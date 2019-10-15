故事》百年來，以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證的「政治漫畫」

許多漫畫家提著腦袋或在剃刀邊緣，在統治與被統治之間，以嘻笑嘲諷的特質，為民主社會、為歷史、為我們留下圖像。

◎劉維瑛（國立臺灣歷史博物館助理研究員）

我認為政治漫畫家是十項全能的藝術家，因為他必須在許多領域創作，而且他不僅是一個幽默家，還是一名記者。 英國《經濟學人》雜誌特約政治漫畫家 Kevin Kallaughe

漫畫，做為政治議題評論的表述方式，長久以來，總能挾帶極大的影響力，燒向全球各地風起雲湧、煙硝四起的政治運動。

漫畫做為民主的產物，以簡潔易懂的圖像，引燃、催化或發酵，跨越族群、語言與知識背景，向群眾讀者訴說著同一件事：許多漫畫家提著腦袋或在剃刀邊緣，在統治與被統治之間，以嘻笑嘲諷的特質，為民主社會、為歷史、為我們留下圖像。

框線當中，有另外一個世界

政治漫畫因為其諷喻時事的特色，無意間為繪畫當下的社會政治風向留下參考資料。以最早被納入臺灣相關政治漫畫的劉永福來說，晚清、日治初期的《風俗畫報》、《日清戰爭實記》、〈臺灣人之百撰笑圖浮世繪：劉永福〉，西方人如威爾德繪製的〈高雄港黑旗軍〉、《倫敦新聞畫報》之〈黑旗軍〉，無論是描寫劉永福勇猛作戰或是踉蹌出逃的情節，皆攫取眾人的目光。

〈劉永福軍門發兵特取長崎圖〉，推測於上海製作。此圖繪製劉永福在乙未之役派兵攻打日本長崎，是將其英雄化之想像圖。（館藏號 2018.011.024）

進入殖民社會，進入報刊

在日治時期的第一大報《臺灣日日新報》頻繁發表諷刺漫畫引人矚目的灣生國島水馬，雖至今仍被認為是謎樣般的創作者，但其作品大量於報紙上連載露出，甚至舉辦一系列之「臺灣漫畫年史」的單幅漫畫巡迴展覽。舉凡政治、風俗與社會時事，皆以揶揄譏諷的常民觀點，也記錄許多當時的臺灣現況。

此外，我們在《臺灣警察時報》、《臺灣警察協會雜誌》等專欄，發現年輕警察基層「巡察部長」許丙丁的創作，同時刊出的還有臺灣各地民眾投稿、參加徵選的漫畫作品，多半描寫巡察勤務、偵察過程、武藝訓練與警民關係等題材，頗有幽默諷刺的意味。這些單幅、或連環圖形制的漫畫，偶會配合日本傳統川柳（日本詩的一種）的滑稽短文，或被稱為「警察川柳」。

1929 年（昭和 4 年），擔任巡察部長的許丙丁於《臺灣警察協會雜誌》，發表多幅警察值勤、訓練生活相關作品。

同為臺人的雞籠生（陳炳煌），基隆出生，自幼便對繪畫極有興趣，陸續於福州、香港、上海與美國接受教育，曾參與校刊、壁報製作。後來任職於《臺灣新民報》上海支局時，除了發表海外見聞等，也開始畫筆描繪地方習俗、與社會市井小民，並分別在 1935 與 1954 年集結成兩冊《雞籠生漫畫集》，被莊永明稱作「臺灣第一位漫畫家」。

見證戰後臺灣人心茫然

一個有志成為漫畫家的人，該如何學習構圖、掌握節奏說故事？

日本時代，一群靠著自學、臨摹的臺灣青少年，靠著函授課程相識，成為同好、同行，並在 1938 年，於新竹成立臺灣第一個漫畫同人社群——「新高漫畫集團」。他們更在戰後的 1945 至 1947 年間，投身文藝雜誌《新新》月刊的編輯工作。

當時這群年輕的漫畫家，如葉宏甲、王華、洪晁明、陳家鵬等人，各自畫出臺灣人對於「光復」、「回歸祖國」的茫然失措，專賣制度與通貨膨脹的萬般無奈，以及民生凋敝的悲苦。

《新新》月刊在臺灣文化史上曇花一現，即便網羅龍瑛宗、呂赫若、王白淵、吳濁流等知名藝文人士發表，終究不敵社會經濟的衰敗，走入歷史；而被認為是臺灣第一代漫畫家，新高漫畫集團這群熱衷漫畫的成員呢？葉宏甲多年後在兒童漫畫領域中，造就諸葛四郎與魔鬼黨，受到關注；王華、陳家鵬則轉至美術領域；梁梓義則在二二八事件之後，遽然病逝，留給家人與大眾許多未解的疑惑。

做為早期臺灣漫畫同人誌的代表，「新高漫畫集團」成員於戰後參與《新新》雜誌圖文編輯，作品顯現戰後通膨嚴重、貧富不均以及人民茫然的窘境。

戰鬥文藝的指引

進入戒嚴時期的國民政府，設定反攻大陸、拯救同胞脫離水深火熱為國策目標。在高舉反共口號的文藝創作底下，漫畫，幾乎成為控訴中共鐵幕暴行，傳遞反共必勝的政治文宣。尤其在當時民眾教育程度普遍不高的背景下，漫畫有其影響力。

