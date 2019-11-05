法律白話文小學堂》離婚後，房貸保證債務會如何影響夫妻財產分配計算？

雙方協議離婚前，可以先跟銀行討論變更主債務人或保證人的方式，不僅能避免後續仍須向他方主張債權的麻煩，亦能將房貸計入自己的消極財產以減少剩餘財產。

◎梁維珊、楊壽慧

結婚後買房原本是一件非常快樂的事情，但是人的緣分不會因為買了房子就更深，所以在離婚時要面對的房產問題，其中一個最大的問題就是擔任「房貸保證人」，因為房屋所有權人通常是房貸主債務人，在計算夫妻財產分配上，通常主債務人的房貸債務會被計算成為消極債務，大大減低了夫妻財產分配的價額。

我們都知道，夫妻在做財產分配時，大家都希望被認列的財產越少越好，因為一般原則是多的減少的再除以二，是財產總價額多的要給少的錢。

這篇文章，正是為告訴天下伴侶們，有關房貸保證債務到底該如何認定所寫，給所有正要準備買房子跟銀行貸款的讀者朋友們分享，千萬不要買了房子等於搬石頭砸自己腳啊！

結婚後買房原本是一件非常快樂的事情，但是人的緣分不會因為買了房子就更深。（網路）

進入人生案例

吳先生與簡小姐在2002年5月20日結婚，兩人未訂立夫妻財產制契約，於婚後決定購買房屋，由吳先生擔任房屋所有權人及房貸債務的主債務人─簡小姐擔任保證人向銀行貸款。

遺憾地，雙方於2015年初就因外遇及育兒問題而爭吵不斷，吳先生遂於2015年7月6日提起離婚訴訟，合併請求夫妻剩餘財產分配。

依據目前現行法及法院實務見解，在婚姻關係解消基準日（依民法第1030條之4第1項但書，以起訴時為準），經過法院審理調查後計算，吳先生有積極財產包含房屋價值共計600萬元，簡小姐有積極財產1500萬元，但是雙方在婚後買房的房貸款及二胎貸款尚有800萬元尚未還清，雙方除房貸之外，並無其他消極財產。

吳先生主張自己是貸款之主債務人，800萬元應計為自己的消極財產，因此自己的剩餘財產為0元（600-800=-200，在作夫妻財產分配時，因為已經沒有剩餘財產，所以法律上認定為「0」）。

另一方面，簡小姐則主張自己係該貸款及二胎貸款之保證人，需負擔保證債務，故剩餘貸款800萬元應計入自己的消極財產，自己的剩餘財產為700萬元（1500-800=700），所以只要分給吳先生350萬元就好（700÷2=350）。

到底誰說了算？雙方的夫妻剩餘財產差額究竟應如何分配呢？

夫妻剩餘財產差額如何分配，誰說了算？（網路）

因為民法第1030條之1第1項規定：「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配」

所以在此案例中，最大的問題應該在於，尚未還清之800萬元貸款（一胎與二胎），究竟應如何計算？以下可以分兩種情形討論。



情況一：丈夫持續按時繳交貸款

民法第739條規定：「稱保證者，謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約」保證債務只有在主債務人不履行債務時，才會發生。

實務上法院（註）認為：當丈夫持續按期繳納房貸，並未發生保證債務，造成老婆受銀行追償的情形，因此本件夫妻一方借款他方擔任連帶保證人的時候，在計算夫妻剩餘財產之際，應認僅為丈夫一方的債務，非夫妻的共同債務。

本案例中，在吳先生仍持續按期繳納房貸及二胎貸款的情形下，銀行依法不能向簡小姐追償，因此簡小姐的保證責任尚未發生，簡小姐並未負擔800萬元房貸債務，房貸（一胎及二胎）800萬元應只列為吳先生的婚後債務。則吳先生之剩餘財產為0元，簡小姐之剩餘財產為1500萬元，兩人剩餘財產之差額為1500萬元；平均分配後，吳先生得向簡小姐請求剩餘財產差額750萬元。

情況二：丈夫某日開始故意不繳貸款

假設吳先生在2015年5月就開始故意不繳貸款，當簡小姐受銀行通知後，擔心房子遭法拍影響自己在銀行的信用，所以在7月補齊前面未繳與當月房貸，並持續按期繳交，截至法院言詞辯論期日終止前共已繳交30萬元。

對照民法第749條規定：「保證人向債權人為清償後，於其清償之限度內，承受債權人對於主債務人之債權。」

因為保證人簡小姐受銀行通知而以保證人身分去還房貸後，原本銀行對吳先生的債權就轉到簡小姐身上，簡小姐可向吳先生請求返還已經給付的房貸，但因民法第334條第1項前段規定：「二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。」所以簡小姐因保證人身分而代繳的房貸，因為都是錢的紛爭，所以簡小姐可對吳先生主張抵銷。

因此結論就是：800萬元的房貸仍然要算入吳先生的消極財產，吳先生的剩餘財產為0元，簡小姐的剩餘財產為1500萬元，兩人剩餘財產的差額為1500萬元，則平均分配後，吳先生得向簡小姐請求剩餘財產差額750萬元（1500-0=1500，1500÷2=750）。但簡小姐可向吳先生主張以保證人身分給付銀行的30萬元房貸為抵銷，所以吳先生僅得向簡小姐請求720萬元（750-30=720）。

要特別注意的是，因為30萬元是簡小姐於「法院言詞辯論終結期日前」主張支付的房貸，故法院也只能就此一部分作出裁判；判決後，若簡小姐持續繳納房貸，仍得主張其自銀行承受對吳先生的債權，向吳先生請求返還代繳的房貸費用。

一旦進入訴訟離婚，就會面臨這些法律風險，各位讀者在婚後買房前不可不知。（網路）

結語與叮嚀

雙方協議離婚前，可以先跟銀行討論變更主債務人或保證人的方式，不僅能避免後續仍須向他方主張債權的麻煩，亦能將房貸計入自己的消極財產以減少剩餘財產。但是，一旦進入訴訟離婚，就會面臨到這些法律風險，各位讀者在婚後買房前不可不知。

註：臺灣新竹地方法院103年度家訴字第2號民事判決意旨

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法