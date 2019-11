自由開講》制暴止亂與維持和平秩序才是最重要課題！

◎官政哲

引發爭議的判決

近日對於台北地院日前針對「太陽花學運事件」,民眾占領行政院衍生324驅離案,判決台北市警局應賠償14名提告傷者共111萬,引發諸多爭議。

由於現場重建不易,本案法官強調是以降低證明度的方式,重新分配舉證責任;認為警察強制力使用未符合「比例原則」應負起賠償責任。

合法執法者卻需賠償暴力破壞公署之違法者的矛盾判決,法院公正立場遭質疑與憂心將鼓勵違法者對抗公權力與弱化公權力及消極執法的寒蟬效應,難以達到維持社會法治之正面效果!

太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案,北院一審判北市警應賠逾新台幣百萬元,內政部長徐國勇(左2)31日回應,尊重司法判決,也支持北市警上訴。(中央社)

應以客觀合理性檢驗強制力之使用

執法除應遵循比例原則之外,更應以「客觀合理性」檢驗執法者使用強制力。

「客觀合理性」係指警察決定使用武力(強制力)的必要性與使用程度及等級,並應基於執法者依據執法當時綜合評估所能知悉的全般情況的合理決定。

而且該決定係基於任何一位合理的執法者在相同或類似的情況下所能作成之合理性決定。而此見解更已是法律之通論。

判斷使用特定武力的「合理性」必須從從一個身歷其境之現場警察所面對的客觀環境與事實的合理性角度來判斷,而不是事後洞察或後見之明來推斷。而且不應考慮其潛在意圖或動機問題(如推測警察心態或動機)。

合理性評價也必須接納並承認一個事實,即警察常被迫在瞬間-於高度緊張與不確定性及瞬息萬變的情境下,必須即時判斷該特定狀況而使用強制力之必要性與程度。

止亂制暴化解危機是高難度的執法挑戰

騷亂發生時,如何制暴止亂與恢復和平秩序自是任何政府與社會所最關切的問題。但就事件現場更是複雜萬端,高度情緒化與非理性, 如何拿捏把握瞬間契機,有效止亂制暴與化解危機,確實是警察高難度的執法挑戰。

近日從香港與黎巴嫩到西班牙與智利都爆發大規模示威。香港反送中引發的持續暴亂,已造成香港社會巨大傷害與損失,其他國際社會也持續發生暴亂事件,已成為執政者的夢魘!

暴亂主因包括不平等/貪污腐敗/民主自由/氣候變遷/能源環保等深層因素,第一線維持秩序的警察卻常成為衝突主角。而政府卻束手無策或政治角力,讓情勢升高失控,街頭成為警民衝突的戰場!如今日香港!

合理使用強制力是維持和平與制亂止暴的必要手段

對引發爭議的非和平或非法群眾集會,警方常以「制亂於初動,保障合法,制裁暴力,彌禍於無形」為最高指導原則。通常以柔性策略為先行措施,再以漸進策略實施後續必要的強制性執法策略。如先以溝通協商,警告與命令解散,隔離或架離,到強制驅離等手段!並盡可能以傷害最少與最低武力使用原則,適當合理運用符合專業訓練所要求之對應等級的武力,以減少衝擊與侵害。

面對任何騷亂,為維護社會秩序,自當運用合理的強制力才能排除違法違序行為,這是基於執法環境與事實狀況之客觀合理判斷,也是維護社會秩序與公共利益之必要手段與社會共識!

警察使用強制力的後遺症

對警察而言,於使用強制力或警械後,將會產生多面效應與困擾,包括責任追究、心理創傷效應、人員醫護與善後處理、社會批判與負面爭議等,警察士氣與社會信任關係,警察專業形象損害等。

如因事後課責不公,更導致警察執法信心喪失與士氣低落及消極執法的寒蟬效應,造成公權力弱化與社會對立失序及政府失能,甚至擴大暴亂的公安與社會信任危機。

改進警察執法模式與品質

美國曾因警民衝突,如佛格森案衍生許多都市嚴重暴力騷亂等。因公殉職警察達135名,民眾被擊斃者有119名之多!引起美國朝野廣泛重視與省思。

美國前總統歐巴馬特別成立專案小組(The Prisdents Task Force of 21 Century Policing )深入探討,提出「21世紀新警政計畫」之專案計畫。改善警察組織能力與執法品質、改進警察執法模式與精進警察訓練內涵、強化社區信任關係等,希望消彌暴力騷亂事件!

國際警察首長協會(IACP)也建構「執法強制力使用之全國共識性政策綱要」(This National Consensus Policy on Use of Force) 。提供執法人員明確性與一致性及共識性的執法概念與執法原則及程序。並鼓勵採取降級舒緩策略,以減少即時性的緊張衝突壓力,爭取更多時間與方案選擇及資源彈性,得以解決衝突情況。

健全和平集會遊行規範與執法準則

任何一次的暴亂的發生,都是值得讓社會省思檢討與再次進化的學習契機!

健全和平社會集會遊行的法律規範與執法準則是保障人民表意自由權益與維護民主社會正常穩定發展的基礎。

我國應當應藉此案例,深入理性探討與修正參與集會遊行所應遵循的法律規範與共識,同時賦予執法者一致性的執法準則與策略,為保障合法與取締非法提供堅實的法治基礎,才是當前政府與社會所應關切的最關鍵課題!