在中國就為國民黨做文宣工作，逐漸嶄露頭角的梁中銘、梁又銘兄弟，1949 年年底，來臺創辦以漫畫為主的《圖畫時報》刊物，1950 年則以《中央日報》漫畫半週刊接續。曾收錄梁又銘〈土包子下江南〉、〈拍案驚奇〉與〈花木蘭〉，梁中銘〈黃興傳〉，何超塵〈鄭成功復國記〉，牛哥李費蒙〈牛伯伯打游擊〉、〈牛小妹流浪記〉；之後《新生報》、《中華日報》、《自立晚報》與《大華晚報》，也都陸續推出漫畫版，網羅各路漫畫創作者，尤以中國大陸來臺者為多。

1950 年代《中央日報》漫畫半週刊，梁中銘所繪擁護領袖蔣總統的漫畫。

反共文藝風潮底下的漫畫創作，最大特色是將中國大陸形容為共黨暴政下的煉獄，或是借古諷今，請出歷史上的田單、花木蘭、鄭成功、黃興等民族英雄，以長篇漫畫連載，闡揚「復興中華」的典範，時刻提醒大眾堅定反共立場、恪守中國儒家倫常。其中，牛哥筆下的牛伯伯，起初受害，後來歪打正著地加入游擊隊，一路絕處逢生；牛小妹則是以孤女身份，無畏霸凌強權，打擊惡共。牛哥經營小人物充滿正義感的愛國形象，看風使舵的生存性格，令人印象深刻。

在「文化清潔運動」、「戰鬥文藝」的政策導向下，透過報刊連載、展覽、漫畫比賽，甚至大量進入各地學校、機關，造就一股敬虔忠貞、同仇敵愾的國家意識。

美援時期，農復會農村知識宣導，在《豐年》雜誌上連載的〈牛大姊〉、〈闊嘴仔與阿花仔〉與〈吳阿發的增產故事〉，以漫畫專欄導正風俗；而《養豬便覽》則是以漫畫方式傳遞農畜資訊，兼有娛樂教化功能。

回顧 1950 至 60 年代，柏楊曾因翻譯《中華日報》「大力水手」連環漫畫，遭致白色恐怖事件，付出入獄 9 年代價。國立編譯館的審查，漫畫格裡的鳥兒不能會說話，人們的眼珠不能誇張突出，違反常態的結構畫法，都不被允許出版。

追尋民主的方法：邊畫邊怕，邊怕邊畫

1970 至 90 年代，許多人奮力打拼爭取民主自由，政治漫畫產生的活力與能動性，開始在報章媒體、特別是政論雜誌上受到矚目。事實上，早在新聞自由仍受到箝制的戒嚴時期，政治漫畫就曾經試圖擺脫黨國宣傳的掣肘，從版面不顯眼、補白的位置，躍身報紙刊頭，以及政論雜誌封面內頁裡。漫畫家魚夫（林奎佑）、CoCo（黃永楠）、L.C.C.（羅慶忠）、Pic、季青、董錦茂等人，充滿熱忱，冒著被退件、查禁、查扣銷毀和逮捕的風險，年紀輕輕便挑起大樑。

如超過 40 年筆耕歲月的魚夫，曾先後擔任中時、自立報系的漫畫總主筆，一天要消化 12 份報紙，最高紀錄曾同時在 19 個刊物發表作品，以漫畫、評論拆穿政治神話與鬥爭，嘲弄時事，拿元首肖像開玩笑，更因此讓國民黨與軍方非常感冒，讓報社主管為他捏把冷汗。雖然筆下仍嬉笑怒罵，但他實際上早就頭皮發麻，邊畫邊怕、邊怕邊畫。

魚夫作品〈老國代〉（林奎佑提供）

1979 年，漫畫家 CoCo 接受《八十年代》史非非（范巽綠）訪問時曾表示，「以政治漫畫來說，只有在民主、開放的社會中才可能出現。一般人政治素養不夠，可能無法對許多政治措施或現象下判斷，漫畫家可尋求圖畫的意境啟示他們、幫助一般人下判斷。」漫畫家 Pic 曾在1981年《深耕》雜誌表示：「我相信有痛苦、有不滿的地方，就會出現政治漫畫。只是有公開與不公開之別。」

有前瞻的勇氣與敏銳的觀察力是政治漫畫家所需的特質，也曾擔任自立報系漫畫主筆的 L.C.C 認為，政治漫畫家不該成為某黨派的「打手」，切題地畫出政論觀點，一針見血，就是件爽事；他認為有權利義務為臺灣民主政治留下「漫畫式紀錄」，也希望激發大眾想像力，引導大眾的創意，去了解政治，而不畏懼。

笑聲，筆鋒的魅力

近年來，臺灣的重大社會議題如反高中課綱微調、兩岸關係、同婚合法化等，也紛紛促使當代青年們在網路平臺提筆創作，以漫畫為溝通工具，讓大眾看到世界乖謬。如太陽花學運期間，繪畫服貿懶人包的爻乂、談論臺灣生態石虎保育的 KoKai、關心流浪動物的米奇鰻、關心政治與臺灣主權的 nagee、魔魔嘎嘎、蠢羊與奇怪生物。每一個單幅，每一則連環畫，驚動或感動，都是民主自由所滋生、棲息的起點。

本文經授權轉載自故事 百年來，以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證的「政治漫畫」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法