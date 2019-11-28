自由限時批》共諜案滾雪球 老K大選將一敗塗地！

董森霖

化名「王立强」的共諜在澳洲爆出中國創新公司老闆向心和龔青夫婦是中共高級特工後，「五眼聯盟」亦會同台灣一起偵辦，案情已如雪球般地愈滾愈大，而且直指國民黨政商軍特等人士，幾乎知名者均難遁形！恐將創下比香港建制派更悲慘的命運，將在2020大選一敗塗地！

本來共諜案的爆發，絕非偶然，或許國共太過麻吉或囂張，沆瀣一氣，硬拗是「詐欺犯」、「假間諜」等等，結果不打自招，一一現形，真是天佑民主台灣！

首先是，在北京大學政府管理學院，唸過9年書的韓國瑜跳出來嗆「拿一塊錢，就退選！」好大的口氣！卻忘了交代選高雄市長時的4千萬政治獻金，吳敦義說自已「未經手」，而兩岸關係不惡的蔡正元則証實有這筆錢（媒體人黃光芹亦在電視政論節目中多次質疑）；至於「王立强」所說的「給錢」方式，途徑本多（可「洗錢」等，目前「五眼聯盟」正在查「金流」），連柯P都說「共產黨不可能指名道姓編列預算」！這是間諜滲透用錢的常識！

中國創新執行長向心的妻子龔青（中低頭著灰衣者）移送北檢時畫面。（資料照）

再者，國民黨和老共「同步」呼應「王立強」是「詐欺犯」，還找退伍的軍情局前副局長翁衍慶開記者會一起抹黑。流亡美國的中國富豪郭文貴近日與美媒《華盛頓時報》（Washington Times）知名國安記者格茨（Bill Gertz）共同直播時對10大疑點中的數條提出反駁，認為王立強是真間諜，只是位階不高！

郭說「台灣這個傢伙聽上去很有道理，實際上，完全謬論。」又說「二部我郭文貴最有資格說話，曾任總參情報部常務副部長、前解放軍少將姬勝德交情匪淺；姬勝德跟我啥關係，輪得到台灣人說話嗎？」

「澳大利亞明確告訴我，王立强投誠時已經披露了真實的專業、身分和編碼。」

郭文貴指出，外界都忽略了王立強爆料的關鍵，就像美國政府逮捕中國間諜時，對方馬上說出自己的編碼（換取條件用），「特務不是你說特務就是特務，你得提供你的編碼，是要帶著編號去的。」

每個特務都會有自己的安全代碼，王立強交給澳洲情報局，對方便知真偽，「王立強能忽悠（瞞混）得過澳洲情報局嗎？」

郭文貴指出，在中國的情報系統，只有安全局長以上有權力推薦這個人，但不是他個人就能給編號，而是透過一個絕密層級的「安全委員會」或者有個「情報委員會」生成個人專屬代碼，而且最後只有一個人知道全部，「就是最後跟你談話的人，才知道這個密碼，他會說：這是你的密碼、這是你的檔案，你也只對這個人負責。」所以「王立强」向澳洲當局第一個交代的，必是他在澳洲的聯絡人。過去美國CIA遭策反的特工李為向中國交出了他的聯絡人，於是一個一個被中國謀殺。可為例証。

郭文貴（左）美東時間26日與美媒《華盛頓時報》知名國安記者格茨（右）直播。（圖擷自Youtube）

此外，上海公安局不是被澳洲電台耍了，是來不及殺掉「王立強」！

郭文貴還特別替上海市靜安區公安局「澄清」，共產黨並不是笨蛋，發出通告指「王立強」是詐欺犯，並不是「王立強」是個化名，而上了澳洲電視台的當，而是按照原來計畫，「是要殺掉王立強，但因為他是特務，外界最後只知道這個身分，就像當年要毀掉賴昌星之前，也先發布賴昌星的罪行。」

