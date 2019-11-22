自由限時批》北京越來越喜歡吳敦義了！

◎董森霖

中共的鬥爭和統戰策略，是有脈絡可尋的！不是橫空出世，而是依毛澤東的成功實驗，推陳出新，厲害至極！

以拉攏「次要敵人」打擊「主要敵人」為例，因在野的中國國民黨，已不是中國共產黨的「主要敵人」，卻能讓國民黨由「反共」轉型成「紅統」！而且「裂解」成一種「黨內競賽」，看誰「紅」得又快又好！

顯然，吳敦義的「不分區立委名單」，己拔得「頭籌」！（像列入第四的退將吳斯懷，還教導解放軍如何對付美國戰略部署），將韓國瑜和旺董抛落在後，其他派系連郝朱洪等要角亦難抗衡！馬英九等則不足論矣。

其實，吳原先是屬「紅後段班」，又無天命選總統，但因擁有無黨產的空頭黨主席，卻反有了「翻本」的機會，復經兩岸高人指點，加以兩個兒子均和「紅二、三代」做生意「發大財」，發現荒疏己久的「國共論壇」，正是現成的大買賣，可繼連戰之後擔任兩岸紅利代理人，還可擁有話事權，豈非是柳暗花明！

再者，既然黨內「比紅」已成流風，而「親紅」的程度，己到了不堪入目。例如韓和旺董亳不掩飾搞「無色覺醒」，包括一國兩制、和平協議等，從不批評北京，還反美軍售，對香港反送中，和北京態度雷同。又如洪秀柱踓「認同一中」，但實力不足，而馬郝朱講的「一中各表」，衹是表「被統」而已，卻連老共都不滿意。

諸此的「業績」表現，均不如吳敦義「打死不退」的「不分區立委名單」，深獲北京青睞！尢其硬是將有機會洩國防軍事機密疑慮的退將吳斯懷，列入「安全名單」第四名，即便韓國瑜透過張善政呼籲韓粉將「政黨票」改投他黨，然國民黨再爛的票數，亦足「保送4名」（葉毓蘭名列第二）。

果不其然，成了「紅統」的亮點，加上邱毅還列入新黨的不分區第一名（支持武力統一台灣），而「正毅」兄弟的蔡正元，近日又成了吳敦義的「御前帶刀侍衛」國民黨副祕書長，真要讓吳不「紅」也讓了！

毛澤東說過「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」衹要看綠營駡聲一片，便不難看出老共的態度！而妙的是，向中共爭寵的不同泛藍派系人物，卻高喊中華民國拿國旗，相互惡鬥（吳敦義今天上午出席慶祝建黨125週年黨史文物展揭幕儀式，他在致詞時表示，國民黨對中華民國有貢獻，更有不能拋棄的責任。恐怕是自已說給自已聽吧！）而這批不知「維護國家主權及民主台灣」為何物者，竟隨同北京起舞，反要下架「反中共的民主台灣」！荒謬至極！更可了然老共介入台灣大選之深，令人毛骨悚然！

吳敦義今天上午出席慶祝建黨125週年黨史文物展揭幕儀式，他在致詞時表示，國民黨對中華民國有貢獻，更有不能拋棄的責任。恐怕是自已說給自已聽吧！（資料照）

如今，紅色滲透已公然要直入立法院了，類此涉及國安大事，國家機器豈能坐視？！自須依國安五法查察審慎處置，以儆效尤！而維護國安，不是坐言論道，而是以行動解決，才是正辦！宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。這是老毛的名言，值得當局省思。

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