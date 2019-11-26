自由開講》這次，我們一起守護民主好嗎？

王惠文

日前澳洲爆出的王立強共諜案報導，由於太過鉅細靡遺，明白指出中國用「陸海空」全面的方式，透過招待宮廟旅遊、金援、網路等方式，介入台灣選舉，讓高雄市長韓國瑜市長當選，並且連這次的總統大選也不打算放過，在台灣引起軒然大波。

報導一出，不僅韓國瑜本人大力否認，就連國台辦也罕見的大動作「澄清」，甚至拿出了所謂該間諜是詐騙犯的「判決書」，只是國台辦似乎也「被詐騙」，畢竟國台辦出示的判決書、護照等文件，都使用報導中的化名，並非是真名，這個小動作直接戳破了國台辦的謊言。

不論間諜訊息是真是假，在2018年選舉時，中國的紅色農場假訊息的確漫天飛舞，而且都在攻擊執政黨。圖為投誠澳洲的中國間諜王立強。（擷取自60 Minutes）

不過，不論間諜訊息是真是假，在2018年選舉時，中國的紅色農場假訊息的確漫天飛舞，而且都在攻擊執政黨，越接近投票日，這些錯誤的訊息越加嚴重，造成選民不是檢視候選人政策的可行性，以及未來擘畫的願景，反而只是在網路上互相攻訐，甚至引發仇恨動員、情緒性投票，並非選賢與能，在當時更有質疑聲音出現：「民主」真的有比較好嗎？

今天台灣的創意能夠蓬勃發展，最重要的，就是建立在我們的民主制度能夠包容多元的聲音，有了法治保障，我們不會因為彼此的政黨傾向不同而鋃鐺入獄或浮屍海上。這些都是經歷過無數前輩的血淚所換來的，我們從來不該因為這樣子，而去質疑這得來不易的民主。

而且不論有無中國的介入，最終能夠參與投票的人，也只有台灣人，只有台灣的兩千三百萬人，可以決定我們自己這片土地的命運。

所以我們應該要做的，不該是質疑民主，反而應該要知道中國假訊息介入，讓我們想要懷疑民主的時候，主動查證那些漫天飛舞的假訊息，學習開始檢視候選人的政策可行性，用候選人自己所提出的政見來質疑，就像「征服宇宙」，或者是「學貸不用還」之類的空頭支票。不應該隨著假訊息在網路上起舞，用匿名的方式，留下充滿憤怒的言語、無意義的貼圖，讓本該有內容的議論成為無意義的漫罵，也只有這樣，才能避免選出中國喜歡的候選人和政黨，讓民主被民主消滅。

民主從來就不是理所當然，它就像空氣、水、陽光一樣，看起來唾手可得，可是民主也有可能像天氣一樣，可能下一秒，天空就會下起傾盆大雨，但是這場雨卻可能不只一場雨季，而是會沒完沒了，就像是現在的香港一樣。

（心理系研究生）

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