鬼王來鬼扯》台灣咖啡產業之巴西很重要（二）

日本與巴西的關係可說是千絲萬縷，根據巴西的人口統計數據，2009年時該國的日裔巴西人就多達160萬人。為何巴西會有這麼日本人呢？一切都是咖啡惹的禍啊！

鬼王

續上篇

今年五月與男星錦榮熱戀，不到五個月又分手而登上媒體板面的名模香月明美（Akemi Barbara Katsuki），來台發展已超過10年了，但她本身是在巴西出生的日本、巴西混血美女。長輩們或許不知道美艷女星的動態，但大家總聽過「安東尼奧．豬木」吧！三、四十年前台灣曾風行日本摔跤，當時許多大叔、歐吉桑都喜租借日本摔跤錄影帶回家闔家觀賞。而最為人津津樂道的摔角選手就是豬木和馬場兩人。豬木又跟巴西有啥關係呢？原來豬木家於二次大戰後，因為家道中落，因此舉家移民至巴西，全家都在咖啡園內當工人。豬木直到17歲時才因日本職業摔角之父力道山的挖掘，才回到日本發展。

日本與巴西的關係可說是千絲萬縷，根據巴西的人口統計數據，2009年時該國的日裔巴西人就多達160萬人。為何巴西會有這麼日本人呢？

一切都是咖啡惹的禍啊！

16、17世紀歐洲人大肆於世界各地佔領殖民地，而於佔領美洲時，當地的土著印地安人因為戰爭與傳染病幾乎都被滅絕了。歐洲人想要在美洲發展各種殖民產業，首先要解決的就是人力不足的問題。因此，當時歐洲人發展出為不人道的奴隸貿易，15-19世紀間大批的非洲黑人就被強行販售到美洲地區的礦場、甘蔗園與咖啡園，在非常惡劣的生活與工作條件下充當奴隸工人，而這段期間光是被賣到巴西的黑奴就高達400萬人。正因為這群黑奴的悲慘命運，咖啡貿易才能在17世紀後開始蓬勃發展，咖啡也能逐漸成為歐洲人日常生活的飲品。

為了解決人口過剩問題，日本便與巴西於1907年簽訂了合作條約，允許日本移民協助巴西發展咖啡產業，自此開啟了日本人到巴西咖啡園當農業工人的歷史。（圖：網路）

但從19世紀開始，因為人權主義因素，各國紛紛禁止奴隸貿易，中美與南美洲國家也開始廢除奴隸制度，1888年巴西終於成為南美洲最後一個廢除奴隸制度的國家。奴隸制度廢除固然是件是好事，但對咖啡園老闆卻開始頭痛了：工人沒了，咖啡園怎麼辦？因此巴西決定開放鼓勵外國移民去巴西工作，以解決勞動力短缺的問題。用現代白話文來說就是，巴西政府決定找農業外勞、開放外籍移民工了。

巴西面臨勞工不足的問題，但與此同時在遙遠東方的日本，卻面臨人口過剩的問題。話說19世紀後半明治維新後，日本開始工業化發展，許多人紛紛從農村跑進都市內，希望找份好工作。由於都市人口越來越多，農村人口越來越少，日本已出現糧食不足的問題。為了解決人口過剩問題，日本便與巴西於1907年簽訂了合作條約，允許日本移民協助巴西發展咖啡產業，自此開啟了日本人到巴西咖啡園當農業工人的歷史。1908年時首批日本移民從神戶港出發，他們搭乘「笠戸丸」貨輪，途經南非好望角，最後抵達巴西。從此每年都有數千位日本移民前往巴西打工。

就如同現在的外勞或外籍看護若要來台灣打工，必須透過仲介公司代辦，仲介公司必須負責外勞與看護的招攬、運送與管理等事務。當時日人移民巴西的代辦業務則是由巴西政府授權「皇國殖民会社」負責，皇國殖民会社的老闆水野龍由於出色的業務能力，深受巴西政府肯定。不過，水野龍當初與巴西政府簽訂合約時，正因當時國際咖啡市場價格低迷，巴西政府因此加了個附帶條件，要求水野龍協助巴西政府在日本推廣咖啡，開拓海外市場，根據合約，巴西政府將連續三年每年免費提供7,125袋咖啡豆予給予水野龍帶回日本推廣（每袋70公斤，將近500公噸），而水野龍也承諾會在日本開設咖啡店。

皇國殖民会社的老闆水野龍（中）。（維基共享）。

免費獲得一堆不用錢的咖啡豆，聽起來就如同天上掉下餡餅。但對水野龍來說，喝咖啡雖然很愜意，但要把一堆咖啡賣掉卻是件苦差事。首先，當時日本喝咖啡的人還不算多，進口量看起來雖然不多，也才500公噸，但500公噸的咖啡是當時日本每年進口量的七倍，要如何在一夕間創造七倍的咖啡市場，這可能得請老高拜託外星人下來協助才行。 其次，水野龍向日本政府申請「進口許可證明」時，居然還申請不到，水野龍只好去拜託自己在政界的好友大隈重信協助。大隈重信是明治與大正時代日本政界的大咖，曾擔任過第8與第17任內閣總理大臣，同時也是早稻田大學的創辦人。由他出面關切此事，聲量也比較大。但大隈重信用來遊說的理由也很可愛，他說：

「這些咖啡都是在巴西的日本移工栽種的，所以應該要當作『準國產品』，不是所謂的進口品。此外，大家喝咖啡就會帶動砂糖的消費。日本人多吃點糖，未來就會甜甜蜜蜜、幸福感提升啊」。

不知道是大隈重信的理由夠充分，還是因為他夠大咖，反正這批咖啡豆在他的關照下，最後終於順利進口日本了。

1911年水野龍就在銀座設立了全日本第一家連鎖咖啡店「聖保羅咖啡館」（Café Paulista）。由於水野龍的囤貨壓力太大，他得想辦法把這堆咖啡豆盡快賣掉，所以他打出了平價策略。當時每杯咖啡只要5仙錢，咖啡店內的甜甜圈也同樣5仙錢，可說是一般平民階層都能喝的起，因此廣受歡迎。Café Paulista當時成為社會各階層都喜愛流連的場所，包括日本知名作家芥川龍之介、谷崎潤一郎都是常客。由於經營成效良好，Cafe Paulista咖啡館其後又在名古屋，神戶和橫須賀市開設了分店。

全日本第一家連鎖咖啡店「聖保羅咖啡館」。（截自Youtube）

雖說當初巴西政府只允諾提供三年份的免費咖啡豆給日本，但實際上卻無償供應到1923年。換句話說，正因為擁有免費的原料供應，Café Paulista才得以在日本各大多會區不斷展店，讓一般民眾能以便宜的花費就能品嚐到咖啡的美好。此外，由於Café Paulista的名氣實在太大了，1978年時約翰．藍儂和小野洋子還曾特地前往朝聖！

因為巴西，日本才終於發展出自己身的咖啡產業與咖啡館文化。接下來，他們又將這一切帶入殖民地台灣。（待續）

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