鬼王來鬼扯》關於農產外銷的老故事

農業生產本來就該配合市場而調整。台灣原先不是蘆筍產地，更沒生產過洋菇。但為了配合國外市場需求，農復會因此願意投入經費推廣，農友也願意學習嘗試種植新作物。韓國原先也不生產彩椒，越南更沒種過火龍果和百香果，但近十多年來他們都為了配合國際市場需求，而改變國內的農業生產結構。

鬼王／文青別鬼扯

1960 - 70年代時，台灣曾締造「三罐王」的紀錄，當時台灣的鳳梨、洋菇、蘆筍罐頭出口量均曾榮登全球南巴萬的寶座。而「三罐王」這項稱號，其實也是有典故的。

早期台灣棒球真的很強，少棒、青少棒與青棒都時常勇奪世界冠軍。不像現在連跟中國大陸對戰，都能搞到全國上下心驚膽跳的田地。有時後甚至出現當年度世界青棒、青少棒與少棒冠軍都是台灣獲得的狀況，因此稱為「三冠王」。所以當台灣的鳳梨、洋菇、蘆筍罐頭出口量均曾名列世界第一時，我們也就自稱「三罐王」了。

不過，市場是靠人打出來的，訂單是靠人簽下來的。大家還別以為只要自家產品好，訂單就會自動找上門。

而三罐王中，蘆筍罐頭的市場裡就是官方協同民間共同努力合作所開創出來的。

半個世紀前，蘆筍是非常珍貴的食材。現在我們吃「蘆筍炒肉絲」，一次都吃一大盤，但當時歐洲人吃蘆筍，都是算根的。吃牛排時，瓷盤上可能擺個2、3根，可能就是土豪等級的蝦趴料理了。而當時全世界最大的蘆筍消費地是德國，蘆筍罐頭最大的出口國則是美國。

我們吃「蘆筍炒肉絲」，一次都吃一大盤，但當時歐洲人吃蘆筍，都是算根的。（圖：熱心網友提供）

但蘆筍本來就不是台灣的原生作物，嚴格來說，它是不折不扣的外來種。1950年代晚期，一位花蓮農友因為好奇，拜託農復會的阿兜仔從美國弄個蘆筍種子給他試種，結果居然成功了。不過，試種成功也沒啥用，因為台灣沒幾個人知道蘆筍到底是啥玩意兒，大家也不知道蘆筍該怎麼吃。但台灣試種蘆筍成功的消息，卻被同樣在農復會工作、負責食品加工業務的李秀技正知道了，他便開始苦思要如何抓住這樣的機遇。

之後李秀前往歐洲考察時，便主動去拜訪超市零售商，探詢台灣出口蘆筍罐頭的可能性。然而美國已經是蘆筍罐頭的世界霸主，台灣的罐頭製作成本與品質，不太可能超越。雖說台灣農村人工便宜，蘆筍原料的成本應該能跟美國比拼。但李秀很清楚知道，光是便宜沒有用，必須做出自己的特色才行。

正當李秀苦思時，他注意到歐洲人吃蘆筍時，必須先把外面的皮剝掉。而剝皮這件事對講究餐桌禮儀的歐洲人來說，不僅麻煩，還會弄髒手。李秀心想，既然台灣農村有便宜的勞動力，何不好好利用呢！

1960-70年代時，台灣曾締造「三罐王」的紀錄，當時台灣的鳳梨、洋菇、蘆筍罐頭出口量均曾榮登全球南巴萬的寶座。圖為鳳梨罐頭裝罐封口作業。（圖：豐年社）

他因此詢問德國貿易商：如果我們台灣生產的蘆筍罐頭，報價比美國便宜，而且每根蘆筍的皮都已經先處理掉了，你們會願意買嗎？德國佬一聽，價格便宜，就已經很吸引人了，更何況蘆筍皮都已剝好，當然願意啊！

從歐洲回國後，李秀就開始佈局蘆筍罐頭生產與出口的計畫。台灣已是生產鳳梨罐頭的大國，所以罐頭生產的技術不是問題，出口也有經驗。

然而，蘆筍試種雖已成功，但會種的農民不多。若要大規模栽種，就得投入經費推廣。他因此向農復會提了個蘆筍生產推廣計畫，再親自南下到霧峰農會，拜託農會總幹事協助向農友推廣契作蘆筍。與此同時，他再找罐頭工廠合作，共同開發生產蘆筍罐頭。

之後的發展就如同所有的成功故事一樣，台灣蘆筍罐頭大受歐洲歡迎，訂單不斷，農民紛紛加入種蘆筍的行列。農民發大財，罐頭廠商發大財，國家也發大財。

這幾個月來，國內許多政治人物紛紛在比拼出國賣農產品的功力。政治人物願意親自擔任salesman，為台灣農產品找通路，我們當然要拍拍手。然而，這樣的操作模式到底能持續多久？實在讓人擔憂。

現階段的狀況顯然是，台灣有什麼，農民種了什麼，大家就想辦法出國找銷路。尚未拓展到接單後再「計劃性生產」。這十幾年來，不管是農委會還是所謂的「業界專家」，時常傳播一種奇怪的想法：台灣農民只會種，不會賣，所以公部門開了一堆教導農民行銷農產的課程，甚至開班教農民寫部落格、做網路行銷，甚至有些公部門還開過攝影班，說要教農民拍農產品，這樣他們才能做網拍，不過，農民的專業在生產，他們也應該專注於生產，不是行銷。假如你生產的是市場不需要或市場早已飽和的產品，對行銷人員而言，這只會是一場災難。

農業生產本來就該配合市場而調整。台灣原先不是蘆筍產地，更沒生產過洋菇。但為了配合國外市場需求，農復會因此願意投入經費推廣，農友也願意學習嘗試種植新作物。韓國原先也不生產彩椒，越南更沒種過火龍果和百香果，但近十多年來他們都為了配合國際市場需求，而改變國內的農業生產結構。

當政治人物努力推銷台灣農產品、彼此相互較勁時，或許我們更該好好思考：國際市場要的是什麼？台灣又該如何配合生產？而不是等到農民都種出來後，大家再絞盡腦汁想說該如何找銷路。

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