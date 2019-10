鬼王來鬼扯》台灣咖啡產業之巴西很重要（一）

鬼王

這陣子咖啡很紅,網路上為了某家連鎖咖啡店的咖啡是否為純100%阿拉比卡豆的問題,雙方吵來吵去。既然咖啡很紅,此時又正值台灣咖啡豆的採收季節,且一年一度的「台灣咖啡節」又將於下個月在雲林舉行,鬼王就來跟大家聊聊咖啡吧。雖說愛喝咖啡的人很多,知道台灣有種植咖啡樹的人必定不在少數,但清楚台灣咖啡產業發展史的人必定是少之又少。咖啡可以談的東西很多,但鬼王今天先來聊聊巴西。

為何要討論巴西呢?因為巴西真的TMD重要,如果沒有巴西,日本也不可能於20世紀明治末年、大正初年開展出咖啡文化,冒出這麼多咖啡館,推升咖啡於日本民眾日常的大眾化,如今日本也不可能全球最大咖啡消費國的前三名。而如果沒有日本將咖啡產業帶入台灣,台灣也不可能於日治時期出現大規模的咖啡種植產業。同樣因為巴西因素影響,台灣的咖啡種植面積於1942、43年達到了歷史性的高峰紀錄。

話說咖啡最早出現在東非伊索比亞高原,之後流傳至阿拉伯半島。從15世紀起,咖啡開始流傳至歐洲。從16世紀晚期開始,因為航海大發現與殖民主義的擴張,咖啡才透過荷蘭人的東印度公司流傳至南美洲與亞洲,而日本人的第一杯咖啡就是荷蘭人給的。日本早期厲行鎖國政策,當時只有荷蘭人能於長崎日本於江戶時期實施嚴格的鎖國政策。1633年頒布了第一次鎖國令後,僅有荷蘭商人被允許在長崎出島進行貿易。由於鎖國政策限定了日本人與荷蘭商人接觸的機會,所以當時僅有日本官員、通譯等少入日人有機會品嚐到咖啡的滋味。

1804年日本著名文人、詩人大田南畝在他的著作《瓊浦又綴》(けいほゆうてつ)寫下日本歷史上第一篇咖啡開箱文。當時大田南畝服務於長崎奉行所(如同地方政府),某次陪同長官在荷蘭船上會見俄羅斯特使雷扎諾夫(Nikolai Petrovich Rezanov)時,受邀飲用咖啡。但喝下咖啡後,大田南畝卻覺得咖啡散發出一股燒焦的臭味與苦味,令人難以忍受。

雖然大田南畝對咖啡的初體驗打了個大叉叉,但人的口味是會變的,且大田又不代表所有的日本人。自從明治維新後,日本人開始追求脫亞入歐、期盼全盤西化。他們希望在政治上、軍事上、經濟上與文化上均能仿效歐美列強,當時甚至有派日本人還認為,一個民族是否強健與飲食習慣有莫大的關係。例如,20世紀以前日本人並不吃家畜、家禽肉,只吃海鮮,主食則是以白米飯為主。但他們卻發現歐美國家人民吃的都是牛肉和麵包,身材體格可說是徹底輾壓矮小的日本人。因此,有些日本人因此認為,日本之所以積弱不振、難以和歐美列強相抗衡,就是兩千多年人只吃米和魚所造成的。因此,日本人得開始學習吃麵包、吃肉才行。

所以明治維新展開之時,日本天皇還特別於明治五年時(1872)在宮中的餐會上,主動吃西餐、吃牛肉。更神奇的是,事後皇室還特別發佈新聞,好讓日本百姓都知道天皇已開始吃牛肉了。雖然皇室詔告的內容不是告知日本百姓這裡有批牛肉好便宜,但既然連天皇都親自吃牛肉了,可見西方飲食還真的是個好東西。當然啦,既然西方飲食是個好東西,從歐洲傳入的咖啡必定也是個好東西。

大田南畝像。(維基共享)

日本人會把咖啡當成好東西也不是沒有道理的。從18世紀法國大革命前,法國就有一堆思想家、哲學家喜歡泡咖啡館。例如,1686年開設的普蔻咖啡館(Le Procope),號稱是全巴黎第一家咖啡館,位於巴黎塞納河左岸的中心地帶。鬼王還曾在這吃過油封鴨,說真的,普普而已。17、18世紀時,包括伏爾泰、盧梭、狄德羅、雨果和巴爾扎克等人都是普蔻咖啡館的常客,而伏爾泰更是出名的重度咖啡癮患者,每天至少得酗掉30杯咖啡。

由於這群啟蒙時代的網紅 + 名嘴都愛泡咖啡館喝咖啡,所以無形中咖啡也就代表了高雅的品味、深沉的智慧、清新的格調與脫俗的氣質,咖啡不再只是某種帶有咖啡因的黑色液體。咖啡能墊高你的檔次,喝咖啡也是附庸風雅的好手段,讓你裝逼,提升你的逼格。就好比著名的奧地利詩人Peter Altenberg曾寫下日後廣受咖啡迷們喜愛引用的詩句:

「我如果不在咖啡館,就是在前往咖啡館的路上」(When I'm not at the coffee house, I'm on the way to the coffee house.)