自由開講》給吳主席加油打氣

吳俊益

主席您好，最近辛苦了。

想必您現在是五味雜陳，百感交集。去年底，好歹您也帶領國民黨打贏了縣市長選舉，一掃國民黨2016大敗以來的陰霾，韓國瑜甚至攻陷了二十年來始終無法克服的高雄，一時之間貴黨彷彿吃了威爾剛，群雄並起，個個磨拳擦掌，小咖的爭奪立委，大咖如您想一舉直搗2020總統寶座。

無奈，韓氏旋風掩蓋了您苦心的運籌惟幄，壞了您的總統之路；黨內外的民調，您始終敬陪末座，但您高風亮節，氣宇胸懷，為了培植後輩，很快就宣佈退出黨內總統初選，全心抬轎他人，令人佩服。

由於您知所進退，隨後王金平院長也在黨內無人理會他的情形下退出初選，繼而國民黨中央堅持初選不納入手機民調，「將」了郭台銘一軍，順了韓粉的心。雖然再造黨魂之路批評很多，但還是一路挺了過來，韓國瑜總算代表國民黨問鼎2020，本來，這樣安排就是當時民意所歸，國民黨只要保持去年勝選氣勢就可躺著選。

無奈韓市長開始問鼎之後，夫妻倆狀況連連，先有農舍風波，後有酒家傳聞，最近又爆發毫宅套利，加上沒常識、失言連連且用屁眼看人，年輕人從嚮往愛情摩天輪到認證他是草包，轉折之快讓民調如自由落體般下滑，目前和蔡英文差距已達20％了，依您四十年從政經驗，內心想必斷定當選無望。

國民黨主席吳敦義。（資料照）

我看您最近頭髮又白了不少，背也駝了一些，一定是在想些奇招來挽救國民黨選情。為了宣示國民黨的理想性格，您用心提出了這份不分區立委的名單，想不到居然招來一片輿論海嘯，我的一些正藍朋友看到了竟也「幹聲連連」。

經過我對這份名單的研究，驚訝於：社會大眾完全錯怪您了，這份名單是您真性情的寫照，也是國民黨真面目的寫真，何錯之有？

首先，為了讓政治耳目一新，落實國民黨一貫親共又支持九二共識的立場，提名邱毅這麼具象徵意義的人有什麼不對呢？邱毅說過「中國人不打中國人，臺獨分子不是中國人，該打」這種話，比黃智賢還經典。毫不掩飾他的急統主張，是政客中少有的誠實品格。政治本就該把立場講清楚，好讓選民定奪，主席睿智提名他，就是不想再遮掩國民黨對台灣走向的立場，是批評者反而暴露了自己的虛假吧。

再者，吳斯懷將軍只會在台灣堅持捍衛中華民國，在對岸就乖乖聽訓，又有什麼不對呢？您的前任，前副總統蕭萬長在博鰲論壇中，不也恭聽習近平的訓話長達七分鐘，還一路點頭「是、是、是」不敢回話，全台灣都看在眼裏。馬總統在馬習會上，也不敢提一中各表啊？他只會在台灣島內，指導這、批評那，吳將軍不過是台下遠距離順水聽個訓，程度不值得這麼大驚小怪吧？何況，他說當場離開不合國際禮儀，將軍這麼有國際觀，且禮儀重於他一生戎馬堅守的價值，讓我衷心佩服，大開眼界。

至於原來是第一名的葉毓蘭被批評，就更莫名其妙了。她稱香港青年是「殺紅了眼朝死裡打的暴徒」，有什麼不對呢？這口吻完全就是國民黨當年指責追求民主人士的說詞啊！當年，貴黨指控台灣民主前輩是「共匪同路人」，動輒以叛亂罪或流氓羅織，手段可能更甚於現在的港警。無怪乎她認為現在的港警根本就太客氣，反映的不就是葉毓蘭的戒嚴思維而已？我感覺一旦韓國瑜當選總統，她就會轉任警政署長，到時候台灣的警察將向港警示範，如何對付異議份子。

至於有人要求您要退出不分區名單，且嘲笑國民黨不分區立委年齡加起來足有一千歲，則更是侮辱主席您個人了！歧視廣大高齡的選民，陷貴黨於不義。

試想，您行政院長、副總統，都已經幹過了，早知權力是什麼滋味，撈個區區立委來當，讓晚年不至於失智，有什麼不對呢？何況老人是成熟社會的象徵，口吐之言全是智慧話語。例如您稱讚馬英九是「人間極品」，乃美學上的極致貢獻；又如您說「白海豚會轉彎」，則對環保運動有重大啟示；又說「放無薪假可得諾貝爾獎」，根本開創了經濟學研究新的領域。至於您罵陳菊是「肥滋滋大母豬」雖是個小污點，但也可看出您真是性情中人，喜怒毫不矯飾。

晚輩我常終日吟味您這一連串人生雋語，模倣您講這些笑話的口氣，深感仰之彌高啊。

台灣政治之所以讓百姓如此厭惡，就在於政治人物用「高明的騙術」，選前說一套，選後做一套，換屁股就換腦袋，讓老百姓深覺被欺騙進而厭惡政治。像民進黨過去喊台獨，現在居然場子也跟著拿國旗來矇騙選民，搶了貴黨的專利，真是孰不可忍。

基於此，您長期被罵「白賊義」之類，一定也痛恨這些沒來由的罵名，為了撥亂反正，開大門走大路，貴黨決定不再假掰，提名這些說真話的政客來「讓社會眼睛一亮」，這是國民黨洗心革面的里程碑，也是台灣政治史劃時代的做法，請主席一定要挺下去。

可嘆的是，邱毅竟然稍被批評就落跑，改當別黨候選人。沒關係，晚輩認為還有黃智賢、王炳忠、白狼這些人可入列，再不然博命演出的黃安也該考慮一下，只要主席宣示把這些人送進立法院，加上韓總當選，絕對實踐所有競選承諾，兩岸一片大好，屆時別說是進中聯辦了，連中南海都兩岸一家親了。

最近天冷，望主席保重身體！撐到明年共享勝利的果實！

（補教業）

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