故事》從美軍電臺到 ICRT ——戒嚴時期的突圍「美」聲

在電視機普及之前，廣播幾乎是大眾的主要娛樂。然而，戰後 20 年左右是臺灣歷史上的「反共時代」、「心戰時期」，在那個「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」的戒嚴時期，國民黨政府建立了一套檢閱制度，所有公共播放、出版之內容都需經過相關單位審查後才放行。

◎翁智琦

1925 年，日治臺灣在「始政 30 週年紀念」首次聽到廣播；1931 年臺北放送局的開張，宣告廣播正式走入臺灣人的生活。然而，當時的廣播聽戶採付費登記制，以日人居多，聽眾較為普及的廣播時代，還是要至戰後算起。在戰後的臺灣，收音機仍屬昂貴物品，相當於基層公務員兩個月的薪水，並非一般家庭負擔得起。不過，大眾還是能在許多公家機關、學校單位收聽廣播。

在電視機普及之前，廣播幾乎是大眾的主要娛樂。然而，戰後 20 年左右是臺灣歷史上的「反共時代」、「心戰時期」，在那個「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」的戒嚴時期，國民黨政府建立了一套檢閱制度，所有公共播放、出版之內容都需經過相關單位審查後才放行。

因此，縱然 1950 年代的臺灣，有著中廣、警廣、世新、復興、幼獅、正聲、軍中廣播電臺等看似多樣的選擇，但這些電臺播放的內容，始終受到國民黨政府的管束。在那個處處受限的年代，能跳脫戒嚴束縛、自由發出聲音的，唯有駐臺美軍電臺。

ICRT台址曾設於中廣松江大樓二樓 （Source: Wikimedia Commons）

美軍駐防臺灣

在冷戰影響下，臺灣成為國民黨政府反共基地後不久，隨即進入美援時代，成為美國在亞洲數個基地之一，並在韓戰爆發後，提供美國駐軍與補給、休憩等功能。隨著駐臺美軍人數的增加，國防部為服務在臺美軍，於 1955 年在軍中廣播電臺成立「中美軍人之聲」，1957 年美軍廣播網接手獨立製作，成立美軍廣播電臺 Armed Forces Radio Taiwan（AFRT），後改名 American Forces Network Taiwan（AFNT）。

在這個機緣下，美國成為戰後臺灣認識世界的重要窗口，也因為美援，臺灣有了許多前所未有的物質基礎與文化養分，從民航機、鐵牛車、歐羅肥到麵粉與甜甜圈，如同那句 60 年代開始傳頌的口號「來來來，來臺大，去去去，去美國！」在在說明了美國是臺灣對外在世界的嚮往。

1970 年 7 月 4 日，美國國慶日那天，美國告示板雜誌推出熱門單曲排行榜。每個週五下午 2點，整整無廣告的 3 小時，美軍電臺播出「American Top 40」，由知名 DJ 凱西 • 凱瑟（Casey Kasem）主持。這節目根據當週告示榜雜誌，擷取前 30 名流行音樂，逐一播放。當時尚未有網路電纜傳輸音訊，因此美軍電臺需要每週將節目製成黑膠唱盤，再經由美國空軍運輸系統，運送到全球各個美軍電臺，包括臺灣。

廣播（Source: Alan Levine@flickr）

抒發的窗口

美軍電臺開播之際，當時臺灣正是執行反共國策的第一個十年階段，1958 年修訂頒布的出版法，對出版物採取了檢閱制度，其中，除了強調民族意識的愛國歌曲外，其餘類型的音樂皆被政府視為「靡靡之音」。

因此，當在外交豁免權範圍內的美軍電臺開始放送輕快愉悅的民謠搖滾時，臺灣青年彷彿張開另一隻耳朵，聽著金絲頓三重唱用老歌新編〈Tom Dooley〉反映三角畸戀、弗蘭基 • 阿瓦隆（Frankie Avalon）用〈維納斯〉（Venus）說著他對夢中情人的渴望。

這些美國流行樂，給了被政治環境壓抑慾望的臺灣青年一個抒發的窗口。再後來，有貓王帶來新的鄉村藍調、有披頭四開始不時稱霸告示榜，還有唐 • 麥克林（Don Mc Lean）的〈美國派〉（The American Pie），唱著至今無法完全解碼的民謠史詩。

這些戒嚴中的「美」聲，有著不同於反共愛國歌曲的姿態，它們集結了性感、黑暗、反思、憤世嫉俗卻又關注現實的元素，它們是被充分包容的任性突圍份子。中華民國政府的電臺從來不放這樣的歌曲，但只要把收音機轉到 FM100.1 或 100.9，你就能在那段空中時間，透過耳朵，帶來的心靈的自由與奔逃出體制的感受。

與美斷交後的轉型

美軍電臺在 1979 年中華民國政府與美國斷交後，也跟著宣告結束。美軍電臺的結束引起在臺外僑的關注，當時臺北美僑商會會長羅勃 • 派克（Robert P. Parker）協助成立專業轉移團體，好讓電臺能繼續運作。時任總統的蔣經國及行政院院長孫運璿，也都指示行政院新聞局提供協助。

最後，美軍電臺轉型成 ICRT，於 1979 年 4 月 16 日午夜正式開播，承接了原駐臺美軍廣播電臺的設備與業務。在電臺交接的那晚，美國大使館、中山北路美軍協防司令部、信義路美軍顧問團都已降下最後一次旗。

美國海軍廣電處第四十一支隊隊長喬治 • 史林正式宣布美軍電臺從此停播。史林用生硬的國語說：「向中華民國各位聽眾，祝您健康、快樂、萬事如意！」然後分別播放了中華民國與美國國歌。

待午夜 12 點整之後，羅勃 • 派克宣布：「ICRT is on the air」，緊接著開臺第一首歌曲烏龜合唱團的〈Happy Together〉流洩而出，揭開了 ICRT 的時代序幕。

本文經授權轉載自故事 從美軍電臺到 ICRT ——戒嚴時期的突圍「美」聲

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