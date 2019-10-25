自由開講》陳同佳來台投案 國民黨與中共共譜的一場大戲？

捍博

涉及「潘曉穎命案」的嫌犯陳同佳，在23日正式出獄，在出獄前，陳同佳到底要不要來台投案，引發了台灣國內一番爭論，原因就是因為在陳嫌出獄前就傳出陳嫌要「被自願來台投案」，而港府也對此發表聲明表示，「港府願助港女命案兇嫌陳同佳來台投案」。

面對陳嫌要來台投案，蔡政府不敢大意，小心應對，最終由陸委會定調提出三個方案，分別是「一、港府要審理，台灣提供司法協助；二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。」

但是無論方案為何，因為陳嫌是在台灣渉嫌殺人罪，台灣自然有該案的審判權，且因為陳嫌已被台灣發佈通緝，因此只要陳嫌敢踏上屬於台灣的領土，包括屬於我國的航空器在內，檢調單位一定會逮捕陳嫌。

港府態度反覆，但蔡政府有一項立場從頭到尾沒有變過，就是只要陳嫌入境，政府一定逮捕。但國民黨中卻有一群人和中共沆瀣一氣，隨中共起舞。圖為身兼北京市政協委員的牧師管浩鳴陪同陳同佳出獄。（路透）

但是說也奇怪，當政府拋出解決方案後，港府反而開始已讀不回，之後竟然發出聲明，拒絕蔡政府派入赴港將人帶回。筆者就想問了，難道港府認為，拒絕台灣證據的移交，又或是放任殺人疑犯以自由行和一般民眾搭機，就是安全、且負責的態度？

港府態度反覆，但蔡政府有一項立場從頭到尾沒有變過，就是只要陳嫌入境，政府一定逮捕。但國民黨中卻有一群人和中共沆瀣一氣，隨中共起舞。

在政府尚未確定陳嫌來台方案時，國民黨的總統候選人韓國瑜就跳出來批評民進黨「傷害主權」、「操作反送中」、「在開玩笑嗎？」而前總統馬英九也跳出來，在鏡頭前哽咽，搬出自己也是爸爸，強調自己非常難過，也痛批蔡政府罔顧人權，等等。

和馬、韓兩人不同調的是國民黨的吳敦義主席，因為吳主席前兩天說，「雖然犯罪行為地台灣，基於屬地原則有審判權，但因為被殺的人是香港人，基於屬人主義，港府更應該依法辦理。」甚至在被記者問到是否同意蔡政府看法時，吳主席顧左右而言他的回答，「他不能隨便贊同、也不能隨便不贊同」、「因為是香港人殺香港人，以人為主」。

馬、韓、吳三人不同調，不過這也難怪，因為馬、韓是典型的親中派，一個在任內爆發「反中」的318學運，一個跑去中聯辦裡面，形同為一國兩制台灣方案背書，根本就像是中共同路人。而吳敦義則是因為堅持「一中各表」而被中國拒於門外。所以三人不同調有跡可尋。

況且24日又傳出更耐人尋味的消息，就是有國民黨國師之稱、與馬前總統關係密切的陳長文律師，要為陳嫌辯護，而陳長文也自承和與有「中國政協」身份的管浩鳴見面，但對於是否要為陳嫌辯護，「因為事涉敏感，所以無法證實，也無法否認。」

馬、韓兩人配合中國劇本的一搭一唱，與吳敦義狀況外，再加上陳嫌出獄前中國政協與國民黨國師的祕密會議，更讓人肯定：中國在陳嫌在來台投案中扮演著非常重要的角色，甚至是在幕後操控一切的黑手。

當陳嫌的投案成為中共政治操作的手法，政府的決策本應審慎評估、小心為之，因為無論中共的目的是要讓台灣陷入一中陷阱，又或是要轉移香港抗爭中國政府的暴行，對台灣來說都不是好事，或許大家會批評政府的決策不夠快，但是筆者認為，比起快速，政府更應該做出正確的決策，絕不能因為求快而傷害到台灣主權，否則豈不是因小失大，得不償失？

（法律研究生、政治工作者）

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