面上完美控制香港了。

◎江鎬佑

相信大家都很關心香港的近況，而香港的區議會選舉也在上周告一段落，許多人面對香港抗爭的時候，會說「啊～香港人可以投票，幹嘛上街抗爭！」或是「一國兩制好像也不錯啊！」這篇文章就想來介紹一下香港的選舉制度：從「地方」到「中央」，香港人手上的幾張選票？到底跟你想像的一不一樣？

從「地方」到「中央」，香港人手上的幾張選票？到底跟你想像的一不一樣？圖為香港特首林鄭月娥。（美聯社）

區議會選舉的這張票

我們所說的香港可以再細分成香港、九龍、新界三個地方。

這三個地方又可以再分成十八個區：比如香港島就分成中西區、灣仔區、東區、南區；九龍則有深水埗、油尖旺、九龍城、黃大仙、觀塘等。

各區劃分是出於人口、歷史因素、政府當局的決定所劃分，並以人口比例來看議員席次的分配，近1萬7000名人口可以產生一個席次的民選區議員，但部分選區實際人口僅6000人也引來區區不等值的說法。

另外，比較特別的是，新界九區在港英時期有「當然議員」制度，在新界依照原居民傳統的居住型態，設有 27 個「鄉」，分別設置「鄉事委員會」，而每個鄉的鄉事委員會主席，就能兼任該鄉所屬的「區」的一席「區議員」。

在各區選舉的模式是採「單議席單票制」，簡單來說就是：每個選舉人手上有一張票，票多的人上，票少的人不上。而要投票的人，你必須先去登記為選舉人，而且在登記日期（非選舉日）時，是年滿18歲的香港永久性居民。

區議員的職能並無法立法，也無法監察或審查各區預算，充其量僅能向政府提出建議，但因為各區議會主席及副主席要加入地區管理委員會，所以也會就民政事項（如環境衞生、公共設施等）進行處理及服務，還有辦理若干社區活動。

區議員的職能並無法立法，也無法監察或審查各區預算，充其量僅能向政府提出建議。（圖擷取自臉書＿林浩波）

如果借用台灣的概念，選區的劃分可以理解成地方縣市議會；職能上則可以理解成台灣的里長或是制度變更期間時，出現過的區政諮詢委員。

立法會選舉的這張票：地區直選看名單，功能組別看職業

香港立法會是香港特別行政區的立法機關。按照基本法第73條的規定，相較於區議會，立法會議員的職能包括了制定法律、 批准公共開支、 監察政府工作、同意終審法院法官和高等法院首席法官的任免等權力；而為了行使職權，必要時也可以傳召相關人士出庭作證。

在立法會議員諸多職權中，對行政長官稍有震懾力道的應該是香港基本法第73條第9款中，如果立法會全體議員的1/4聯合動議，指控行政長官有嚴重違法或瀆職行為而不辭職，經立法會通過進行調查，立法會可委託終審法院首席法官負責組成獨立的調查委員會，並擔任主席。調查委員會負責進行調查，並向立法會提出報告。如該調查委員會認為有足夠證據構成上述指控，立法會以全體議員2/3多數通過，可以提出彈劾案，報請中央人民政府決定。

目前香港立法會來自於兩個組別，一個是直接選舉的地區直選，另一個是間接選舉的功能組別。

直選席次分為港島、九龍東、九龍西、新界東、新界西，共五個區域，總當選席次為35席；雖說是「直選」，但並不是像台灣「票多的人上，票少的人不會上」，而比較接近台灣的不分區立委，是「比例代表制」，投票的對象不是人，而是名單，計算當選的方式是採取「最大餘額法」。

一個簡單例子來說明：假設某個地方要選5個席次，有效票是25票，25除以5，每份名單只要拿5票就會有1個席次；投票結果出來，A名單拿了13票，B名單拿了8票，C名單拿了4票。

● 第一階段：A名單先拿下2席（兩個5票）、B名單先拿下1席（一個5票）。

● 第二階段：此時的ABC名單的餘額分別為3、3、4，因此最後1席由C名單拿下。

這樣的制度設計，好處是可以保障小黨，壞處是政黨版圖過度破碎，議案難以達成共識。以目前的香港為例，2016年的5個選區當選的各個名單都只有1個席次當選，而整個立法會議席雖可分散成建制與民主兩大陣營，但實際上有十幾個政黨。

目前香港立法會來自於兩個組別，一個是直接選舉的地區直選，另一個是間接選舉的功能組別。（新華社）

而間接選舉的多數功能組別方式，目前共選出35席議員，目前現有的29個界別，概念上可以分成三大部分：

1. 「職業代表制」：包括商界、會計界、飲食界、金融界、金融服務界、法律界、會計界、體育及演藝人員界別等。各界選出1席，有些領域會分成兩個界別，像是商界就分成「商界第一」跟「商界第二」，前者選民全為香港總商會會員，後者則為選民全為中華總商會會員。另外比較特別的是部分界別議員可以由非中華人民共和國籍的香港永久性居民或擁有外國居留權的香港永久性居民擔任，像是剛剛提及的商界第一，跟會計界、法律界均是如此。

2. 「勞工代表制」：勞工界有3名議員，選民來自於註冊的工會會員，每個登記選民有3票。

3. 「區議會」：區議會的功能界別則可以區分為「區議會第一」跟「區議會第二」，「區議會第一」是由區議員中選出1席，「區議會第二」是由區議員提名出名單，再由地區直選的選民依照相同方式（也就是「比例代表制」），選出5席。

區長這種東西還不是大家可以選的

目前香港特首的選舉並不是票票等值的「直接普選」，個別選民並沒有選舉權或被選舉權。

特首選舉候選人的提名是由1200人組成的「特首選舉委員會」所決定。特首選委會的組成，是由四大界別各選出300人，分別是：

● 第一界別可理解為工商金融企業界，包括香港僱主聯合會、香港中國企業協會、飲食界、酒店界、航運交通界、地產及建造界、旅遊界、金融界金融服務界等17個界別選出300個人；

● 第二界別算是專業人士界，包括醫學、工程、教育、法律、會計等10各界別；

● 第三界別比較雜一點，除了農、工界，包括農、漁、勞工，還包括了宗教界、體育界、演藝文化出版；

● 第四界別則大多是「政治組」，包括鄉議局、全國人民代表大會、中國人民政治協商會議、港九及新界各區議會、立法會，其中區議會共佔占117席，立法會則占70席；而全國人民代表大會、中國人民政治協商會議則佔了87席，鄉議局占26席。

每位特首候選人，必需得到超過150名選舉委員的提名連署，才可以成為候選人。

目前香港特首的選舉並不是票票等值的「直接普選」，個別選民並沒有選舉權或被選舉圖為香港特首林鄭月娥。（路透社）

能選舉，就真的民主了嗎？

香港區議會選舉後，國民黨總統候選人韓國瑜表示：「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」企圖淡化這次選舉中的「亡國感氛圍」跟群眾對他的紅色印象。

從上開制度的介紹，可以發現從區議會的職能、立法會的功能界別席次、地區直選的比例代表制，到香港特區行政長官選舉委員會的設計，中共根本還不用控制香港選舉，也不用關燈作票，因為中共早就可以從制度面上完美控制香港了。

套一句少林足球的名言：「球證、旁證，加上主辦、協辦所有的單位，全部都是我的人。怎麼和我鬥？」

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