上海靜安區究是個什麼地方？郭文貴說「就是上海幫和軍辦七局、國保上海局、上海安全局重要所在地，怎麼輪得到靜安區公安局來發部訊息呢，這一看就知道是準備要幹掉王立強。」

例如中國情報部門說，「007」真名叫做王立強，他生前是個詐欺犯，那麼成功達到製造假訊息目的，掩蓋住真實身分，因此，王立強一定是這位王先生用的化名之一，今天陰錯陽差變成中國對假身分「王立強」發布是通緝犯，原因是來不及殺掉王立強。

郭文貴表示，總參二部參與對台情報工作，像與廈門遠華走私案的主角、前遠華集團董事長賴昌星私交匪淺的姬勝德，就曾寫報告給江澤民提及「賴昌星在福建是對台工作的最重要情報基地」，而去年被逮捕的一名百度工程副總監，就是總參二部派去百度負責蒐集台灣數據情報的大校級別情報人員。

此外，翁衍慶說「情報人員外派變更身分，只准帶一個身分的証件，豈可能允許他帶多種不同的証件」這點，郭文貴說，中國的特務想拿多少本，就拿多少本護照。而「中共軍情特工外語能力都很好，但他接受訪談時只會用華語。」

吳斯懷曾於2016年11月前往北京，出席中共第一個女中將聶力舉辦的活動。（資料照）

最重要的是，中共靠國民黨叛將系統在台活動。他說，捲入王立強共諜案的香港中國創新投資公司負責人向心，過去在台灣與前總參情報部常務副部長姬勝德的周姓秘書有密切來往，還說「這位周先生，我跟他很熟」、「姓周的那個，現在還在台灣」。郭特別強調，「所有總參二部在台灣的底，都是通過金錢和台灣國民黨裡面收服的情報部門，來維持、來運轉、來掩護、保護安全。」

顯然，「王立强」共諜案情複雜，牽連太廣，但泰半和國民黨剪不斷理還亂。例如被稱為「最爛」的「不分區立委名單」中，頗具爭議性的退將吳斯懷，便被質疑與中共軍方的關係，而吳敦義不願更改名單的理由和「苦衷」，是否和向心及其後台有關，益發引人關注！

由於向心的中國創新投資，可謂是中共軍隊開展政治、經濟間諜活動的前線，對外宣稱從事「軍事和民用部門整合」的投資。而公司替任董事龔青，即董事長向心的妻子，曾在兩家中共政府機構任職，其中之一是共軍情報組織「中國國防科技信息中心」。不容小覷！

復次，向心夫婦的兩大靠山，均是赫赫有名的葉劍英、聶榮臻家族，聶的女兒聶力中將，更是銀河計算機（超級電腦）研發者（科技特務之要角。推動「千人計畫」。22年前派向心前往香港），其夫丁衡高上將亦以東風導彈聞名。不難可見，向心在港台負有軍事科技任務，而台美軍事和科技合作數十年，成就斐然，自為美方顧忌中共的竊取機密！

事實上，中國創新投資公司並非以「營利」為主，光是2018年度投資銷售所得款總額為2億3421萬港元，2017年更達到7億2900萬8000港元。但這家兩年賺取近10億港元的公司，股價卻是1分6毫港元，市值才2億港元。便不言可喻了。

劉世芳立委27日在立法院內政委員會質詢時說，現在外傳共諜「王立強」的老闆是向心，向心老闆是中國十大元帥之一聶榮臻之女、解放軍中將聶力。劉世芳說，未來可能到立院當立委的退將吳斯懷，曾參與過「中山黃埔兩岸情」活動，然而「中山黃埔兩岸情」活動就是由聶力和中華民國退休將領許歷農所創建的平台，因此希望當局注意。

最近除共諜案之外，國人亦很擔心台灣有無匪諜、被統戰，加上王立強指稱台灣有30人替對岸進行諜報工作，包括大學校長、媒體負責人等，那不知道軍中退將，或現任軍公教又有無被滲透？

是以，國安當局須儘快查辦，讓國人安心！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法